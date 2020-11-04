Лазар призвал брать пример с России в сохранении межрелигиозного мира
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГлавный раввин России Берл Лазар на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом. 31 октября 2018
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. России удается сохранять межрелигиозный и межнациональный мир и народное единство, и этому европейские и другие страны, которых сотрясают теракты, должны поучиться у россиян, заявил главный раввин России Берл Лазар.
"Мы видим, как в мире совершается очень много преступлений на почве ненависти - у нас намного лучше, и очень хотелось бы, чтобы мир больше брал пример с нашей страны, России", - сказал Лазар на встрече глав религиозных конфессий с президентом РФ Владимиром Путиным.
Он отметил, что это достигнуто благодаря продуманной политике действующего главы государства - "как относиться к каждому народу и каждому человеку".
"То, что у нас этой проблемы нет, должно нам напомнить, что народным единством надо дорожить. Мы видим, какая есть альтернатива - это раскол в обществе, что и происходит сейчас в Европе, в США... Значит, нужна профилактика, нужно с самого начала воспитывать молодых людей на вечных ценностях. Тогда наше единство будет укрепляться, и мы будем жить еще лучше, чем мы живем сегодня", - отметил раввин.
"В мире пытаются использовать религию, межнациональные, межконфессиональные отношения в своих грязных целях, устраиваются различные провокации, о которых потом месяцами шумит вся пресса, все народы, и еще на основе этого происходят убийства в храмах, в церквях - как в Париже, как в Австрии", - заметил со своей стороны глава Центрального духовного управления мусульман верховный муфтий России Талгат Таджуддин.
В этой связи, отметил он, очевидна необходимость "укрепления и еще большего развития государственно-конфессиональных отношений в России и возрастания роли духовенства традиционных конфессий".
По мнению Таджуддина, целесообразно вернуться и к дальнейшему обсуждению поправок в Конституцию РФ, поскольку в ней сохраняются еще такие положения, которые, по его словам, "вносят разлад" в общество и были приняты в начале 1990-х годов "по стандартам Запада".