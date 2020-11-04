ЕС обвинил Турцию в нагнетании напряженности в Средиземноморье
© AP Photo / Lefteris PitarakisРабочий на борту турецкого бурового судна "Фатих" ("Завоеватель"), пришвартованного у берегов Анталии
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
"Последние объявления НАВТЕКС (Navtex) и продолжение проведения Турцией сейсморазведочных работ, затрагивающих морские зоны Греции и Кипра, вызывают глубокое сожаление, в особенности, в свете конструктивных попыток на всех уровнях создать базу для диалога… Эти действия продолжают усиливать напряженность и недоверие в регионе вместо того, чтобы способствовать поиску устойчивых долгосрочных решений", - указывается в документе.
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В Евросоюзе подчеркнули, что только конструктивный диалог может способствовать стабилизации обстановки в Срезидезноморье.
Ранее Турция выпустила очередное международное оповещение НАВТЕКС (Navtex) о продлении сроков геологоразведки месторождений углеводородов к юго-западу от Кипра, теперь - до 16 февраля. Разведку месторождений углеводородов в этом районе проводит турецкое исследовательское судно Barbaros Hayreddin Pasa, которое сопровождается двумя другими кораблями.
В последнее время отношения между Афинами и Анкарой резко обострились. Это связано с тем, что турецкое судно Oruc Reis проводит сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной (ИЭЗ). Вооруженные силы Греции были приведены в повышенную боевую готовность. Турция ведет также исследования возле Кипра.