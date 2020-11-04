https://ria.ru/20201104/slezhka-1582937165.html
Эксперт рассказал, как вычислить слежку за вами через веб-камеру
Эксперт рассказал, как вычислить слежку за вами через веб-камеру
Бывает весьма непросто разобраться, шпионят ли за вами через веб-камеру. Изначально был разработан индикатор, который показывал, что камера ведет запись, но... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T02:18
2020-11-04T02:18
2020-11-04T02:18
ано "цифровые платформы"
арсений щельцин
технологии
общество
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Бывает весьма непросто разобраться, шпионят ли за вами через веб-камеру. Изначально был разработан индикатор, который показывал, что камера ведет запись, но сейчас слежку научились осуществлять в обход этого устройства, рассказал агентству "Прайм" гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.Традиционно отмечают несколько признаков, которые могут указывать на несанкционированную слежку. Это "зависание" устройства в момент включения, либо в то время, когда оно подключено к интернету, а также наличие программ, которые вы не устанавливали. Бывает, что самопроизвольно активируют веб-камеру приложения.Эксперт дал несколько рекомендаций, чтобы не допустить слежку через веб-камеру.Прежде всего, по его словам, не стоит делать перед веб-камерой компьютера того, что может потенциально вам навредить. Например, лучше не пользоваться телефоном там, где вы можете быть не полностью одеты – в раздевалке, ванной комнате и т.п.Также важно следить за актуальностью антивирусных программ на компьютере. Их следует обновлять по мере выхода новой версии. Кроме того, Щельцин посоветовал использовать более защищенную веб-камеру, к примеру, с аналоговой "закрышкой". Такая камера помешает несанкционированной съемке, когда это вам не нужно.
https://ria.ru/20201103/slezhka-1582751928.html
https://ria.ru/20201026/iphone-1581504315.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ано "цифровые платформы", арсений щельцин, технологии, общество
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости.
Бывает весьма непросто разобраться, шпионят ли за вами через веб-камеру. Изначально был разработан индикатор, который показывал, что камера ведет запись, но сейчас слежку научились осуществлять в обход этого устройства, рассказал агентству "Прайм
" гендиректор АНО "Цифровые платформы
" Арсений Щельцин
.
Традиционно отмечают несколько признаков, которые могут указывать на несанкционированную слежку. Это "зависание" устройства в момент включения, либо в то время, когда оно подключено к интернету, а также наличие программ, которые вы не устанавливали. Бывает, что самопроизвольно активируют веб-камеру приложения.
Эксперт дал несколько рекомендаций, чтобы не допустить слежку через веб-камеру.
Прежде всего, по его словам, не стоит делать перед веб-камерой компьютера того, что может потенциально вам навредить. Например, лучше не пользоваться телефоном там, где вы можете быть не полностью одеты – в раздевалке, ванной комнате и т.п.
Также важно следить за актуальностью антивирусных программ на компьютере. Их следует обновлять по мере выхода новой версии.
Кроме того, Щельцин посоветовал использовать более защищенную веб-камеру, к примеру, с аналоговой "закрышкой". Такая камера помешает несанкционированной съемке, когда это вам не нужно.