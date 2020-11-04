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Полиция раскрыла детали ареста швейцарцев по делу о теракте в Вене
Полиция раскрыла детали ареста швейцарцев по делу о теракте в Вене
Арестованные накануне в Винтертуре в связи с терактами в Вене двое швейцарцев 18 и 24 лет были известны федеральным органам прокуратуры Швейцарии в связи с... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T18:51
2020-11-04T18:51
теракт в вене
мвд австрии
швейцария
австрия
вена
в мире
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ЖЕНЕВА/ЦЮРИХ, 4 ноя – РИА Новости. Арестованные накануне в Винтертуре в связи с терактами в Вене двое швейцарцев 18 и 24 лет были известны федеральным органам прокуратуры Швейцарии в связи с делами о терроризме, говорится в сообщении федеральной полиции, опубликованном в среду в Twitter.Согласно заявлению федеральной прокуратуры Швейцарии, которое имеется в распоряжении РИА Новости, оба швейцарца являются обвиняемыми по уголовным делам, открытым в 2018 и 2019 годах и не закрытым до сих пор.В понедельник вечером в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. По данным властей Австрии, речь идет о теракте. Один нападавший убит, полиция занимается розыском его возможных сообщников. В результате атаки погибли пять человек, в том числе сам террорист, который, по данным МВД Австрии, являлся сторонником группировки "Исламское государство"*.*Террористическая организация, запрещенная в России
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теракт в вене, мвд австрии, швейцария, австрия, вена, в мире

Полиция раскрыла детали ареста швейцарцев по делу о теракте в Вене

18:51 04.11.2020
 
© REUTERS / Leonhard FoegerСотрудники правоохранительных органов Австрии на мете стрельбы в Вене
Сотрудники правоохранительных органов Австрии на мете стрельбы в Вене - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© REUTERS / Leonhard Foeger
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ЖЕНЕВА/ЦЮРИХ, 4 ноя – РИА Новости. Арестованные накануне в Винтертуре в связи с терактами в Вене двое швейцарцев 18 и 24 лет были известны федеральным органам прокуратуры Швейцарии в связи с делами о терроризме, говорится в сообщении федеральной полиции, опубликованном в среду в Twitter.

"Арестованные лица известны федеральным органам прокуратуры по делам о терроризме, возбужденным федеральной прокуратурой. Продолжается обмен информацией между федеральной полицией, австрийскими властями и национальным партнерами", - говорится в сообщении швейцарской полиции.

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Муфтий Гайнутдин прокомментировал теракт в Вене
Согласно заявлению федеральной прокуратуры Швейцарии, которое имеется в распоряжении РИА Новости, оба швейцарца являются обвиняемыми по уголовным делам, открытым в 2018 и 2019 годах и не закрытым до сих пор.

"Старший из двоих арестованных является обвиняемым в рамках одного из этих уголовных производств. Кроме того, младший из двух арестованных является обвиняемым в уголовном процессе, который ведет адвокат Винтертура по делам молодежи", - говорится в заявлении.

В понедельник вечером в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. По данным властей Австрии, речь идет о теракте. Один нападавший убит, полиция занимается розыском его возможных сообщников. В результате атаки погибли пять человек, в том числе сам террорист, который, по данным МВД Австрии, являлся сторонником группировки "Исламское государство"*.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Теракт в центре Вены
© REUTERS / Radovan Stoklasa

В понедельник вечером группа неизвестных устроила серию нападений в австрийской столице, по предварительным данным, в шести местах. Погибли пять человек, более 20 пострадали.

Сотрудники полиции Австрии на месте стрельбы в Вене
1 из 10

В понедельник вечером группа неизвестных устроила серию нападений в австрийской столице, по предварительным данным, в шести местах. Погибли пять человек, более 20 пострадали.

© REUTERS / Radovan Stoklasa
© AP Photo / Ronald Zak

Стральба началать около 20:00 (22:00 мск) на Сайтенштеттенгассе — недалеко от этого места расположена синагога. В первых сообщениях говорилось о том, что именно она была целью нападавших, хотя пока это не установлено.

Сотрудники правоохранительных органов Австрии на месте стрельбы в Вене
2 из 10

Стральба началать около 20:00 (22:00 мск) на Сайтенштеттенгассе — недалеко от этого места расположена синагога. В первых сообщениях говорилось о том, что именно она была целью нападавших, хотя пока это не установлено.

