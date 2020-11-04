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СМИ: во Франции задержали мужчину за угрозы учителям
СМИ: во Франции задержали мужчину за угрозы учителям
Правоохранительные органы задержали мужчину после угроз в адрес учителей в коммуне Атис-Мон к юго-востоку от Парижа, сообщает газета Parisien. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T15:24
2020-11-04T15:24
убийство учителя во франции
франция
ницца
париж
в мире
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ПАРИЖ, 4 ноя – РИА Новости. Правоохранительные органы задержали мужчину после угроз в адрес учителей в коммуне Атис-Мон к юго-востоку от Парижа, сообщает газета Parisien.Издание отмечает, что мужчина был задержан в среду утром около учебного заведения. Накануне преподавательница подала жалобу на угрозы, которые исходили от этого мужчины. Учительница отмечала, что дважды, выходя на улицу во время перерыва, слышала угрозы. Задержанный кричал, что отмстит за Аллаха и что "учителя поплатятся".Инцидент может быть связан с убийством учителя Самюэля Пати в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем.Шестнадцатого октября обезглавлен учитель истории Самюэль Пати, который ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур.После атаки церкви в Ницце 29 октября, в результате которой погибли три человека, власти Франции распорядились усилить меры безопасности около мест религиозного культа и учебных заведений.
https://ria.ru/20201019/uchitel-1580356935.html
https://ria.ru/20201029/frantsiya-1581974459.html
франция
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убийство учителя во франции, франция, ницца, париж, в мире

СМИ: во Франции задержали мужчину за угрозы учителям

15:24 04.11.2020
 
© REUTERS / Charles PlatiauСотрудники полиции и спецслужб Франции в Париже
Сотрудники полиции и спецслужб Франции в Париже - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© REUTERS / Charles Platiau
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 4 ноя – РИА Новости. Правоохранительные органы задержали мужчину после угроз в адрес учителей в коммуне Атис-Мон к юго-востоку от Парижа, сообщает газета Parisien.
Издание отмечает, что мужчина был задержан в среду утром около учебного заведения. Накануне преподавательница подала жалобу на угрозы, которые исходили от этого мужчины. Учительница отмечала, что дважды, выходя на улицу во время перерыва, слышала угрозы. Задержанный кричал, что отмстит за Аллаха и что "учителя поплатятся".
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"Он был известен нашим службам, но не спецслужбам", - отметил источник в полиции, комментируя задержание.

Инцидент может быть связан с убийством учителя Самюэля Пати в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем.
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Шестнадцатого октября обезглавлен учитель истории Самюэль Пати, который ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур.
После атаки церкви в Ницце 29 октября, в результате которой погибли три человека, власти Франции распорядились усилить меры безопасности около мест религиозного культа и учебных заведений.
 
Убийство учителя во ФранцииФранцияНиццаПарижВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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