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https://ria.ru/20201104/terakty-1583022789.html
Австрийский эксперт оценил возможность новых терактов в стране
Австрийский эксперт оценил возможность новых терактов в стране
Если за нападением в Вене стояла группа террористов, новые террористические акты в Австрии возможны в самое ближайшее время, заявил РИА Новости научный... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T14:36
2020-11-04T14:37
теракт в вене
австрия
вена
в мире
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ВЕНА, 4 ноя - РИА Новости, Маргарита Костив. Если за нападением в Вене стояла группа террористов, новые террористические акты в Австрии возможны в самое ближайшее время, заявил РИА Новости научный координатор Центра евразийских исследований Венского университета, научный директор Института политики безопасности Александр Дубови.Во вторник глава МВД Австрии Карл Нехаммер сообщил, что в данный момент власти исходят из того, что преступник устроил нападение в одиночку, однако следствие продолжается. Полиция ранее задержала 14 человек из окружения террориста, еще двое подозреваемых в причастности к венскому теракту задержаны в швейцарском кантоне Цюрих."В течение долгого времени Австрии удавалось избегать угрозы радикального исламистского террора. Террористический акт в Вене крайне тревожный сигнал, похоже, что неофициальная доктрина безопасности Австрии, позиционирующая республику в качестве нейтральной и безопасной площадки для переговоров, исчерпала себя. В любом случае, это жестокий удар для Австрии", - считает эксперт.По его словам, в первую очередь необходимо понять, действовал ли террорист в одиночку или в рамках некой группы, поскольку разница огромная."Если мы имеем дело с группой, то ситуация крайне тяжелая и террористические акты возможны в самое ближайшее время, не только в Вене, но и в других городах Австрии. Ситуация резко меняется, если речь идет об одиночке, о так называемом одиноком волке, который совершает насильственные действия вне любой командной структуры и без материальной помощи со стороны какой-либо группы. Они могут находиться под влиянием или мотивироваться идеологией и убеждениями внешней группы, а могут действовать самостоятельно в поддержку такой группы", - сказал Дубови.По его словам, террористический акт в Вене лишь косвенно связан с вопросом исламской иммиграции, поскольку злоумышленник, 20-летний мужчина с албанскими корнями, родился и вырос в Вене и был гражданином Австрии. Вместе с тем его радикализация не проходила в рамках исламистского подполья."Саморадикализация относительно новый и крайне опасный феномен. Люди, в первую очередь молодёжь, без всякого внешнего воздействия или вербовки начинают интересоваться радикальными и экстремистскими идеологиями, самостоятельно получают информацию из интернета. А непосредственно активная вербовка происходит уже на более поздних этапах. В последние годы отмечается рост саморадикализации во многих странах Европы", - отметил политолог.Он подчеркнул, что венский теракт не является следствием межрелигиозного конфликта, поскольку в Австрии такой проблемы просто не существует."Террористический акт в Вене, как и исламистский терроризм в целом, это следствие конфликта политического ислама и современного секулярного государства западного типа. В Европе данный конфликт будет усугубляться вследствие увеличивающейся миграции и плохо работающих инструментов интеграции", - заключил эксперт.В понедельник вечером в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. По данным властей Австрии, речь идет о теракте. Один нападавший был убит, полиция занимается розыском его возможных сообщников. В результате атаки погибли пять человек, в том числе сам террорист, который, по данным МВД Австрии, являлся сторонником террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*).* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20201103/prestupnik-1582827763.html
https://ria.ru/20201103/terakty-1582749580.html
австрия
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Теракт в Австрии: стрельба по прохожим в центре Вены
В центре Вены группа неизвестных вооруженных людей открыла стрельбу по прохожим. Террористов было около 10 человек, они атаковали в 6 разных местах. В перестрелке с полицией один из них был убит. Пострадало около двадцати мирных граждан, 5 из них погибли. По данным МВД Австрии теракт был спланирован заранее. Один из нападавших был радикалом, «сочувствующим ИГ». Операция по задержанию террористов продолжается.
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353
60
теракт в вене, австрия, вена, в мире

