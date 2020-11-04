https://ria.ru/20201104/terakt-1583057778.html

Полиция раскрыла детали ареста швейцарцев по делу о теракте в Вене

Полиция раскрыла детали ареста швейцарцев по делу о теракте в Вене

Арестованные накануне в Винтертуре в связи с терактами в Вене двое швейцарцев 18 и 24 лет были известны федеральным органам прокуратуры Швейцарии в связи с... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T18:51

2020-11-04T18:51

2020-11-04T18:51

теракт в вене

мвд австрии

швейцария

австрия

вена

в мире

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ЖЕНЕВА/ЦЮРИХ, 4 ноя – РИА Новости. Арестованные накануне в Винтертуре в связи с терактами в Вене двое швейцарцев 18 и 24 лет были известны федеральным органам прокуратуры Швейцарии в связи с делами о терроризме, говорится в сообщении федеральной полиции, опубликованном в среду в Twitter.Согласно заявлению федеральной прокуратуры Швейцарии, которое имеется в распоряжении РИА Новости, оба швейцарца являются обвиняемыми по уголовным делам, открытым в 2018 и 2019 годах и не закрытым до сих пор.В понедельник вечером в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. По данным властей Австрии, речь идет о теракте. Один нападавший убит, полиция занимается розыском его возможных сообщников. В результате атаки погибли пять человек, в том числе сам террорист, который, по данным МВД Австрии, являлся сторонником группировки "Исламское государство"*.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20201103/gaynutdin-1582905114.html

швейцария

австрия

вена

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, мвд австрии, швейцария, австрия, вена, в мире