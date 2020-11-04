https://ria.ru/20201104/patriarkh-1583057544.html

Патриарх Кирилл рассказал о смысле Дня народного единства

Патриарх Кирилл рассказал о смысле Дня народного единства

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал руководителей традиционных религий России быть вместе перед лицом общих задач, стоящих сегодня перед страной,... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T18:50

2020-11-04T18:50

2020-11-04T18:50

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

дмитрий пожарский

кузьма минин (сухорукий)

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал руководителей традиционных религий России быть вместе перед лицом общих задач, стоящих сегодня перед страной, отметив, что духовные лидеры играют важную роль в формировании единства народа."Единство народа - это проявление его силы, в единстве подлинная сила нашего народа. И мне кажется, что в формировании этого единства сегодня важную роль играют представители религиозных общин", - сказал он на встрече в режиме видеоконференции глав традиционных конфессий России с президентом РФ Владимиром Путиным.По словам патриарха, пройдя через многие испытания и внутренние, гражданские конфронтации, "наш народ сегодня ясно осознал необходимость единства, и религиозные руководители и стоящие за ними общины активно участвуют в его сохранении и приумножении".Предстоятель Русской церкви пожелал президенту, руководству страны и всем россиянам "всегда быть вместе". "Перед лицом общих задач, которые сегодня стоят перед народом, мы должны быть вместе - не в мелочах, не в каких-то вопросах, определяемых вкусом, а в том, что важно для всего нашего народа и для всей нашей страны", - сказал патриарх.Говоря о самом празднике 4 ноября, он напомнил, что в его основе лежит событие 1612 года, когда ополчение Минина и Пожарского отбило у польских интервентов часть Москвы - район Китай-город. Патриарх обратил внимание на то, что с этой победой, "как будто по масштабам не очень значимой", связаны, тем не менее, "героические воспоминания", которые легли в основу особого почитания этого дня."Это именно потому, что вот этой победе у стен Московского Кремля предшествовало нечто очень важное. Ведь тогда русское общество представляло собой разделение - на партии, на кланы, на различные противоборствующие группы... Было Смутное время, смута в головах - то, что привело к столкновению людей друг с другом... И вдруг перед лицом противника вот у этих стен Кремля, у Китай-города, происходит объединение тех, кто еще вчера считал себя противником", - рассказал духовный лидер.Таким образом, 4 ноября, в День народного единства, празднуется "великое событие - объединение людей, которые ранее были разъединены", добавил патриарх.

https://ria.ru/20201104/kazanskaya-1583002791.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, дмитрий пожарский, кузьма минин (сухорукий)