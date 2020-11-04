https://ria.ru/20201104/ugrozy-1583030336.html

СМИ: во Франции задержали мужчину за угрозы учителям

СМИ: во Франции задержали мужчину за угрозы учителям

Правоохранительные органы задержали мужчину после угроз в адрес учителей в коммуне Атис-Мон к юго-востоку от Парижа, сообщает газета Parisien. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T15:24

2020-11-04T15:24

2020-11-04T15:24

убийство учителя во франции

франция

ницца

париж

в мире

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ПАРИЖ, 4 ноя – РИА Новости. Правоохранительные органы задержали мужчину после угроз в адрес учителей в коммуне Атис-Мон к юго-востоку от Парижа, сообщает газета Parisien.Издание отмечает, что мужчина был задержан в среду утром около учебного заведения. Накануне преподавательница подала жалобу на угрозы, которые исходили от этого мужчины. Учительница отмечала, что дважды, выходя на улицу во время перерыва, слышала угрозы. Задержанный кричал, что отмстит за Аллаха и что "учителя поплатятся".Инцидент может быть связан с убийством учителя Самюэля Пати в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем.Шестнадцатого октября обезглавлен учитель истории Самюэль Пати, который ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур.После атаки церкви в Ницце 29 октября, в результате которой погибли три человека, власти Франции распорядились усилить меры безопасности около мест религиозного культа и учебных заведений.

https://ria.ru/20201019/uchitel-1580356935.html

https://ria.ru/20201029/frantsiya-1581974459.html

франция

ницца

париж

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство учителя во франции, франция, ницца, париж, в мире