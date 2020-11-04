В Висконсине прокомментировали требование штаба Трампа о пересчете
22:30 04.11.2020 (обновлено: 22:43 04.11.2020)
© REUTERS / Bing Guan Пустые коробки от бюллетеней с избирательных участков в Милуоки, штат Висконсин
ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Подсчет голосов в ключевом штате Висконсин, где штаб президента Дональда Трампа требует пересчета, проходил корректно, но опыт пересчета у работников есть, заявила в среду глава избиркома штата Меган Вулф.
"Наши выборы проходили четко, и избиратели должны быть уверены в процедурах, которым мы следовали, в законах, которым мы следовали, чтобы гарантировать, что каждый бюллетень был посчитан", - сказала она в эфире телеканала CNN.
По словам Вулф, в 2016 году в штате уже был пересчет голосов и сотрудники избирательных учреждений знакомы с этим процессом.
"Мы работаем сейчас с чиновниками на местах, чтобы убедиться, что мы готовы на случай, если будет затребован пересчет", - сказала она.
Вулф добавила, что пересчет будет проходить не на уровне муниципалитетов, а на уровне округов, где на местах будут решать, надо ли вести проверку вручную или можно воспользоваться техникой. По ее словам, крайний срок, когда процедура должна быть завершена, это 1 декабря, так как в декабре должно состояться голосование выборщиков.
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