https://ria.ru/20201104/panasyuk-1583023424.html

Умер директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк

Умер директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк

Директор НИИ ядерной физики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Михаил Панасюк скончался 3 ноября на 76-м году жизни, сообщила РИА... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T14:41

2020-11-04T14:41

2020-11-04T15:02

байкал

мгу имени м. в. ломоносова

москва

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Директор НИИ ядерной физики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Михаил Панасюк скончался 3 ноября на 76-м году жизни, сообщила РИА Новости пресс-служба вуза.Панасюк родился 14 августа 1945 года в Москве. В 1967 году окончил физический факультет МГУ, в 1972-м — аспирантуру и в том же году защитил кандидатскую диссертацию, а в 1988 году — докторскую диссертацию. В 1993 году Панасюку присуждено ученое звание профессора. Вся жизнь Панасюка была связана с Научно-исследовательским институтом ядерной физики, в котором он проработал более 50 лет, из них почти 30 лет — в должности директора.Научные интересы Панасюка были связаны с физикой космоса: исследованием космической радиации, магнитосфер планет и космических лучей с помощью космических и наземных экспериментов.В результате экспериментальных исследований на спутниках Земли, автором которых является Панасюк, получены фундаментальные научные результаты: доказана возможность резонансного ускорения ионов в радиационных поясах Земли под действием квазипериодических флуктуаций магнитного поля, определена роль радиальной диффузии частиц радиационных поясов при воздействии флуктуаций электростатического и магнитных полей. Приоритеты в этой области признаны зарубежными специалистами.Панасюк – автор уникальных экспериментов по изучению аномальных космических лучей, выполненных на спутниках, которые привели к открытию нового явления в околоземном пространстве – формирования радиационного пояса Земли, состоящего из частиц аномальных космических лучей – и доказательству его связи с нейтральными частицами межзвездного газа.Под руководством Панасюка осуществлены четыре международных эксперимента (ATIC) на высотных аэростатах в Антарктике по изучению космических лучей в малоизученном интервале энергий. Он являлся одним из координаторов работ по развиваемому в настоящее время проекту "Тунка" – совместной астрофизической обсерватории МГУ и Иркутского университета вблизи озера Байкал, направленному на исследование космических лучей высоких энергий.

https://ria.ru/20201104/kompozitor-1583008527.html

https://ria.ru/20201104/vrach-1582898019.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

байкал, мгу имени м. в. ломоносова, москва, общество