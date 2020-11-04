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Активисты перекрыли улицу недалеко от Белого дома

Активисты перекрыли улицу недалеко от Белого дома

Активисты ненадолго перекрыли улицу недалеко от ограждения вокруг Белого дома в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.11.2020

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выборы президента сша — 2020

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Активисты ненадолго перекрыли улицу недалеко от ограждения вокруг Белого дома в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости.Приехав на грузовике с музыкальными колонками, активисты постепенно собрали вокруг толпу. Полиция призывает их уехать, а собравшихся – разойтись, однако призывы не возымели действия. Активистам никто не мешает, несмотря на присутствие полиции.Ранее к ограждению у Белого дома стянули дополнительные наряды полиции. Эти дополнительные ограждения были выставлены в ночь на вторник в преддверии президентских выборов. Как сообщили в парковой службе, это было сделано по запросу "Секретной службы США в связи с уникальными требованиями к безопасности вокруг предстоящих президентских выборов и в связи с необходимостью быстро разрешить потенциально возможные столкновения, защитить парк и обеспечить общественную безопасность около комплекса Белого дома".Выборы в США проходят 3 ноября. Соперниками на президентских выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вашингтон (город), сша, в мире