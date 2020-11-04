https://ria.ru/20201104/ozhidanie-1583020846.html
Американцы ожидают итоги выборов перед Белым домом. Прямая трансляция
Американцы ожидают итоги выборов перед Белым домом. Прямая трансляция
В США продолжается подсчет голосов после президентских выборов. Поскольку результаты голосования известны еще не во всех штатах, говорить об окончательной... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T15:10
2020-11-04T15:10
2020-11-04T15:10
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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В США продолжается подсчет голосов после президентских выборов. Поскольку результаты голосования известны еще не во всех штатах, говорить об окончательной победе одного из кандидатов рано.Несмотря на это и Дональд Трамп и Джо Байден уже объявили о своей победе.
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Американцы ожидают результатов выборов президента перед Белым домом
LIVE: Американцы ожидают результатов выборов президента перед Белым домом
2020-11-04T15:10
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, дональд трамп, джо байден, сша, в мире
Американцы ожидают итоги выборов перед Белым домом. Прямая трансляция
В США продолжается подсчет голосов после президентских выборов. Поскольку результаты голосования известны еще не во всех штатах, говорить об окончательной победе одного из кандидатов рано.
2020-11-04T15:10
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