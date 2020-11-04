https://ria.ru/20201104/tailand-1582879752.html
За туристами в Таиланде планируют следить с помощью электронных браслетов
За туристами в Таиланде планируют следить с помощью электронных браслетов
Иностранные туристы, прибывающие в Таиланд по программе долгосрочных виз, будут обязаны носить цифровой браслет, с помощью которого власти рассчитывают... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T01:38
2020-11-04T01:38
2020-11-04T01:57
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Иностранные туристы, прибывающие в Таиланд по программе долгосрочных виз, будут обязаны носить цифровой браслет, с помощью которого власти рассчитывают отслеживать их местонахождение и получать информацию о состоянии здоровья, сообщает TourDom.ru. со ссылкой на тайскую компанию и местные СМИ.Браслет будет измерять кровяное давление, пульс, температуру тела. В случае если она превысит 37,5 градуса, устройство немедленно известит тайских медиков. Также обещают, что браслет может служить помощником и для самого туриста – он подскажет верное направление на случай, если тот потеряется, и поможет решить вопросы, возникающие в связи с прохождением карантина. По данным СМИ, проектом занимается тайское министерство цифровой экономики и общества совместно с рядом стартапов. Первые упоминания о возможном введении следящих браслетов для туристов появились еще в сентябре, когда стали известны требования к претендентам на долгосрочную визу. Общая стоимость оформления этого документа составляет около 400 долларов. Въехать в страну по нему можно на срок не менее 90 дней, первые две недели из которых составляет обязательный карантин. Подавать заявки могут только граждане "благополучных" с точки зрения распространения коронавируса государств, Россия в их число пока не входит. Известно, что к настоящему моменту по долгосрочной визе в Таиланд приехала только одна группа из 39 китайских туристов.
https://ria.ru/20201002/tailand-1578091777.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, таиланд
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости.
Иностранные туристы, прибывающие в Таиланд по программе долгосрочных виз, будут обязаны носить цифровой браслет, с помощью которого власти рассчитывают отслеживать их местонахождение и получать информацию о состоянии здоровья, сообщает
TourDom.ru. со ссылкой на тайскую компанию и местные СМИ.
Браслет будет измерять кровяное давление, пульс, температуру тела. В случае если она превысит 37,5 градуса, устройство немедленно известит тайских медиков. Также обещают, что браслет может служить помощником и для самого туриста – он подскажет верное направление на случай, если тот потеряется, и поможет решить вопросы, возникающие в связи с прохождением карантина.
По данным СМИ, проектом занимается тайское министерство цифровой экономики и общества совместно с рядом стартапов. Первые упоминания о возможном введении следящих браслетов для туристов появились еще в сентябре, когда стали известны требования к претендентам на долгосрочную визу.
Общая стоимость оформления этого документа составляет около 400 долларов. Въехать в страну по нему можно на срок не менее 90 дней, первые две недели из которых составляет обязательный карантин. Подавать заявки могут только граждане "благополучных" с точки зрения распространения коронавируса государств, Россия в их число пока не входит. Известно, что к настоящему моменту по долгосрочной визе в Таиланд приехала только одна группа из 39 китайских туристов.