© AP Photo / Ronald Zak
© REUTERS / Leonhard Foeger

Одного атаковавшего удалось ликвидировать, остальные скрылись, их сейчас разыскивают. СМИ писали, что стрелявших было около семи.

Сотрудники правоохранительных органов Австрии на мете стрельбы в Вене
3 из 10

Одного атаковавшего удалось ликвидировать, остальные скрылись, их сейчас разыскивают. СМИ писали, что стрелявших было около семи.

© REUTERS / Leonhard Foeger
© REUTERS / Lisi Niesner

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что убитый в Вене стрелок симпатизировал запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство".

Сотрудники полиции Австрии на месте стрельбы в Вене
4 из 10

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что убитый в Вене стрелок симпатизировал запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство".

© REUTERS / Lisi Niesner
© AP Photo / Ronald Zak

По словам министра, на преступнике был пояс с муляжом взрывчатки. Мужчина был вооружен винтовкой.

Сотрудники полиции Австрии на месте стрельбы в Вене
5 из 10

По словам министра, на преступнике был пояс с муляжом взрывчатки. Мужчина был вооружен винтовкой.

© AP Photo / Ronald Zak
© REUTERS / Lisi Niesner

Власти считают атаку терактом и просят горожан по возможности не покидать дома.

Мужчина держит руки вверх, пока полицейские проверяют его на улице после перестрелки в Вене, Австрия
6 из 10

Власти считают атаку терактом и просят горожан по возможности не покидать дома.

© REUTERS / Lisi Niesner
© REUTERS / LEONHARD FOEGER

Власти Вены отменили заседания Нацсовета и парламента, приостановлены занятия в школах.

Полицейские на одной из улиц после теракта в Вене
7 из 10

Власти Вены отменили заседания Нацсовета и парламента, приостановлены занятия в школах.

© REUTERS / LEONHARD FOEGER
© REUTERS / Radovan Stoklasa

Полицейские машины, заблокировавшие улицу после перестрелки.

Полицейские машины, заблокировавшие улицу после перестрелки в Вене, Австрия
8 из 10

Полицейские машины, заблокировавшие улицу после перестрелки.

© REUTERS / Radovan Stoklasa
© REUTERS / LEONHARD FOEGERLeonhard Foeger

Сотрудник полиции Австрии на месте стрельбы в Вене.

Сотрудник полиции Австрии на месте стрельбы в Вене
9 из 10

Сотрудник полиции Австрии на месте стрельбы в Вене.

© REUTERS / LEONHARD FOEGERLeonhard Foeger
© AP Photo / Ronald Zak

Полицейские проверяют машину на месте происшествия.

Полицейские проверяют машину на месте происшествия в Вене
10 из 10

Полицейские проверяют машину на месте происшествия.

© AP Photo / Ronald Zak
1 из 10

В понедельник вечером группа неизвестных устроила серию нападений в австрийской столице, по предварительным данным, в шести местах. Погибли пять человек, более 20 пострадали.

© REUTERS / Radovan Stoklasa
2 из 10

Стральба началать около 20:00 (22:00 мск) на Сайтенштеттенгассе — недалеко от этого места расположена синагога. В первых сообщениях говорилось о том, что именно она была целью нападавших, хотя пока это не установлено.

© AP Photo / Ronald Zak
3 из 10

Одного атаковавшего удалось ликвидировать, остальные скрылись, их сейчас разыскивают. СМИ писали, что стрелявших было около семи.

© REUTERS / Leonhard Foeger
4 из 10

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что убитый в Вене стрелок симпатизировал запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство".

© REUTERS / Lisi Niesner
5 из 10

По словам министра, на преступнике был пояс с муляжом взрывчатки. Мужчина был вооружен винтовкой.

© AP Photo / Ronald Zak
6 из 10

Власти считают атаку терактом и просят горожан по возможности не покидать дома.

© REUTERS / Lisi Niesner
7 из 10

Власти Вены отменили заседания Нацсовета и парламента, приостановлены занятия в школах.

© REUTERS / LEONHARD FOEGER
8 из 10

Полицейские машины, заблокировавшие улицу после перестрелки.

© REUTERS / Radovan Stoklasa
9 из 10

Сотрудник полиции Австрии на месте стрельбы в Вене.

© REUTERS / LEONHARD FOEGERLeonhard Foeger
10 из 10

Полицейские проверяют машину на месте происшествия.

© AP Photo / Ronald Zak
 
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