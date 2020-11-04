https://ria.ru/20201104/pskov-1582907034.html

В кольце укреплений и военных частей: COVID-19 и курс евро изменили Псков

В кольце укреплений и военных частей: COVID-19 и курс евро изменили Псков

РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T08:00

2020-11-04T08:00

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изборск

сергей довлатов

псков

хорошие новости

хорошие новости

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости, Евгений Еремкин. Водительница такси Наталья знает Псков лучше голоса из навигатора: она точнее предскажет дорожную ситуацию и подберет быстрый путь объезда пробок, каждая колдобина и выбоина ей как родные. В Наталье столько энергии, что, кажется, и противный ноябрьский дождь она уберет со стекла чище дворников, не забывая крутить руль. Водитель и ее "форд" почти ровесники, уже много лет они колесят по Пскову. "А я люблю наш город. Он стал такой красивулечный!" – громко говорит вдруг Наталья, хотя с ней никто не спорит. С жизнью в городе в эпоху COVID-19 и настроениями его обитателей познакомился корреспондент РИА Новости.Она никогда не выезжала за пределы Пскова, кроме одного раза. Из родного города девушку занесло в поселок Кемеровской области, там они с мужем решили построить новую жизнь и никогда не возвращаться. Эксперимент продлился месяц, после чего оба распаковывали чемодан на псковской земле.Машина останавливается на берегу лужи у обычного дома в спальном районе, здесь живет актер Псковского академического театра Виктор Яковлев, заслуженный артист РФ. Он тоже однажды решил бросить этот город – не вышло. Артист готовит чай по хитрой технологии, не китайская церемония, конечно, но и не пакетик в стакан положить. За этим занятием он рассуждает о современном театре, о талантливом Серебренникове, о призвании актера, вспоминает учебу в ГИТИСе и подработку дворником в арбатских переулках.В Пскове артист оказался случайно – заехал в гости и влюбился в город."Он поразил тишиной и заповедностью, как тихий угол в шумной России после Москвы и Уфы, где я родился. Есть здесь своя магия", – рассказывает Яковлев.Когда-то он попытался переехать в Смоленск, потому что слышал хорошие отзывы о местном театре. В Пскове его ничего не держало, личная жизнь не клеилась."Я просто сел в поезд и поехал. Постоянно чувствовал, будто какая-то резина натягивается и тянет меня обратно, вроде я что-то не то делаю. На станции Дно была пересадка часа два. Вышел, выпил в буфете водки. Смотрю, идет поезд на Псков… и я вернулся. Решил больше не пытаться. Понятно, что с этим городом такая история, что лучше не связываться", – говорит Яковлев.Такая историяЗдесь на 210 тысяч жителей приходится 46 церквей, то есть можно потратить пару дней просто переходя из одного храма в другой с перерывами на обед и сон. Только в малюсеньком Мирожском монастыре потратишь часы, разгадывая сложные сюжеты росписи XII века. Яркие фрески чудом пережили покушения тевтонцев, поляков, фашистов и родных советских товарищей. Город, находящийся у границы с несколькими государствами, всегда вынужден обороняться.Трудно сказать, чем не понравились ему "макет" и вывеска, но, судя по тексту, герой мучился таким страшным похмельем, что весь свет ему был не мил. Не один кремль задает тон в Пскове, как это бывает в других небольших городах, а еще и военные укрепления. В центре остались части огромной крепостной стены.Северо-западные города из-за близости границы строились вокруг крепостей, они были форпостами, охраняющими государство, рассказывает директор местного туроператора Александра Лебедева. В наше время положение города несколько изменилось – теперь Псков сам стоит в полукольце военных частей.В годы Великой Отечественной войны город оказался в оккупации уже 8 июля 1941-го и только через три года был освобожден, однако значительная часть Пскова была разрушена. В течение месяца после ухода немцев культурный слой поднялся на 1,5 метра, хотя в мирное время на это ушла бы сотня лет. Из-за своей исторической ценности Псков попал в список 10 городов, которые подлежали скорейшему восстановлению."Нам повезло, у нас был классный архитектор Юрий Павлович Спегальский, уроженец Пскова. Он серьезно занимался этим вопросом, поэтому нам удалось что-то сохранить", – рассказывает Лебедева. Команда архитекторов честно делала свое дело, поэтому туристу, гуляющему по центру города, вряд ли придет в голову, что его окружает новодел. Да, новодел, ведь 70 лет – смешной отрезок времени для тысячелетнего города.Труды команды Спегальского чуть было не пропали даром, потому что и в бедные девяностые, и в сытые нулевые за сохранением культурного наследия никто кроме историков и краеведов не следил. Сегодня в палатах купца Подзноева XVII века расположился дорогой гостиничный комплекс со СПА и шикарными ресторанами, но Лебедева помнит, как 20 лет назад здесь на кострах готовили еду бомжи, а на месте уютного Финского парка стояли гаражи в соответствующей атмосфере безысходности."