https://ria.ru/20201104/sotsseti-1582658995.html

Соцсети помогают врачам и пациентам из Тюмени оставаться на связи

Соцсети помогают врачам и пациентам из Тюмени оставаться на связи

Новым инструментом телемедицины воспользовались в поликлинике №1 города Тюмени – для пациентов с сахарным диабетом первого типа создали группу в мессенджере, в... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T08:00

2020-11-04T08:00

2020-11-04T08:00

хорошие новости

хорошие новости

тюменская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582653999_0:203:2920:1846_1400x0_80_0_0_2da3ee8aa30631bed9383946710d3e24.jpg

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Новым инструментом телемедицины воспользовались в поликлинике №1 города Тюмени – для пациентов с сахарным диабетом первого типа создали группу в мессенджере, в которую также вступили врачи-эндокринологи и медицинские сестры. Об этом сообщается на регионального правительства.Такая практика помогает быстро отслеживать изменения состояния здоровья, требующие незамедлительного врачебного вмешательства. Кроме того, в рамках этого вида помощи можно проводить видеоконсультации.Благодаря упрощенной схеме взаимодействия с докторами, для которой нужен только телефон, врачи могут проконсультировать пациента, не тратя его время на поездку в поликлинику.В мессенджере проходит индивидуальное сопровождение каждого пациента, поэтому девушке, столкнувшейся такой же проблемой, также успели помочь в кратчайшие сроки.В группе публикуются материалы для групповой информационной поддержки: опыт пациентов, данные о времени работы поликлиники, проведении "школ здоровья" и многое другое.Кроме того, участники делятся своими знаниями и опытом, обсуждают с врачами систему непрерывного мониторинга гликемии, которая стала доступным методом диагностики для пациентов.

https://ria.ru/20201029/meditsina-1581801896.html

тюменская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, тюменская область