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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201104/ulitsy-1583051712.html
В полиции рассказали о ситуации на улицах Нью-Йорка
В полиции рассказали о ситуации на улицах Нью-Йорка
Первая ночь после голосования на выборах президента США прошла без инцидентов, сейчас ситуация в городе спокойная, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T18:07
2020-11-04T18:07
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
нью-йорк (город)
сша
в мире
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НЬЮ-ЙОРК, 4 ноя - РИА Новости. Первая ночь после голосования на выборах президента США прошла без инцидентов, сейчас ситуация в городе спокойная, передает корреспондент РИА Новости.Ситуация для утра привычная. Кто-то совершает пробежку. Кто-то идет на работу в офис - по традиции с картонными стаканом в руке.В магазины завезли свежий товар, грузчики катят тачки с продуктами по тротуарам. Рестораны и забегаловки выставляют столики на улицу - сегодня обещают относительно теплую погоду.Бездомные уже проснулись и завтракают.Ничто не говорит о том, что день после голосования чем-то отличается от дня накануне. Каких-либо протестных групп на улицах Нью-Йорка пока не наблюдается - они предпочитают собираться к вечеру.На Таймс Сквер пусто. Пара журналистов стоят напротив своих камер. Проходят редкие туристы.
https://ria.ru/20201104/zapad-1583019142.html
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дональд трамп, джо байден, нью-йорк (город), сша, в мире

В полиции рассказали о ситуации на улицах Нью-Йорка

18:07 04.11.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкЧеловек в маске Дональда Трампа общается с прохожими у Башни Трампа в Нью-Йорке в день выборов президента США
Человек в маске Дональда Трампа общается с прохожими у Башни Трампа в Нью-Йорке в день выборов президента США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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НЬЮ-ЙОРК, 4 ноя - РИА Новости. Первая ночь после голосования на выборах президента США прошла без инцидентов, сейчас ситуация в городе спокойная, передает корреспондент РИА Новости.

"За ночь не произошло никаких беспорядков. И сейчас ни единого случая", - сообщили РИА Новости в полицейском управлении.

Ситуация для утра привычная. Кто-то совершает пробежку. Кто-то идет на работу в офис - по традиции с картонными стаканом в руке.
В магазины завезли свежий товар, грузчики катят тачки с продуктами по тротуарам. Рестораны и забегаловки выставляют столики на улицу - сегодня обещают относительно теплую погоду.
Бездомные уже проснулись и завтракают.
Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
Вчера, 14:35
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Ничто не говорит о том, что день после голосования чем-то отличается от дня накануне. Каких-либо протестных групп на улицах Нью-Йорка пока не наблюдается - они предпочитают собираться к вечеру.
На Таймс Сквер пусто. Пара журналистов стоят напротив своих камер. Проходят редкие туристы.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденНью-Йорк (город)СШАВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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00:54Адвокат Трампа не исключил подачи иска по выборам на федеральном уровне
00:50Fox: Байдену для победы на выборах остается выиграть Неваду
00:43Двое пострадавших в ДТП в Новгороде находятся в тяжелом состоянии
00:24CNN: Байден выигрывает в ключевом штате Мичиган
00:21Нельзя воспринимать оппонентов врагами, мы не враги, заявил Байден
00:18Байден: я вел кампанию как демократ, но буду президентом всех американцев
00:16Байден заявил, что может выиграть больше голосов, чем кто-либо в истории
00:15Байден заявил, что выиграл большинство голосов избирателей
00:14Байден: мы пока не заявляем, что победили на выборах
00:13Байден заявил, что наберет необходимые для победы голоса выборщиков
00:04ОБСЕ отметила высокую явку на выборах в США, несмотря на COVID-19
23:59NBC: демократы завоевали большинство в Палате представителей
23:59В ОБСЕ прокомментировали сообщения о "вмешательстве" в выборы в США
23:48Байден в ближайшее время выступит с заявлением
23:45Американский политик считает, что Трамп оспорит итоги голосования
23:42ОБСЕ обвинила Трампа в использовании служебного положения на выборах
23:39Наблюдатели ОБСЕ не получили доступ к избирательным участкам в 18 штатах
23:33Число погибших в ДТП с автобусом в Новгороде выросло до двух
23:33ОБСЕ не смогла наблюдать за досрочным голосованием в США
23:31Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Новгороде
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