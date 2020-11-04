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Белоруссия предложила производить российскую вакцину от COVID-19
Белоруссия предложила производить российскую вакцину от COVID-19
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил российскому коллеге Владимиру Путину организовать в республике производство вакцины против коронавирусной... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T21:18
2020-11-04T21:24
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
в мире
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МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил российскому коллеге Владимиру Путину организовать в республике производство вакцины против коронавирусной инфекции с использованием технологий РФ, сообщил в среду официальный сайт президента.Первого октября в Белоруссии началось вакцинирование добровольцев в рамках исследования российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Как ранее сообщали в минздраве, в общей сложности 100 жителей республики получили возможность бесплатно вакцинироваться от COVID-19.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире

Белоруссия предложила производить российскую вакцину от COVID-19

21:18 04.11.2020 (обновлено: 21:24 04.11.2020)
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил российскому коллеге Владимиру Путину организовать в республике производство вакцины против коронавирусной инфекции с использованием технологий РФ, сообщил в среду официальный сайт президента.

"В части противодействия инфекции речь шла об организации производства вакцины в Беларуси, передаче российских технологий и технологического процесса для данного производства. Это предложение белорусского лидера было поддержано российским коллегой", - говорится в сообщении.

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Первого октября в Белоруссии началось вакцинирование добровольцев в рамках исследования российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Как ранее сообщали в минздраве, в общей сложности 100 жителей республики получили возможность бесплатно вакцинироваться от COVID-19.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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