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Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду
Облачная погода, без осадков и высокое атмосферное давление ожидают москвичей в среду, воздух в столице прогреется до плюс 10 градусов, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T09:29
2020-11-04T09:29
елена волосюк
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Облачная погода, без осадков и высокое атмосферное давление ожидают москвичей в среду, воздух в столице прогреется до плюс 10 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Обойдётся без осадков, из облаков будет робко проглядывать солнце. Температура ожидается выше средних многолетних значений примерно на 5-6 градусов. В Москве мы ожидаем плюс 8-10, в Подмосковье плюс 8-12",- сказала Волосюк.Синоптик добавила, что ожидается юго-западный ветер, 2-7 метров в секунду.Атмосферное давление будет меняться мало и составит 756 миллиметров ртутного столба, что значительно выше нормы.
https://ria.ru/20201103/pogoda-1582807286.html
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елена волосюк, москва, московская область (подмосковье), общество

Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду

09:29 04.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкКрымский мост и храм Христа Спасителя в Москве
Крымский мост и храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Владимир Баранов
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Облачная погода, без осадков и высокое атмосферное давление ожидают москвичей в среду, воздух в столице прогреется до плюс 10 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Обойдётся без осадков, из облаков будет робко проглядывать солнце. Температура ожидается выше средних многолетних значений примерно на 5-6 градусов. В Москве мы ожидаем плюс 8-10, в Подмосковье плюс 8-12",- сказала Волосюк.
Синоптик добавила, что ожидается юго-западный ветер, 2-7 метров в секунду.
Атмосферное давление будет меняться мало и составит 756 миллиметров ртутного столба, что значительно выше нормы.
Дубовый лист на траве во время утренних заморозков - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
Вчера, 12:27
Синоптик сообщил, когда дневная температура в Москве опустится ниже нуля
 
Елена ВолосюкМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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