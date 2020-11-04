Протесты во время выборов в США

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Во время выборов в США прошла серия протестов. С плакатами и транспарантами демонстранты прошли в Сиэтле, Портленде, Орегоне. На улицах дежурят усиленные отряды полиции во избежание наиболее серьезных столкновений. По сообщениям полиции, в Лос-Анджелесе задержаны около 40 протестующих.