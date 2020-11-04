https://ria.ru/20201104/religiya-1583037894.html

Лазар призвал брать пример с России в сохранении межрелигиозного мира

Лазар призвал брать пример с России в сохранении межрелигиозного мира

России удается сохранять межрелигиозный и межнациональный мир и народное единство, и этому европейские и другие страны, которых сотрясают теракты, должны... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T16:20

2020-11-04T16:20

2020-11-04T16:20

религия и мировоззрение

россия

новости - религия и мировоззрение

день народного единства

берл лазар

талгат таджуддин

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. России удается сохранять межрелигиозный и межнациональный мир и народное единство, и этому европейские и другие страны, которых сотрясают теракты, должны поучиться у россиян, заявил главный раввин России Берл Лазар.Он отметил, что это достигнуто благодаря продуманной политике действующего главы государства - "как относиться к каждому народу и каждому человеку"."То, что у нас этой проблемы нет, должно нам напомнить, что народным единством надо дорожить. Мы видим, какая есть альтернатива - это раскол в обществе, что и происходит сейчас в Европе, в США... Значит, нужна профилактика, нужно с самого начала воспитывать молодых людей на вечных ценностях. Тогда наше единство будет укрепляться, и мы будем жить еще лучше, чем мы живем сегодня", - отметил раввин."В мире пытаются использовать религию, межнациональные, межконфессиональные отношения в своих грязных целях, устраиваются различные провокации, о которых потом месяцами шумит вся пресса, все народы, и еще на основе этого происходят убийства в храмах, в церквях - как в Париже, как в Австрии", - заметил со своей стороны глава Центрального духовного управления мусульман верховный муфтий России Талгат Таджуддин.В этой связи, отметил он, очевидна необходимость "укрепления и еще большего развития государственно-конфессиональных отношений в России и возрастания роли духовенства традиционных конфессий".По мнению Таджуддина, целесообразно вернуться и к дальнейшему обсуждению поправок в Конституцию РФ, поскольку в ней сохраняются еще такие положения, которые, по его словам, "вносят разлад" в общество и были приняты в начале 1990-х годов "по стандартам Запада".

https://ria.ru/20201104/religiya-1583033031.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости - религия и мировоззрение, день народного единства, берл лазар, талгат таджуддин