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Люди собрались перед Белым домом в ночь выборов в США. Прямая трансляция

Люди собрались перед Белым домом в ночь выборов в США. Прямая трансляция

В США проходят президентские выборы. Перед зданием Белого Дома собрались люди в ожидании результатов голосования. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T02:06

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сша

выборы

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В США проходят президентские выборы. Перед зданием Белого Дома собрались люди в ожидании результатов голосования.Основные соперники в президентской гонке — кандидат от демократов Джо Байден и кандидат от республиканцев и действующий глава государства Дональд Трамп.

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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