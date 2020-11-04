https://ria.ru/20201104/vashington-1583055813.html

Протесты сторонников Байдена в Вашингтоне. Прямая трансляция

Протесты сторонников Байдена в Вашингтоне. Прямая трансляция

В Вашингтоне сторонники Джо Байдена протестуют после президентских выборов. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T19:38

2020-11-04T19:38

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выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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В Вашингтоне сторонники Джо Байдена протестуют после президентских выборов.В США продолжается подсчет голосов после президентских выборов. В некоторых штатах результаты голосования пока неизвестны, поэтому говорить о победе одного из кандидатов рано.Несмотря на это, и Дональд Трамп, и Джо Байден уже объявили о своей победе.

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, дональд трамп, джо байден, сша, в мире