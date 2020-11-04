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ЕС обвинил Турцию в нагнетании напряженности в Средиземноморье
ЕС обвинил Турцию в нагнетании напряженности в Средиземноморье
Турция продолжает нагнетать напряженность в Восточном Средиземноморье после объявления о новых сейсморазведочных работах, говорится в заявлении официального... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T17:06
2020-11-04T17:06
евросоюз
кипр
греция
турция
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 4 ноя – РИА Новости. Турция продолжает нагнетать напряженность в Восточном Средиземноморье после объявления о новых сейсморазведочных работах, говорится в заявлении официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза.В Евросоюзе подчеркнули, что только конструктивный диалог может способствовать стабилизации обстановки в Срезидезноморье.Ранее Турция выпустила очередное международное оповещение НАВТЕКС (Navtex) о продлении сроков геологоразведки месторождений углеводородов к юго-западу от Кипра, теперь - до 16 февраля. Разведку месторождений углеводородов в этом районе проводит турецкое исследовательское судно Barbaros Hayreddin Pasa, которое сопровождается двумя другими кораблями.В последнее время отношения между Афинами и Анкарой резко обострились. Это связано с тем, что турецкое судно Oruc Reis проводит сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной (ИЭЗ). Вооруженные силы Греции были приведены в повышенную боевую готовность. Турция ведет также исследования возле Кипра.
https://ria.ru/20201022/gazoprovod-1581080982.html
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евросоюз, кипр, греция, турция, в мире

ЕС обвинил Турцию в нагнетании напряженности в Средиземноморье

17:06 04.11.2020
 
© AP Photo / Lefteris PitarakisРабочий на борту турецкого бурового судна "Фатих" ("Завоеватель"), пришвартованного у берегов Анталии
Рабочий на борту турецкого бурового судна Фатих (Завоеватель), пришвартованного у берегов Анталии - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
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БРЮССЕЛЬ, 4 ноя – РИА Новости. Турция продолжает нагнетать напряженность в Восточном Средиземноморье после объявления о новых сейсморазведочных работах, говорится в заявлении официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза.

"Последние объявления НАВТЕКС (Navtex) и продолжение проведения Турцией сейсморазведочных работ, затрагивающих морские зоны Греции и Кипра, вызывают глубокое сожаление, в особенности, в свете конструктивных попыток на всех уровнях создать базу для диалога… Эти действия продолжают усиливать напряженность и недоверие в регионе вместо того, чтобы способствовать поиску устойчивых долгосрочных решений", - указывается в документе.

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В Евросоюзе подчеркнули, что только конструктивный диалог может способствовать стабилизации обстановки в Срезидезноморье.
Ранее Турция выпустила очередное международное оповещение НАВТЕКС (Navtex) о продлении сроков геологоразведки месторождений углеводородов к юго-западу от Кипра, теперь - до 16 февраля. Разведку месторождений углеводородов в этом районе проводит турецкое исследовательское судно Barbaros Hayreddin Pasa, которое сопровождается двумя другими кораблями.
В последнее время отношения между Афинами и Анкарой резко обострились. Это связано с тем, что турецкое судно Oruc Reis проводит сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной (ИЭЗ). Вооруженные силы Греции были приведены в повышенную боевую готовность. Турция ведет также исследования возле Кипра.
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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