https://ria.ru/20201104/rossiya-1583038813.html

Россия продолжит выполнять обязательства по конвенции по правам человека

Россия продолжит выполнять обязательства по конвенции по правам человека

Россия всегда добросовестно выполняла и продолжит выполнять свои обязательства по Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ), заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T16:26

2020-11-04T16:26

2020-11-04T16:54

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Россия всегда добросовестно выполняла и продолжит выполнять свои обязательства по Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в обращении к участникам 130 министерской онлайн-сессии комитета министров Совета Европы."Россия всегда добросовестно выполняла и продолжит выполнять свои обязательства по ЕКПЧ. Это относится и к нынешнему непростому периоду, когда все мы вынуждены принимать ограничительные меры для защиты своего населения от коронавируса", - говорится в обращении российского министра.По его словам, центральный аспект ЕКПЧ – право на жизнь. "Россия сделала все возможное для оказания содействия всем нуждающимся странам в борьбе с пандемией. Предложили снять все барьеры, отменить санкции, которые мешают помогать друг другу в это трудное время. Отрадно, что многие государства-члены действовали таким же образом", - подчеркнул Лавров.Он отметил, что "конвенция, увенчавшая три тысячелетия развития европейского права и гуманистической мысли, стала ответом на ужасы Второй мировой войны, гарантией их неповторения".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581837470.html

https://ria.ru/20201021/pandemiya-1580789138.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире