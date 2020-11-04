https://ria.ru/20201104/tayms-skver-1582946920.html
Люди собрались в Нью-Йорке в ожидании итогов выборов. Прямая трансляция
Люди собрались в Нью-Йорке в ожидании итогов выборов. Прямая трансляция
В США проходят президентские выборы. На площади Таймс-сквер в Нью-Йорке собрались люди в ожидании результатов голосования. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T04:06
2020-11-04T04:06
2020-11-04T04:07
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
нью-йорк (город)
сша
в мире
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В США проходят президентские выборы. На площади Таймс-сквер в Нью-Йорке собрались люди в ожидании результатов голосования.Основные соперники в президентской гонке — кандидат от демократов Джо Байден и кандидат от республиканцев и действующий глава государства Дональд Трамп.
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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LIVE: Реакция на 59-е президентские выборы в США на Таймс-сквер
LIVE: Реакция на 59-е президентские выборы в США на Таймс-сквер
2020-11-04T04:06
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PT1S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, нью-йорк (город), сша, в мире, видео