https://ria.ru/20201104/ozhidanie-1583020846.html

Американцы ожидают итоги выборов перед Белым домом. Прямая трансляция

Американцы ожидают итоги выборов перед Белым домом. Прямая трансляция

В США продолжается подсчет голосов после президентских выборов. Поскольку результаты голосования известны еще не во всех штатах, говорить об окончательной... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T15:10

2020-11-04T15:10

2020-11-04T15:10

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1583018284_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_f07f1e07ed59fb39fa13d60a8619e27a.jpg

В США продолжается подсчет голосов после президентских выборов. Поскольку результаты голосования известны еще не во всех штатах, говорить об окончательной победе одного из кандидатов рано.Несмотря на это и Дональд Трамп и Джо Байден уже объявили о своей победе.

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

LIVE: Американцы ожидают результатов выборов президента перед Белым домом LIVE: Американцы ожидают результатов выборов президента перед Белым домом 2020-11-04T15:10 true PT128M56S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, дональд трамп, джо байден, сша, в мире