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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201104/religiya-1583037894.html
Лазар призвал брать пример с России в сохранении межрелигиозного мира
Лазар призвал брать пример с России в сохранении межрелигиозного мира
России удается сохранять межрелигиозный и межнациональный мир и народное единство, и этому европейские и другие страны, которых сотрясают теракты, должны... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T16:20
2020-11-04T16:20
религия и мировоззрение
россия
новости - религия и мировоззрение
день народного единства
берл лазар
талгат таджуддин
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. России удается сохранять межрелигиозный и межнациональный мир и народное единство, и этому европейские и другие страны, которых сотрясают теракты, должны поучиться у россиян, заявил главный раввин России Берл Лазар.Он отметил, что это достигнуто благодаря продуманной политике действующего главы государства - "как относиться к каждому народу и каждому человеку"."То, что у нас этой проблемы нет, должно нам напомнить, что народным единством надо дорожить. Мы видим, какая есть альтернатива - это раскол в обществе, что и происходит сейчас в Европе, в США... Значит, нужна профилактика, нужно с самого начала воспитывать молодых людей на вечных ценностях. Тогда наше единство будет укрепляться, и мы будем жить еще лучше, чем мы живем сегодня", - отметил раввин."В мире пытаются использовать религию, межнациональные, межконфессиональные отношения в своих грязных целях, устраиваются различные провокации, о которых потом месяцами шумит вся пресса, все народы, и еще на основе этого происходят убийства в храмах, в церквях - как в Париже, как в Австрии", - заметил со своей стороны глава Центрального духовного управления мусульман верховный муфтий России Талгат Таджуддин.В этой связи, отметил он, очевидна необходимость "укрепления и еще большего развития государственно-конфессиональных отношений в России и возрастания роли духовенства традиционных конфессий".По мнению Таджуддина, целесообразно вернуться и к дальнейшему обсуждению поправок в Конституцию РФ, поскольку в ней сохраняются еще такие положения, которые, по его словам, "вносят разлад" в общество и были приняты в начале 1990-х годов "по стандартам Запада".
https://ria.ru/20201104/religiya-1583033031.html
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россия, новости - религия и мировоззрение, день народного единства, берл лазар, талгат таджуддин

Лазар призвал брать пример с России в сохранении межрелигиозного мира

16:20 04.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГлавный раввин России Берл Лазар на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом. 31 октября 2018
Главный раввин России Берл Лазар на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом. 31 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. России удается сохранять межрелигиозный и межнациональный мир и народное единство, и этому европейские и другие страны, которых сотрясают теракты, должны поучиться у россиян, заявил главный раввин России Берл Лазар.
"Мы видим, как в мире совершается очень много преступлений на почве ненависти - у нас намного лучше, и очень хотелось бы, чтобы мир больше брал пример с нашей страны, России", - сказал Лазар на встрече глав религиозных конфессий с президентом РФ Владимиром Путиным.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
15:42Религия и мировоззрение
Путин заявил, что во всех мировых религиях люди равны перед Всевышним
Он отметил, что это достигнуто благодаря продуманной политике действующего главы государства - "как относиться к каждому народу и каждому человеку".
"То, что у нас этой проблемы нет, должно нам напомнить, что народным единством надо дорожить. Мы видим, какая есть альтернатива - это раскол в обществе, что и происходит сейчас в Европе, в США... Значит, нужна профилактика, нужно с самого начала воспитывать молодых людей на вечных ценностях. Тогда наше единство будет укрепляться, и мы будем жить еще лучше, чем мы живем сегодня", - отметил раввин.
"В мире пытаются использовать религию, межнациональные, межконфессиональные отношения в своих грязных целях, устраиваются различные провокации, о которых потом месяцами шумит вся пресса, все народы, и еще на основе этого происходят убийства в храмах, в церквях - как в Париже, как в Австрии", - заметил со своей стороны глава Центрального духовного управления мусульман верховный муфтий России Талгат Таджуддин.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время всенощного бдения накануне праздника Преображения Господня в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
15:48Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл обратился к главам конфессий в День народного единства
В этой связи, отметил он, очевидна необходимость "укрепления и еще большего развития государственно-конфессиональных отношений в России и возрастания роли духовенства традиционных конфессий".
По мнению Таджуддина, целесообразно вернуться и к дальнейшему обсуждению поправок в Конституцию РФ, поскольку в ней сохраняются еще такие положения, которые, по его словам, "вносят разлад" в общество и были приняты в начале 1990-х годов "по стандартам Запада".
 
Религия и мировоззрениеРоссияНовости - Религия и мировоззрениеДень народного единстваБерл ЛазарТалгат Таджуддин
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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