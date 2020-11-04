https://ria.ru/20201104/turtsiya-1583043961.html

ЕС обвинил Турцию в нагнетании напряженности в Средиземноморье

ЕС обвинил Турцию в нагнетании напряженности в Средиземноморье

Турция продолжает нагнетать напряженность в Восточном Средиземноморье после объявления о новых сейсморазведочных работах, говорится в заявлении официального... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T17:06

2020-11-04T17:06

2020-11-04T17:06

евросоюз

кипр

греция

турция

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 4 ноя – РИА Новости. Турция продолжает нагнетать напряженность в Восточном Средиземноморье после объявления о новых сейсморазведочных работах, говорится в заявлении официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза.В Евросоюзе подчеркнули, что только конструктивный диалог может способствовать стабилизации обстановки в Срезидезноморье.Ранее Турция выпустила очередное международное оповещение НАВТЕКС (Navtex) о продлении сроков геологоразведки месторождений углеводородов к юго-западу от Кипра, теперь - до 16 февраля. Разведку месторождений углеводородов в этом районе проводит турецкое исследовательское судно Barbaros Hayreddin Pasa, которое сопровождается двумя другими кораблями.В последнее время отношения между Афинами и Анкарой резко обострились. Это связано с тем, что турецкое судно Oruc Reis проводит сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной (ИЭЗ). Вооруженные силы Греции были приведены в повышенную боевую готовность. Турция ведет также исследования возле Кипра.

https://ria.ru/20201022/gazoprovod-1581080982.html

https://ria.ru/20200303/1567917255.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евросоюз, кипр, греция, турция, в мире