https://ria.ru/20201104/ulitsy-1583051712.html
В полиции рассказали о ситуации на улицах Нью-Йорка
В полиции рассказали о ситуации на улицах Нью-Йорка
Первая ночь после голосования на выборах президента США прошла без инцидентов, сейчас ситуация в городе спокойная, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T18:07
2020-11-04T18:07
2020-11-04T18:07
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
нью-йорк (город)
сша
в мире
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НЬЮ-ЙОРК, 4 ноя - РИА Новости. Первая ночь после голосования на выборах президента США прошла без инцидентов, сейчас ситуация в городе спокойная, передает корреспондент РИА Новости.Ситуация для утра привычная. Кто-то совершает пробежку. Кто-то идет на работу в офис - по традиции с картонными стаканом в руке.В магазины завезли свежий товар, грузчики катят тачки с продуктами по тротуарам. Рестораны и забегаловки выставляют столики на улицу - сегодня обещают относительно теплую погоду.Бездомные уже проснулись и завтракают.Ничто не говорит о том, что день после голосования чем-то отличается от дня накануне. Каких-либо протестных групп на улицах Нью-Йорка пока не наблюдается - они предпочитают собираться к вечеру.На Таймс Сквер пусто. Пара журналистов стоят напротив своих камер. Проходят редкие туристы.
https://ria.ru/20201104/zapad-1583019142.html
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, нью-йорк (город), сша, в мире
НЬЮ-ЙОРК, 4 ноя - РИА Новости. Первая ночь после голосования на выборах президента США прошла без инцидентов, сейчас ситуация в городе спокойная, передает корреспондент РИА Новости.
"За ночь не произошло никаких беспорядков. И сейчас ни единого случая", - сообщили РИА Новости в полицейском управлении.
Ситуация для утра привычная. Кто-то совершает пробежку. Кто-то идет на работу в офис - по традиции с картонными стаканом в руке.
В магазины завезли свежий товар, грузчики катят тачки с продуктами по тротуарам. Рестораны и забегаловки выставляют столики на улицу - сегодня обещают относительно теплую погоду.
Бездомные уже проснулись и завтракают.
Ничто не говорит о том, что день после голосования чем-то отличается от дня накануне. Каких-либо протестных групп на улицах Нью-Йорка
пока не наблюдается - они предпочитают собираться к вечеру.
На Таймс Сквер пусто. Пара журналистов стоят напротив своих камер. Проходят редкие туристы.