Австрийский эксперт оценил возможность новых терактов в стране

14:36 04.11.2020 (обновлено: 14:37 04.11.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Прокофьева / Перейти в фотобанкЦветы и свечи на месте теракта в Вене
Цветы и свечи на месте теракта в Вене - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Прокофьева
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ВЕНА, 4 ноя - РИА Новости, Маргарита Костив. Если за нападением в Вене стояла группа террористов, новые террористические акты в Австрии возможны в самое ближайшее время, заявил РИА Новости научный координатор Центра евразийских исследований Венского университета, научный директор Института политики безопасности Александр Дубови.
Во вторник глава МВД Австрии Карл Нехаммер сообщил, что в данный момент власти исходят из того, что преступник устроил нападение в одиночку, однако следствие продолжается. Полиция ранее задержала 14 человек из окружения террориста, еще двое подозреваемых в причастности к венскому теракту задержаны в швейцарском кантоне Цюрих.
"В течение долгого времени Австрии удавалось избегать угрозы радикального исламистского террора. Террористический акт в Вене крайне тревожный сигнал, похоже, что неофициальная доктрина безопасности Австрии, позиционирующая республику в качестве нейтральной и безопасной площадки для переговоров, исчерпала себя. В любом случае, это жестокий удар для Австрии", - считает эксперт.
По его словам, в первую очередь необходимо понять, действовал ли террорист в одиночку или в рамках некой группы, поскольку разница огромная.
"Если мы имеем дело с группой, то ситуация крайне тяжелая и террористические акты возможны в самое ближайшее время, не только в Вене, но и в других городах Австрии. Ситуация резко меняется, если речь идет об одиночке, о так называемом одиноком волке, который совершает насильственные действия вне любой командной структуры и без материальной помощи со стороны какой-либо группы. Они могут находиться под влиянием или мотивироваться идеологией и убеждениями внешней группы, а могут действовать самостоятельно в поддержку такой группы", - сказал Дубови.
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Глава МВД Австрии раскрыл детали биографии убитого в Вене террориста
По его словам, террористический акт в Вене лишь косвенно связан с вопросом исламской иммиграции, поскольку злоумышленник, 20-летний мужчина с албанскими корнями, родился и вырос в Вене и был гражданином Австрии. Вместе с тем его радикализация не проходила в рамках исламистского подполья.
"Саморадикализация относительно новый и крайне опасный феномен. Люди, в первую очередь молодёжь, без всякого внешнего воздействия или вербовки начинают интересоваться радикальными и экстремистскими идеологиями, самостоятельно получают информацию из интернета. А непосредственно активная вербовка происходит уже на более поздних этапах. В последние годы отмечается рост саморадикализации во многих странах Европы", - отметил политолог.
Он подчеркнул, что венский теракт не является следствием межрелигиозного конфликта, поскольку в Австрии такой проблемы просто не существует.
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"Террористический акт в Вене, как и исламистский терроризм в целом, это следствие конфликта политического ислама и современного секулярного государства западного типа. В Европе данный конфликт будет усугубляться вследствие увеличивающейся миграции и плохо работающих инструментов интеграции", - заключил эксперт.
В понедельник вечером в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. По данным властей Австрии, речь идет о теракте. Один нападавший был убит, полиция занимается розыском его возможных сообщников. В результате атаки погибли пять человек, в том числе сам террорист, который, по данным МВД Австрии, являлся сторонником террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*).
* Террористическая организация, запрещенная в России
Теракт в центре Вены
© REUTERS / Radovan Stoklasa

В понедельник вечером группа неизвестных устроила серию нападений в австрийской столице, по предварительным данным, в шести местах. Погибли пять человек, более 20 пострадали.

Сотрудники полиции Австрии на месте стрельбы в Вене
1 из 10

В понедельник вечером группа неизвестных устроила серию нападений в австрийской столице, по предварительным данным, в шести местах. Погибли пять человек, более 20 пострадали.

© REUTERS / Radovan Stoklasa
© AP Photo / Ronald Zak

Стральба началать около 20:00 (22:00 мск) на Сайтенштеттенгассе — недалеко от этого места расположена синагога. В первых сообщениях говорилось о том, что именно она была целью нападавших, хотя пока это не установлено.

Сотрудники правоохранительных органов Австрии на месте стрельбы в Вене
2 из 10

Стральба началать около 20:00 (22:00 мск) на Сайтенштеттенгассе — недалеко от этого места расположена синагога. В первых сообщениях говорилось о том, что именно она была целью нападавших, хотя пока это не установлено.

