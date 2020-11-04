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https://ria.ru/20201104/sotsseti-1582658995.html
Соцсети помогают врачам и пациентам из Тюмени оставаться на связи
Соцсети помогают врачам и пациентам из Тюмени оставаться на связи
Новым инструментом телемедицины воспользовались в поликлинике №1 города Тюмени – для пациентов с сахарным диабетом первого типа создали группу в мессенджере, в... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T08:00
2020-11-04T08:00
хорошие новости
хорошие новости
тюменская область
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Новым инструментом телемедицины воспользовались в поликлинике №1 города Тюмени – для пациентов с сахарным диабетом первого типа создали группу в мессенджере, в которую также вступили врачи-эндокринологи и медицинские сестры. Об этом сообщается на регионального правительства.Такая практика помогает быстро отслеживать изменения состояния здоровья, требующие незамедлительного врачебного вмешательства. Кроме того, в рамках этого вида помощи можно проводить видеоконсультации.Благодаря упрощенной схеме взаимодействия с докторами, для которой нужен только телефон, врачи могут проконсультировать пациента, не тратя его время на поездку в поликлинику.В мессенджере проходит индивидуальное сопровождение каждого пациента, поэтому девушке, столкнувшейся такой же проблемой, также успели помочь в кратчайшие сроки.В группе публикуются материалы для групповой информационной поддержки: опыт пациентов, данные о времени работы поликлиники, проведении "школ здоровья" и многое другое.Кроме того, участники делятся своими знаниями и опытом, обсуждают с врачами систему непрерывного мониторинга гликемии, которая стала доступным методом диагностики для пациентов.
https://ria.ru/20201029/meditsina-1581801896.html
тюменская область
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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хорошие новости, тюменская область

Соцсети помогают врачам и пациентам из Тюмени оставаться на связи

08:00 04.11.2020
 
© РИА Новости / Константин МихальчевскийДевушка идет по улице с телефоном в руке
Девушка идет по улице с телефоном в руке - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Новым инструментом телемедицины воспользовались в поликлинике №1 города Тюмени – для пациентов с сахарным диабетом первого типа создали группу в мессенджере, в которую также вступили врачи-эндокринологи и медицинские сестры. Об этом сообщается на регионального правительства.
Такая практика помогает быстро отслеживать изменения состояния здоровья, требующие незамедлительного врачебного вмешательства. Кроме того, в рамках этого вида помощи можно проводить видеоконсультации.
Благодаря упрощенной схеме взаимодействия с докторами, для которой нужен только телефон, врачи могут проконсультировать пациента, не тратя его время на поездку в поликлинику.

"Например, мужчина 32 лет заболел острым респираторным заболеванием, на фоне чего стал отмечать нестабильные цифры гликемии. Через группу в мессенджере лечащий врач смог оперативно скорректировать инсулинотерапию", – рассказали представители департамента здравоохранения Тюменской области региональному сайту.

В мессенджере проходит индивидуальное сопровождение каждого пациента, поэтому девушке, столкнувшейся такой же проблемой, также успели помочь в кратчайшие сроки.
В группе публикуются материалы для групповой информационной поддержки: опыт пациентов, данные о времени работы поликлиники, проведении "школ здоровья" и многое другое.
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Кроме того, участники делятся своими знаниями и опытом, обсуждают с врачами систему непрерывного мониторинга гликемии, которая стала доступным методом диагностики для пациентов.
 
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