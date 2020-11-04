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Экс-губернатор Нью-Джерси назвал слова Трампа о победе преждевременными

Экс-губернатор Нью-Джерси назвал слова Трампа о победе преждевременными

Бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи заявил, что считает преждевременными заявления президента Дональда Трампа о победе. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T21:45

2020-11-04T21:45

2020-11-04T21:45

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

крис кристи

джо байден

нью-джерси

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи заявил, что считает преждевременными заявления президента Дональда Трампа о победе.Ранее во вторник до окончания подсчета голосов в ряде ключевых штатов Трамп заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы"."Спорить в Пенсильвании будет не о чем до завтра (среды - ред.), четверга или пятницы… Я понимаю, что могут быть вопросы к этому, исходя из законов Пенсильвании, но это все споры на потом", - сказал Кристи.Бывший прокурор и экс-губернатор Кристи активно поддерживал Трампа во время его первого президентского срока. Хотя Кристи, вопреки ожиданиям, не получил какого-либо руководящего поста в администрации Трампа, он оставался в поле зрения президента и участвовал в его подготовке к дебатам с демократом Джо Байденом. Вскоре после того, как стало известно о положительном тесте Трампа на COVID–19, Кристи также был госпитализирован с коронавирусом. Его болезнь проходила довольно тяжело, и по возвращении из больницы бывший губернатор заявил, что сожалеет, что ранее пренебрегал ношением маски. Его заявление стало первым публичным выражением несогласия с позицией президента.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

нью-джерси

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, крис кристи, джо байден, нью-джерси, сша, в мире