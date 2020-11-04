https://ria.ru/20201104/pens-1582988700.html
Пенс верит, что Трамп на пути к победе на выборах
Пенс верит, что Трамп на пути к победе на выборах
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что "всем сердцем" верит в то, что президент Дональд Трамп на пути к победе на выборах. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T10:33
2020-11-04T10:33
2020-11-04T10:43
выборы президента сша — 2020
майк пенс
дональд трамп
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в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что "всем сердцем" верит в то, что президент Дональд Трамп на пути к победе на выборах."Пока продолжается подсчет голосов, мы будем оставаться настороже, как и сказал президент", - сказал Пенс, выступая совместно с Трампом в Белом доме.После краткого выступления Пенса он и Трамп покинули сцену, причем Трамп поднял кулак в знак победы.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
https://ria.ru/20201104/amerika-1582970458.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
майк пенс, дональд трамп, сша, в мире