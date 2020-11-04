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Подсчет голосов в одном из округов Джорджии задержали из-за прорыва трубы
Подсчет голосов в одном из округов Джорджии задержали из-за прорыва трубы
Сотрудники избирательной комиссии в округе Фултон, самом густонаселенном в американской Джорджии, на четыре часа откладывали подсчет голосов, поданных жителями... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T14:04
2020-11-04T14:04
2020-11-04T14:04
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Сотрудники избирательной комиссии в округе Фултон, самом густонаселенном в американской Джорджии, на четыре часа откладывали подсчет голосов, поданных жителями по почте, из-за прорыва трубы, сообщает газета Atlanta Journal-Constitution.Инцидент произошел на избирательном участке, который находится на территории спортивного комплекса State Farm Arena. Как сообщили представители избирательной комиссии, в течение двух часов поломку устранили. В результате происшествия ни один бюллетень не оказался испорченным. Дольше, чем планировалось, подсчет голосов также идет в другом округе штата, Гуиннетт.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джорджия, сша, в мире