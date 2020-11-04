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В Висконсине прокомментировали требование штаба Трампа о пересчете

В Висконсине прокомментировали требование штаба Трампа о пересчете

Подсчет голосов в ключевом штате Висконсин, где штаб президента Дональда Трампа требует пересчета, проходил корректно, но опыт пересчета у работников есть,... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T22:30

2020-11-04T22:30

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выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

висконсин

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Подсчет голосов в ключевом штате Висконсин, где штаб президента Дональда Трампа требует пересчета, проходил корректно, но опыт пересчета у работников есть, заявила в среду глава избиркома штата Меган Вулф.По словам Вулф, в 2016 году в штате уже был пересчет голосов и сотрудники избирательных учреждений знакомы с этим процессом.Вулф добавила, что пересчет будет проходить не на уровне муниципалитетов, а на уровне округов, где на местах будут решать, надо ли вести проверку вручную или можно воспользоваться техникой. По ее словам, крайний срок, когда процедура должна быть завершена, это 1 декабря, так как в декабре должно состояться голосование выборщиков.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

висконсин

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, висконсин, сша, в мире