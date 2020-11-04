Россия продолжит выполнять обязательства по конвенции по правам человека
16:26 04.11.2020 (обновлено: 16:54 04.11.2020)
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров Министр во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Греческой Республики Никосом Дендиасом
© Пресс-служба МИД РФ
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Россия всегда добросовестно выполняла и продолжит выполнять свои обязательства по Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в обращении к участникам 130 министерской онлайн-сессии комитета министров Совета Европы.
"Россия всегда добросовестно выполняла и продолжит выполнять свои обязательства по ЕКПЧ. Это относится и к нынешнему непростому периоду, когда все мы вынуждены принимать ограничительные меры для защиты своего населения от коронавируса", - говорится в обращении российского министра.
28 октября, 00:25Общефедеральные меры борьбы с новым коронавирусом COVID-19 в России
По его словам, центральный аспект ЕКПЧ – право на жизнь. "Россия сделала все возможное для оказания содействия всем нуждающимся странам в борьбе с пандемией. Предложили снять все барьеры, отменить санкции, которые мешают помогать друг другу в это трудное время. Отрадно, что многие государства-члены действовали таким же образом", - подчеркнул Лавров.
Он отметил, что "конвенция, увенчавшая три тысячелетия развития европейского права и гуманистической мысли, стала ответом на ужасы Второй мировой войны, гарантией их неповторения".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф