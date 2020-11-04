https://ria.ru/20201104/vaktsina-1583073852.html

Белоруссия предложила производить российскую вакцину от COVID-19

Белоруссия предложила производить российскую вакцину от COVID-19

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил российскому коллеге Владимиру Путину организовать в республике производство вакцины против коронавирусной... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T21:18

2020-11-04T21:18

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распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

россия

александр лукашенко

владимир путин

белоруссия

в мире

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МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил российскому коллеге Владимиру Путину организовать в республике производство вакцины против коронавирусной инфекции с использованием технологий РФ, сообщил в среду официальный сайт президента.Первого октября в Белоруссии началось вакцинирование добровольцев в рамках исследования российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Как ранее сообщали в минздраве, в общей сложности 100 жителей республики получили возможность бесплатно вакцинироваться от COVID-19.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире