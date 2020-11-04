https://ria.ru/20201104/terakty-1583022789.html

Австрийский эксперт оценил возможность новых терактов в стране

Австрийский эксперт оценил возможность новых терактов в стране

Если за нападением в Вене стояла группа террористов, новые террористические акты в Австрии возможны в самое ближайшее время, заявил РИА Новости научный... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T14:36

2020-11-04T14:36

2020-11-04T14:37

теракт в вене

австрия

вена

в мире

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ВЕНА, 4 ноя - РИА Новости, Маргарита Костив. Если за нападением в Вене стояла группа террористов, новые террористические акты в Австрии возможны в самое ближайшее время, заявил РИА Новости научный координатор Центра евразийских исследований Венского университета, научный директор Института политики безопасности Александр Дубови.Во вторник глава МВД Австрии Карл Нехаммер сообщил, что в данный момент власти исходят из того, что преступник устроил нападение в одиночку, однако следствие продолжается. Полиция ранее задержала 14 человек из окружения террориста, еще двое подозреваемых в причастности к венскому теракту задержаны в швейцарском кантоне Цюрих."В течение долгого времени Австрии удавалось избегать угрозы радикального исламистского террора. Террористический акт в Вене крайне тревожный сигнал, похоже, что неофициальная доктрина безопасности Австрии, позиционирующая республику в качестве нейтральной и безопасной площадки для переговоров, исчерпала себя. В любом случае, это жестокий удар для Австрии", - считает эксперт.По его словам, в первую очередь необходимо понять, действовал ли террорист в одиночку или в рамках некой группы, поскольку разница огромная."Если мы имеем дело с группой, то ситуация крайне тяжелая и террористические акты возможны в самое ближайшее время, не только в Вене, но и в других городах Австрии. Ситуация резко меняется, если речь идет об одиночке, о так называемом одиноком волке, который совершает насильственные действия вне любой командной структуры и без материальной помощи со стороны какой-либо группы. Они могут находиться под влиянием или мотивироваться идеологией и убеждениями внешней группы, а могут действовать самостоятельно в поддержку такой группы", - сказал Дубови.По его словам, террористический акт в Вене лишь косвенно связан с вопросом исламской иммиграции, поскольку злоумышленник, 20-летний мужчина с албанскими корнями, родился и вырос в Вене и был гражданином Австрии. Вместе с тем его радикализация не проходила в рамках исламистского подполья."Саморадикализация относительно новый и крайне опасный феномен. Люди, в первую очередь молодёжь, без всякого внешнего воздействия или вербовки начинают интересоваться радикальными и экстремистскими идеологиями, самостоятельно получают информацию из интернета. А непосредственно активная вербовка происходит уже на более поздних этапах. В последние годы отмечается рост саморадикализации во многих странах Европы", - отметил политолог.Он подчеркнул, что венский теракт не является следствием межрелигиозного конфликта, поскольку в Австрии такой проблемы просто не существует."Террористический акт в Вене, как и исламистский терроризм в целом, это следствие конфликта политического ислама и современного секулярного государства западного типа. В Европе данный конфликт будет усугубляться вследствие увеличивающейся миграции и плохо работающих инструментов интеграции", - заключил эксперт.В понедельник вечером в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. По данным властей Австрии, речь идет о теракте. Один нападавший был убит, полиция занимается розыском его возможных сообщников. В результате атаки погибли пять человек, в том числе сам террорист, который, по данным МВД Австрии, являлся сторонником террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*).* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20201103/prestupnik-1582827763.html

https://ria.ru/20201103/terakty-1582749580.html

австрия

вена

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Теракт в Австрии: стрельба по прохожим в центре Вены В центре Вены группа неизвестных вооруженных людей открыла стрельбу по прохожим. Террористов было около 10 человек, они атаковали в 6 разных местах. В перестрелке с полицией один из них был убит. Пострадало около двадцати мирных граждан, 5 из них погибли. По данным МВД Австрии теракт был спланирован заранее. Один из нападавших был радикалом, «сочувствующим ИГ». Операция по задержанию террористов продолжается. 2020-11-04T14:36 true PT1M36S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, австрия, вена, в мире