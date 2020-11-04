https://ria.ru/20201104/pogoda-1582979859.html

Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду

Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду

Облачная погода, без осадков и высокое атмосферное давление ожидают москвичей в среду, воздух в столице прогреется до плюс 10 градусов, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T09:29

2020-11-04T09:29

2020-11-04T09:29

елена волосюк

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Облачная погода, без осадков и высокое атмосферное давление ожидают москвичей в среду, воздух в столице прогреется до плюс 10 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Обойдётся без осадков, из облаков будет робко проглядывать солнце. Температура ожидается выше средних многолетних значений примерно на 5-6 градусов. В Москве мы ожидаем плюс 8-10, в Подмосковье плюс 8-12",- сказала Волосюк.Синоптик добавила, что ожидается юго-западный ветер, 2-7 метров в секунду.Атмосферное давление будет меняться мало и составит 756 миллиметров ртутного столба, что значительно выше нормы.

https://ria.ru/20201103/pogoda-1582807286.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена волосюк, москва, московская область (подмосковье), общество