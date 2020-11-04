https://ria.ru/20201104/tayms-skver-1582946920.html

Люди собрались в Нью-Йорке в ожидании итогов выборов. Прямая трансляция

Люди собрались в Нью-Йорке в ожидании итогов выборов. Прямая трансляция

В США проходят президентские выборы. На площади Таймс-сквер в Нью-Йорке собрались люди в ожидании результатов голосования. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T04:06

2020-11-04T04:06

2020-11-04T04:07

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

нью-йорк (город)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582892335_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_6f854b1ad9be984a1bb29d975461bba0.jpg

В США проходят президентские выборы. На площади Таймс-сквер в Нью-Йорке собрались люди в ожидании результатов голосования.Основные соперники в президентской гонке — кандидат от демократов Джо Байден и кандидат от республиканцев и действующий глава государства Дональд Трамп.

нью-йорк (город)

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

LIVE: Реакция на 59-е президентские выборы в США на Таймс-сквер LIVE: Реакция на 59-е президентские выборы в США на Таймс-сквер 2020-11-04T04:06 true PT1S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, нью-йорк (город), сша, в мире, видео