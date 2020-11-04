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Кадыров заявил о полном порядке с межрелигиозными отношениями в России
Кадыров заявил о полном порядке с межрелигиозными отношениями в России
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в России комфортно жить представителям всех религий. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T22:39
2020-11-04T22:39
россия
владимир путин
рамзан кадыров
общество
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в России комфортно жить представителям всех религий.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров критиковал президента Франции Эммануэля Макрона за поддержку карикатур на пророка Мухаммеда. По его мнению, "поддерживая провокации", Макрон "завуалировано призывает мусульман совершать преступления". Кадыров призвал Макрона, "пока еще не поздно, прекратить провокации и нападки на веру"."Сегодня в нашей стране, без всякого сомнения, комфортно жить представителям всех религий. Каждый человек, независимо от веры и национальности, чувствует себя равноправным гражданином великой страны. Мы, мусульмане, благодарны за это руководству государства и, в частности, Владимиру Путину", - написал Кадыров на личной странице в соцсети "ВКонтакте".Кадыров отметил, что почти в любой стране существуют конфликты на почве религии, и только в России с этим вопросом порядок."Со своей стороны долг каждого из нас - проявлять себя с самой лучшей стороны, беречь достижения и защищать родное государство. Это ответственная задача и для мусульман. Мы не должны допускать в своей среде никаких экстремистских течений, бросающих тень на нашу религию, а строго придерживаться предписаний Священного Корана и сунны", - подчеркнул глава Чечни.Он добавил, что курс Владимира Путина является залогом сильной и процветающей России. Кадыров отметил, что совместно с общенациональным лидером будут решены любые задачи.Шестнадцатого октября во Франции был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати, который ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур.
https://ria.ru/20201102/zyuganov-1582666542.html
https://ria.ru/20201028/kadyrov-1581958938.html
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россия, владимир путин, рамзан кадыров, общество

Кадыров заявил о полном порядке с межрелигиозными отношениями в России

22:39 04.11.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба администрации ЧР / Перейти в фотобанкГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба администрации ЧР
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в России комфортно жить представителям всех религий.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров критиковал президента Франции Эммануэля Макрона за поддержку карикатур на пророка Мухаммеда. По его мнению, "поддерживая провокации", Макрон "завуалировано призывает мусульман совершать преступления". Кадыров призвал Макрона, "пока еще не поздно, прекратить провокации и нападки на веру".
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"Сегодня в нашей стране, без всякого сомнения, комфортно жить представителям всех религий. Каждый человек, независимо от веры и национальности, чувствует себя равноправным гражданином великой страны. Мы, мусульмане, благодарны за это руководству государства и, в частности, Владимиру Путину", - написал Кадыров на личной странице в соцсети "ВКонтакте".
Кадыров отметил, что почти в любой стране существуют конфликты на почве религии, и только в России с этим вопросом порядок.
"Со своей стороны долг каждого из нас - проявлять себя с самой лучшей стороны, беречь достижения и защищать родное государство. Это ответственная задача и для мусульман. Мы не должны допускать в своей среде никаких экстремистских течений, бросающих тень на нашу религию, а строго придерживаться предписаний Священного Корана и сунны", - подчеркнул глава Чечни.
Он добавил, что курс Владимира Путина является залогом сильной и процветающей России. Кадыров отметил, что совместно с общенациональным лидером будут решены любые задачи.
Шестнадцатого октября во Франции был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати, который ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур.
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РоссияВладимир ПутинРамзан КадыровОбщество
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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