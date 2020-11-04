https://ria.ru/20201104/vybory-1582896234.html
Люди собрались перед Белым домом в ночь выборов в США. Прямая трансляция
Люди собрались перед Белым домом в ночь выборов в США. Прямая трансляция
В США проходят президентские выборы. Перед зданием Белого Дома собрались люди в ожидании результатов голосования. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T02:06
2020-11-04T02:06
2020-11-04T02:06
сша
выборы
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В США проходят президентские выборы. Перед зданием Белого Дома собрались люди в ожидании результатов голосования.Основные соперники в президентской гонке — кандидат от демократов Джо Байден и кандидат от республиканцев и действующий глава государства Дональд Трамп.
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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LIVE: Люди собрались перед Белым домом в ночь президентских выборов в США
LIVE: Люди собрались перед Белым домом в ночь президентских выборов в США
2020-11-04T02:06
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, сша, выборы
Люди собрались перед Белым домом в ночь выборов в США. Прямая трансляция
В США проходят президентские выборы. Перед зданием Белого Дома собрались люди в ожидании результатов голосования.
2020-11-04T02:06
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