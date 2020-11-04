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Люди собрались перед Белым домом в ночь выборов в США. Прямая трансляция
Люди собрались перед Белым домом в ночь выборов в США. Прямая трансляция
В США проходят президентские выборы. Перед зданием Белого Дома собрались люди в ожидании результатов голосования. РИА Новости, 04.11.2020
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сша
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В США проходят президентские выборы. Перед зданием Белого Дома собрались люди в ожидании результатов голосования.Основные соперники в президентской гонке — кандидат от демократов Джо Байден и кандидат от республиканцев и действующий глава государства Дональд Трамп.
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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LIVE: Люди собрались перед Белым домом в ночь президентских выборов в США
LIVE: Люди собрались перед Белым домом в ночь президентских выборов в США
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видео, сша, выборы
Люди собрались перед Белым домом в ночь выборов в США. Прямая трансляция
В США проходят президентские выборы. Перед зданием Белого Дома собрались люди в ожидании результатов голосования.
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Люди собрались перед Белым домом в ночь выборов в США. Прямая трансляция

02:06 04.11.2020
 
Читать ria.ru в
В США проходят президентские выборы. Перед зданием Белого Дома собрались люди в ожидании результатов голосования.
Основные соперники в президентской гонке — кандидат от демократов Джо Байден и кандидат от республиканцев и действующий глава государства Дональд Трамп.
 
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08:59Эксперт оценил вероятность равного количества голосов у Трампа и Байдена
08:54Косачев объяснил, почему для России важны выборы в США
08:49Трамп заявил, что не позволит украсть у него выборы
08:48Трамп назвал результаты выборов большой победой
08:47Байден призвал своих сторонников продолжать верить в победу
08:46Байден уверен в победе в Пенсильвании
08:46Байден оценил сроки появления результатов выборов
08:46Байден заявил, что не ему и не Трампу объявлять о победе
08:44Трамп побеждает. Америка проиграла
08:44Байден: мы на пути к победе на выборах
08:40Трамп лидирует в Неваде
08:38AP: Трамп побеждает в ключевой Флориде
08:37Баку заявил, что Ереван отступает в зоне боев в Карабахе
08:37В Совфеде оценили влияние выборов на политическую ситуацию в США
08:36Баку обвинил Ереван в обстреле двух районов у Карабаха
08:27AP: Трамп побеждает в Монтане
08:21AP: Байден побеждает в Миннесоте
08:18Байден готовится сделать заявление
08:16Fox News: демократы проиграли место в сенате от Алабамы
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