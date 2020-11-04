https://ria.ru/20201104/vashington-1583055813.html
Протесты сторонников Байдена в Вашингтоне. Прямая трансляция
Протесты сторонников Байдена в Вашингтоне. Прямая трансляция
В Вашингтоне сторонники Джо Байдена протестуют после президентских выборов. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T19:38
2020-11-04T19:38
2020-11-04T19:41
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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В Вашингтоне сторонники Джо Байдена протестуют после президентских выборов.В США продолжается подсчет голосов после президентских выборов. В некоторых штатах результаты голосования пока неизвестны, поэтому говорить о победе одного из кандидатов рано.Несмотря на это, и Дональд Трамп, и Джо Байден уже объявили о своей победе.
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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LIVE: Протесты демократов в Вашингтоне
LIVE: Протесты демократов в Вашингтоне
2020-11-04T19:38
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PT196M53S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, дональд трамп, джо байден, сша, в мире