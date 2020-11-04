https://ria.ru/20201104/slezhka-1582937165.html

Эксперт рассказал, как вычислить слежку за вами через веб-камеру

Эксперт рассказал, как вычислить слежку за вами через веб-камеру

Бывает весьма непросто разобраться, шпионят ли за вами через веб-камеру. Изначально был разработан индикатор, который показывал, что камера ведет запись, но... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T02:18

2020-11-04T02:18

2020-11-04T02:18

ано "цифровые платформы"

арсений щельцин

технологии

общество

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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Бывает весьма непросто разобраться, шпионят ли за вами через веб-камеру. Изначально был разработан индикатор, который показывал, что камера ведет запись, но сейчас слежку научились осуществлять в обход этого устройства, рассказал агентству "Прайм" гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.Традиционно отмечают несколько признаков, которые могут указывать на несанкционированную слежку. Это "зависание" устройства в момент включения, либо в то время, когда оно подключено к интернету, а также наличие программ, которые вы не устанавливали. Бывает, что самопроизвольно активируют веб-камеру приложения.Эксперт дал несколько рекомендаций, чтобы не допустить слежку через веб-камеру.Прежде всего, по его словам, не стоит делать перед веб-камерой компьютера того, что может потенциально вам навредить. Например, лучше не пользоваться телефоном там, где вы можете быть не полностью одеты – в раздевалке, ванной комнате и т.п.Также важно следить за актуальностью антивирусных программ на компьютере. Их следует обновлять по мере выхода новой версии. Кроме того, Щельцин посоветовал использовать более защищенную веб-камеру, к примеру, с аналоговой "закрышкой". Такая камера помешает несанкционированной съемке, когда это вам не нужно.

https://ria.ru/20201103/slezhka-1582751928.html

https://ria.ru/20201026/iphone-1581504315.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ано "цифровые платформы", арсений щельцин, технологии, общество