Белоруссия предложила производить российскую вакцину от COVID-19
21:18 04.11.2020 (обновлено: 21:24 04.11.2020)
МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил российскому коллеге Владимиру Путину организовать в республике производство вакцины против коронавирусной инфекции с использованием технологий РФ, сообщил в среду официальный сайт президента.
"В части противодействия инфекции речь шла об организации производства вакцины в Беларуси, передаче российских технологий и технологического процесса для данного производства. Это предложение белорусского лидера было поддержано российским коллегой", - говорится в сообщении.
12 августа, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Первого октября в Белоруссии началось вакцинирование добровольцев в рамках исследования российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Как ранее сообщали в минздраве, в общей сложности 100 жителей республики получили возможность бесплатно вакцинироваться от COVID-19.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.