Сейчас власть делает то, что ей положено, – сохранять традиции исторического поселения, потому что Псков один из 10 древнейших городов страны", – считает Лебедева.Город красивулечныйТаксистка Наталья рассказывает, что город становится уютным и "красивулечным" в последние пять-семь лет. Например, в этом сезоне дороги ремонтируют в таких гигантских масштабах, каких раньше не бывало вовсе. При этом, по данным Росстата, из федерального бюджета выделяется далеко не самый крупный объем дотаций. Местные власти, кажется, всерьез настроены отметить Псков на туристических маршрутах страны. Для этого запустили "Ласточки" в Санкт-Петербург, открыли новые направления из аэропорта имени княгини Ольги (в народе "Кресты"). Кроме того, за счет бюджета субсидируются цены на билеты, поэтому даже жители Питера, чтобы сэкономить, иногда выбирают полет с пересадкой в Пскове, а не прямой рейс. Сами псковичи теперь предпочитают в Северную столицу летать – так быстрее и безопаснее, чем по старой разбитой трассе.За увеличением транспортных потоков, а значит, и потоками приезжающих туристов внимательно следят местные отельеры. В отличие от авиаперевозчиков гостиничный сектор не получает государственных субсидий, и это даже хорошо, считает директор центра "Мой бизнес" Псковской области Анастасия Иванова. Именно поэтому, по ее словам, среди псковских отелей сформировалась конкурентная среда, она заставляет улучшать сервис, чего нельзя наблюдать в Карелии, Калининграде, Ярославле или Твери. "Вроде и глубинка, а требования о-го-го"Расположение города у границы с тремя европейскими государствами делает местных жителей насмотренными и требовательными, считает Лебедева. Отсюда по 300 километров до Таллина, Риги и 400 до Вильнюса, поэтому псковичи (или скобари), у которых есть свободные деньги, привыкли попадать в Европу почти по щелчку пальцев. Даже в магазин за колбасой можно съездить в Европу, если вдруг приспичит. Псковичам есть с чем сравнить уровень сервиса и жизни родного города."Здесь у нас вроде и глубинка, а требования у вех о-го-го", – считает Екатерина Рабченюк. Вместе с компаньоном Дмитрием Ивановым они задумали отрыть кофейню и подошли к ее созданию не менее серьезно, чем команда архитекторов Спегальского. Рестораторы нашли помещение и искали интересную концепцию, ведь безликие кафешки всем давно надоели. В кустах у самой двери они обнаружили одинокий бюст физика Исаака Кикоина – так было придумано название кафе, а на карте появилась новая точка притяжения. На соседних улицах стоят памятники, у которых удобно договариваться о встрече: на выбор Ленин, Киров (на постаменте так и написано просто "Киров") и даже Пушкин с подругой дней своих суровых. Ребята надеются, что их Кикоин тоже станет таким популярным.Дмитрий Иванов побывал во многих городах центральной части России и отметил про себя отличительную черту Пскова. Например, в Ростове-на-Дону таксист не смог отвезти его в исторический центр города, потому что его просто-напросто нет, говорит Иванов. А в Пскове есть – тот самый кремль (или кром), который так не понравился мучительно трезвеющему Довлатову.Из-за ковида и курса евро псковская земля стала наконец интересна самим псковичам. На самоизоляции всех потянуло на лоно природы, ведь прогулки по городу оказались под запретом. Лебедева за 14 лет работы в туриндустрии не видела такого ажиотажа, поэтому решила "вытянуть по максимуму из своего региона все самое лучшее".Официальные путеводители и исхоженные тропки всем надоели, тогда она прошерстила в архиве советские путеводители и разработала новые программы. Сейчас желающие записываются в листы ожидания. Один из маршрутов предполагает прогулку по болоту в болотоступах. "Ты идешь, а оно под тобой качается", – с горящими глазами рассказывает Лебедева.Город без айтишниковВ то время пока одна часть местных жителей открывала для себя родной город и окрестности, вторая проводила время в онлайне. Никогда еще в Пскове не фиксировалось такого повышенного интернет-трафика, как на самоизоляции. Особый интерес появился вдруг к образовательным курсам и вебинарам. Этим решили воспользоваться специалисты центра "Мой бизнес", предложив клиентам различные мастер-классы, обучающие программы для предпринимателей. Здесь можно получить знания, помощь специалистов, а в некоторых случаях и финансовую поддержку. В новом помещении центра при входе на красном фоне разместили цитату директора Facebook Шерил Сэндберг: "Если тебе предложили место в ракете, не раздумывай. Лети!"По словам директора центра Анастасии Ивановой, больше всего в регионе развивается сфера услуг, а вот инновационного бизнеса совсем мало, поэтому место в ракете рядом с Шерил занять пока некому. В городе три года пытаются сформировать сообщество IT-бизнесменов, но Иванова называет всего три компании, работающие в этой области. "Нет среды, нет проектов. Мы можем помочь продать продукт, а не создать", – говорите директор.Молодой предприниматель Сергей Пакреев руководит крупнейшим в городе difital-агентством, всех толковых программистов он собрал под крышей своей компании и предложил очень неплохие для региона зарплаты. Кроме того, он управляет молодежным комитетом по развитию молодежного предпринимательства "Опоры России". Недавно Пакреев выступал в ПсковГУ перед студентами факультета информатики, который когда-то сам закончил.