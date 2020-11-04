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Выборы президента США — 2020
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Активисты перекрыли улицу недалеко от Белого дома
Активисты перекрыли улицу недалеко от Белого дома
Активисты ненадолго перекрыли улицу недалеко от ограждения вокруг Белого дома в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T00:54
2020-11-04T01:19
выборы президента сша — 2020
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в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Активисты ненадолго перекрыли улицу недалеко от ограждения вокруг Белого дома в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости.Приехав на грузовике с музыкальными колонками, активисты постепенно собрали вокруг толпу. Полиция призывает их уехать, а собравшихся – разойтись, однако призывы не возымели действия. Активистам никто не мешает, несмотря на присутствие полиции.Ранее к ограждению у Белого дома стянули дополнительные наряды полиции. Эти дополнительные ограждения были выставлены в ночь на вторник в преддверии президентских выборов. Как сообщили в парковой службе, это было сделано по запросу "Секретной службы США в связи с уникальными требованиями к безопасности вокруг предстоящих президентских выборов и в связи с необходимостью быстро разрешить потенциально возможные столкновения, защитить парк и обеспечить общественную безопасность около комплекса Белого дома".Выборы в США проходят 3 ноября. Соперниками на президентских выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
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вашингтон (город), сша, в мире

Активисты перекрыли улицу недалеко от Белого дома

00:54 04.11.2020 (обновлено: 01:19 04.11.2020)
 
© РИА НовостиАктивисты перекрыли улицу недалеко от Белого дома в Вашингтоне, США
Активисты перекрыли улицу недалеко от Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Активисты ненадолго перекрыли улицу недалеко от ограждения вокруг Белого дома в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости.
Приехав на грузовике с музыкальными колонками, активисты постепенно собрали вокруг толпу. Полиция призывает их уехать, а собравшихся – разойтись, однако призывы не возымели действия.
Активистам никто не мешает, несмотря на присутствие полиции.
Ранее к ограждению у Белого дома стянули дополнительные наряды полиции. Эти дополнительные ограждения были выставлены в ночь на вторник в преддверии президентских выборов. Как сообщили в парковой службе, это было сделано по запросу "Секретной службы США в связи с уникальными требованиями к безопасности вокруг предстоящих президентских выборов и в связи с необходимостью быстро разрешить потенциально возможные столкновения, защитить парк и обеспечить общественную безопасность около комплекса Белого дома".
Выборы в США проходят 3 ноября. Соперниками на президентских выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
 
Выборы президента США — 2020Вашингтон (город)СШАВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
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08:49Трамп заявил, что не позволит украсть у него выборы
08:48Трамп заявил, что объявит о большой победе
08:47Байден призвал своих сторонников продолжать верить в победу
08:46Байден уверен в победе в Пенсильвании
08:46Байден оценил сроки появления результатов выборов
08:46Байден заявил, что не ему и не Трампу объявлять о победе
08:44Трамп побеждает. Америка проиграла
08:44Байден: мы на пути к победе на выборах
08:40Трамп лидирует в Неваде
08:38AP: Трамп побеждает в ключевой Флориде
08:37Баку заявил, что Ереван отступает в зоне боев в Карабахе
08:37В Совфеде оценили влияние выборов на политическую ситуацию в США
08:36Баку обвинил Ереван в обстреле двух районов у Карабаха
08:27AP: Трамп побеждает в Монтане
08:21AP: Байден побеждает в Миннесоте
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08:16Fox News: демократы проиграли место в сенате от Алабамы
08:15Fox News: Трамп выигрывает в ключевой Айове
08:10В СФ прокомментировали результаты голосования в ключевых штатах США
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