© AP Photo / Ronald Zak
© REUTERS / Leonhard Foeger

Одного атаковавшего удалось ликвидировать, остальные скрылись, их сейчас разыскивают. СМИ писали, что стрелявших было около семи.

Сотрудники правоохранительных органов Австрии на мете стрельбы в Вене
3 из 10

Одного атаковавшего удалось ликвидировать, остальные скрылись, их сейчас разыскивают. СМИ писали, что стрелявших было около семи.

© REUTERS / Leonhard Foeger
© REUTERS / Lisi Niesner

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что убитый в Вене стрелок симпатизировал запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство".

Сотрудники полиции Австрии на месте стрельбы в Вене
4 из 10

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что убитый в Вене стрелок симпатизировал запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство".

© REUTERS / Lisi Niesner
© AP Photo / Ronald Zak

По словам министра, на преступнике был пояс с муляжом взрывчатки. Мужчина был вооружен винтовкой.

Сотрудники полиции Австрии на месте стрельбы в Вене
5 из 10

По словам министра, на преступнике был пояс с муляжом взрывчатки. Мужчина был вооружен винтовкой.

© AP Photo / Ronald Zak
© REUTERS / Lisi Niesner

Власти считают атаку терактом и просят горожан по возможности не покидать дома.

Мужчина держит руки вверх, пока полицейские проверяют его на улице после перестрелки в Вене, Австрия
6 из 10

Власти считают атаку терактом и просят горожан по возможности не покидать дома.

© REUTERS / Lisi Niesner
© REUTERS / LEONHARD FOEGER

Власти Вены отменили заседания Нацсовета и парламента, приостановлены занятия в школах.

Полицейские на одной из улиц после теракта в Вене
7 из 10

Власти Вены отменили заседания Нацсовета и парламента, приостановлены занятия в школах.

© REUTERS / LEONHARD FOEGER
© REUTERS / Radovan Stoklasa

Полицейские машины, заблокировавшие улицу после перестрелки.

Полицейские машины, заблокировавшие улицу после перестрелки в Вене, Австрия
8 из 10

Полицейские машины, заблокировавшие улицу после перестрелки.

© REUTERS / Radovan Stoklasa
© REUTERS / LEONHARD FOEGERLeonhard Foeger

Сотрудник полиции Австрии на месте стрельбы в Вене.

Сотрудник полиции Австрии на месте стрельбы в Вене
9 из 10

Сотрудник полиции Австрии на месте стрельбы в Вене.

© REUTERS / LEONHARD FOEGERLeonhard Foeger
© AP Photo / Ronald Zak

Полицейские проверяют машину на месте происшествия.

Полицейские проверяют машину на месте происшествия в Вене
10 из 10

Полицейские проверяют машину на месте происшествия.

© AP Photo / Ronald Zak
1 из 10

В понедельник вечером группа неизвестных устроила серию нападений в австрийской столице, по предварительным данным, в шести местах. Погибли пять человек, более 20 пострадали.

© REUTERS / Radovan Stoklasa
2 из 10

Стральба началать около 20:00 (22:00 мск) на Сайтенштеттенгассе — недалеко от этого места расположена синагога. В первых сообщениях говорилось о том, что именно она была целью нападавших, хотя пока это не установлено.

© AP Photo / Ronald Zak
3 из 10

Одного атаковавшего удалось ликвидировать, остальные скрылись, их сейчас разыскивают. СМИ писали, что стрелявших было около семи.

© REUTERS / Leonhard Foeger
4 из 10

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что убитый в Вене стрелок симпатизировал запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство".

© REUTERS / Lisi Niesner
5 из 10

По словам министра, на преступнике был пояс с муляжом взрывчатки. Мужчина был вооружен винтовкой.

© AP Photo / Ronald Zak
6 из 10

Власти считают атаку терактом и просят горожан по возможности не покидать дома.

© REUTERS / Lisi Niesner
7 из 10

Власти Вены отменили заседания Нацсовета и парламента, приостановлены занятия в школах.

© REUTERS / LEONHARD FOEGER
8 из 10

Полицейские машины, заблокировавшие улицу после перестрелки.

© REUTERS / Radovan Stoklasa
9 из 10

Сотрудник полиции Австрии на месте стрельбы в Вене.

© REUTERS / LEONHARD FOEGERLeonhard Foeger
10 из 10

Полицейские проверяют машину на месте происшествия.

© AP Photo / Ronald Zak
 
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