https://ria.ru/20201104/protesty-v-ssha-1582995560.html
Протесты во время выборов в США
Протесты во время выборов в США
Во время выборов в США прошла серия протестов. С плакатами и транспарантами демонстранты прошли в Сиэтле, Портленде, Орегоне. На улицах дежурят усиленные отряды полиции во избежание наиболее серьезных столкновений. По сообщениям полиции, в Лос-Анджелесе задержаны около 40 протестующих.
2020-11-04T11:23
2020-11-04T11:23
2020-11-04T11:38
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Протесты во время выборов в США
Во время выборов в США прошла серия протестов. С плакатами и транспарантами демонстранты прошли в Сиэттле, Портленде, Орегоне. На улицах дежурят усиленные отряды полиции во избежании наиболее серьезных столкновений. По сообщениям полиции, в Лос-Анджелесе задержаны около 40 протестующих задержаны.
2020-11-04T11:23
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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видео, видео, в мире
Протесты во время выборов в США
Во время выборов в США прошла серия протестов. С плакатами и транспарантами демонстранты прошли в Сиэтле, Портленде, Орегоне. На улицах дежурят усиленные отряды полиции во избежание наиболее серьезных столкновений. По сообщениям полиции, в Лос-Анджелесе задержаны около 40 протестующих.
2020-11-04T11:23
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PT1M09S
Протесты во время выборов в США
11:23 04.11.2020 (обновлено: 11:38 04.11.2020)
Во время выборов в США прошла серия протестов. С плакатами и транспарантами демонстранты прошли в Сиэтле, Портленде, Орегоне. На улицах дежурят усиленные отряды полиции во избежание наиболее серьезных столкновений. По сообщениям полиции, в Лос-Анджелесе задержаны около 40 протестующих.