https://ria.ru/20201104/ulitsy-1583051712.html

В полиции рассказали о ситуации на улицах Нью-Йорка

В полиции рассказали о ситуации на улицах Нью-Йорка

Первая ночь после голосования на выборах президента США прошла без инцидентов, сейчас ситуация в городе спокойная, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T18:07

2020-11-04T18:07

2020-11-04T18:07

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

нью-йорк (город)

сша

в мире

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НЬЮ-ЙОРК, 4 ноя - РИА Новости. Первая ночь после голосования на выборах президента США прошла без инцидентов, сейчас ситуация в городе спокойная, передает корреспондент РИА Новости.Ситуация для утра привычная. Кто-то совершает пробежку. Кто-то идет на работу в офис - по традиции с картонными стаканом в руке.В магазины завезли свежий товар, грузчики катят тачки с продуктами по тротуарам. Рестораны и забегаловки выставляют столики на улицу - сегодня обещают относительно теплую погоду.Бездомные уже проснулись и завтракают.Ничто не говорит о том, что день после голосования чем-то отличается от дня накануне. Каких-либо протестных групп на улицах Нью-Йорка пока не наблюдается - они предпочитают собираться к вечеру.На Таймс Сквер пусто. Пара журналистов стоят напротив своих камер. Проходят редкие туристы.

https://ria.ru/20201104/zapad-1583019142.html

нью-йорк (город)

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, нью-йорк (город), сша, в мире