Новыми кадрами попробовал заняться бизнесмен Алексей Орлов. Он купил франшизу популярного питерского клуба робототехники и вместе с преподавателями прививает малышам азы программирования и инженерии, раз ПсковГУ и его факультет с этой задачей справиться не могут. Он стоит в светлом классе и крутит в руках модули – куски роботов, к которым можно присоединить датчики, сенсоры, моторчики и процессор, чтобы потом все это дело запрограммировать. Сюда принимают детей от пяти лет, а обучение занимает пять-семь лет, что дольше вузовской программы. Кто знает, может быть, эти дети не будут ждать приглашения и через 20 лет запустят собственную космическую ракету. Орлов вспоминает, что раньше стремился заработать все деньги мира, но в какой-то момент остановился и поменял свою жизнь, "начал разные мудрые книжки читать, славянские и индийские веды". Сейчас ему по душе стало социальное предпринимательство, хотя и о деньгах не забывает. Скобарей Орлов считает озлобленными людьми, он связывает это с низким уровнем жизни. Действительно, по уровню благосостояния семей Псковская область находится почти в самом конце списка.Место, с которого началась РоссияВ деревне Сигово в 50 километрах от Пскова Данил Литвинцев топит печь. Дом в это время года надо прогревать с самого утра, иначе околеешь. Еще шесть лет назад Данил работал журналистом в Санкт-Петербурге и плохо представлял себе, как топить печь и ухаживать за домом, которому 80 лет. Из благ цивилизации в сетусской деревне Сигово – электричество, нестабильная мобильная связь и интернет, раз в неделю зачем-то приезжает автобус. Но Данил с женой и сыном возвращаться в обратно в большой город даже не думают. В 12 километрах от деревни стоит древняя крепость Изборск, отсюда все началось."Изборск – удивительное место. Если присмотреться, прочувствовать, то можно понять что-то про свою страну в целом и про себя в частности. Это место, с которого Россия началась как государство. Здесь сохранился особый, былинный дух древней Руси", – рассказывает Литвинцев.Он побывал во всех регионах страны, давно хотел удрать из шумного Питера, но только в Сигове понял, что нашел свой дом. Данил показывает Изборск туристам, знакомит их с местными жителями и фермерами. Здесь, у самой границы, издревле жили несколько племен со своими культурами и традициями. "Россия начиналась как многонациональное мультикультурное государство и продолжила развиваться отсюда в этом ключе", – говорит он.В 862 году в Изборск сел править варяг Трувор, его брат Синеус пошел в Белоозеро, а брат Рюрик – в Новгород. Согласно "Повести временных лет", древние русичи призвали их править, потому что сами справиться с собой не могли: "Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами. <… > И от тех варягов прозвалась Русская земля".Данил относится к "Повестям" как к легенде, которая "очень пересекается с духом этой древней земли" и его собственным отношением к ней.Родина русского феминизма?Псковская земля дала стране нескольких важных героев – недалеко от Пскова родилась княгиня Ольга. Сейчас легко можно назвать имена женщин, руководящих заводом, футбольным клубом или страной, но в середине X века их роль, мягко говоря, была далека от ведущей, поэтому княгиня, правившая не хуже или даже лучше многих мужчин, заняла важное место в истории. В 945 году ее мужа Игоря зарубили древляне якобы за то, что он взимал слишком много дани. После этого убийцы решили выдать Ольгу за своего князя Мала, но она хитро уничтожила два отряда сватов, а потом дважды жестоко отомстила за смерть мужа уже на земле самих древлян.Княгиня стала править Русью до совершеннолетия сына Святослава и была не просто статистом, временно исполняющей обязанности. Ольга учредила подобие налоговой системы, поделила территорию на административные единицы, придумала назначать администраторов земель – тиунов. Она первой из русских правителей приняла крещение, уговаривала и сына, но не преуспела. Именно в Псков спустя 25 лет была сослана ключница Ольги Малуша, которая родила от Святослава сына Владимира. Он-то и продолжил дело бабки, крестив Русь и получив за этого имена Креститель, Великий, Святой и даже Красное Солнышко (хотя "Повести" об этом умалчивают).В каком-то смысле, в Пскове христианство, как и любая вера, прекратилось, пусть и на время. В этом городе Николай II отказался от престола, отдав власть большевикам. Отсюда, как вспоминается в дневнике, он "уехал с тяжелым чувством пережитого". "Кругом измена и трусость, и обман", – записал низложенный император.Интересно, что герои этого текста по-разному относятся к жизни и обитателям родного города. Кто-то называет их хмурыми, скучными и злыми, возможно, из-за бедности или из-за расположения у самой границы и военизированного окружения. Другие, наоборот, видят на улицах по-европейски открытых людей, которые гордятся ухоженным провинциальным Псковом. Очевидно одно – все они любят землю, на которой живут.

изборск

псков

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

изборск, сергей довлатов, псков, хорошие новости