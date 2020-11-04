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Здание в Бейруте обрушилось спустя четыре месяца после взрыва в порту
Здание в Бейруте обрушилось спустя четыре месяца после взрыва в порту
Аварийное жилое здание обрушилось в Бейруте в районе Мдавар близ порта в результате проливных дождей и порывистого ветра, сообщает ливанский телеканал LBC. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T17:06
2020-11-04T17:06
взрыв в бейруте
бейрут
ливан
в мире
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БЕЙРУТ, 4 ноя - РИА Новости. Аварийное жилое здание обрушилось в Бейруте в районе Мдавар близ порта в результате проливных дождей и порывистого ветра, сообщает ливанский телеканал LBC.Мдавар - один из наиболее пострадавших районов ливанской столицы от взрыва в порту 4 августа. МВД Ливана накануне предупреждало граждан о резком ухудшении погоды и порывистом ветре до 75 км в час. В том числе компетентное ведомство рекомендовала отказаться от посещения пострадавших от взрыва кварталов, так как последствия стихии в этой части столицы могут быть самыми непредсказуемыми.Здание в районе Мдавар на момент обрушения было аварийным, получив сильные повреждения после взрыва в порту. Людей на момент происшествия в нем было. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.Сегодня ровно четыре месяца с момента взрыва в порту Бейрута, унесшего жизни более 190 человек. Пострадали более 6 тысяч граждан. Восстановление пострадавших кварталов ливанской столицы продолжается. Эксперты еще в августе предупреждали, что есть обоснованные опасения, что масштабы последствия взрыва еще больше проявятся с началом сезона дождей, так как пострадали в основном кварталы, где преимущественно старая застройка, фундамент которой мог серьезно пострадать в результате воздействия взрывной волны, и визуально это определить невозможно.
бейрут
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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взрыв в бейруте, бейрут, ливан, в мире

Здание в Бейруте обрушилось спустя четыре месяца после взрыва в порту

17:06 04.11.2020
 
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПожар на территории порта в Бейруте
Пожар на территории порта в Бейруте - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
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БЕЙРУТ, 4 ноя - РИА Новости. Аварийное жилое здание обрушилось в Бейруте в районе Мдавар близ порта в результате проливных дождей и порывистого ветра, сообщает ливанский телеканал LBC.
Мдавар - один из наиболее пострадавших районов ливанской столицы от взрыва в порту 4 августа. МВД Ливана накануне предупреждало граждан о резком ухудшении погоды и порывистом ветре до 75 км в час. В том числе компетентное ведомство рекомендовала отказаться от посещения пострадавших от взрыва кварталов, так как последствия стихии в этой части столицы могут быть самыми непредсказуемыми.
Здание в районе Мдавар на момент обрушения было аварийным, получив сильные повреждения после взрыва в порту. Людей на момент происшествия в нем было. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
Сегодня ровно четыре месяца с момента взрыва в порту Бейрута, унесшего жизни более 190 человек. Пострадали более 6 тысяч граждан. Восстановление пострадавших кварталов ливанской столицы продолжается. Эксперты еще в августе предупреждали, что есть обоснованные опасения, что масштабы последствия взрыва еще больше проявятся с началом сезона дождей, так как пострадали в основном кварталы, где преимущественно старая застройка, фундамент которой мог серьезно пострадать в результате воздействия взрывной волны, и визуально это определить невозможно.
"Это было похоже на Хиросиму и Нагасаки": мощный взрыв в Бейруте
© РИА Новости / Михаил Алаеддин

Взрыву предшествовал хлопок, через несколько минут появился черный и белый дым, а затем в небо поднялся столб красного дыма.

Дым от взрыва в Бейруте, Ливан
1 из 10

Взрыву предшествовал хлопок, через несколько минут появился черный и белый дым, а затем в небо поднялся столб красного дыма.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
© REUTERS / Mohamed Azakir

"Я подумала, что это землетрясение, потом я нашла осколки оконного стекла, которые разлетелись по всему дому", — рассказала РИА Новости жительница Бейрута Наталья Хасами.

Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
2 из 10

"Я подумала, что это землетрясение, потом я нашла осколки оконного стекла, которые разлетелись по всему дому", — рассказала РИА Новости жительница Бейрута Наталья Хасами.

© REUTERS / Mohamed Azakir
© REUTERS / Mohamed Azakir

По словам Натальи, ее соседи видели гигантское черное облако, которое сильный удар как будто бросил на землю.

Последствия пожара в Бейруте, Ливан
3 из 10

По словам Натальи, ее соседи видели гигантское черное облако, которое сильный удар как будто бросил на землю.

© REUTERS / Mohamed Azakir
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

В домах, расположенных в нескольких километрах от порта, взрывной волной выбило стекла.

Здание с выбитыми окнами в Бейруте после взрыва в районе порта
4 из 10

В домах, расположенных в нескольких километрах от порта, взрывной волной выбило стекла.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

"Произошедшее было похоже на события в Японии, Хиросиму и Нагасаки", — сказал губернатор Бейрута, чье выступление транслировали ведущие ливанские телеканалы.

Люди, пострадавшие от осколков витрин, выбитых в результате взрыва в районе порта в Бейруте
5 из 10

"Произошедшее было похоже на события в Японии, Хиросиму и Нагасаки", — сказал губернатор Бейрута, чье выступление транслировали ведущие ливанские телеканалы.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

В результате взрыва разрушено несколько домов, под завалами могут находиться люди.

Осколки выбитых витрин и окон зданий в Бейруте после взрыва в районе порта
6 из 10

В результате взрыва разрушено несколько домов, под завалами могут находиться люди.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
© AFP 2020 / Anwar Amro

Погибли более ста человек, пострадали несколько тысяч.

Дым от взрыва в Бейруте, Ливан
7 из 10

Погибли более ста человек, пострадали несколько тысяч.

© AFP 2020 / Anwar Amro
© AFP 2020 / Anwar Amro

Как сообщил РИА Новости сотрудник Красного Креста, много людей получили ранения от разлетевшихся осколков.

Осмотр пострадавшего после взрыва в Бейруте
8 из 10

Как сообщил РИА Новости сотрудник Красного Креста, много людей получили ранения от разлетевшихся осколков.

© AFP 2020 / Anwar Amro
© РИА Новости / Михаил Алаеддин

Машины скорой помощи вывозят раненых из района Зайтуна-бей и соседних кварталов.

Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
9 из 10

Машины скорой помощи вывозят раненых из района Зайтуна-бей и соседних кварталов.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
© REUTERS / Issam Abdallah

Пожар на месте взрыва тушат с помощью вертолетов.

Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
10 из 10

Пожар на месте взрыва тушат с помощью вертолетов.

© REUTERS / Issam Abdallah
1 из 10

Взрыву предшествовал хлопок, через несколько минут появился черный и белый дым, а затем в небо поднялся столб красного дыма.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
2 из 10

"Я подумала, что это землетрясение, потом я нашла осколки оконного стекла, которые разлетелись по всему дому", — рассказала РИА Новости жительница Бейрута Наталья Хасами.

© REUTERS / Mohamed Azakir
3 из 10

По словам Натальи, ее соседи видели гигантское черное облако, которое сильный удар как будто бросил на землю.

© REUTERS / Mohamed Azakir
4 из 10

В домах, расположенных в нескольких километрах от порта, взрывной волной выбило стекла.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
5 из 10

"Произошедшее было похоже на события в Японии, Хиросиму и Нагасаки", — сказал губернатор Бейрута, чье выступление транслировали ведущие ливанские телеканалы.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
6 из 10

В результате взрыва разрушено несколько домов, под завалами могут находиться люди.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
7 из 10

Погибли более ста человек, пострадали несколько тысяч.

© AFP 2020 / Anwar Amro
8 из 10

Как сообщил РИА Новости сотрудник Красного Креста, много людей получили ранения от разлетевшихся осколков.

© AFP 2020 / Anwar Amro
9 из 10

Машины скорой помощи вывозят раненых из района Зайтуна-бей и соседних кварталов.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
10 из 10

Пожар на месте взрыва тушат с помощью вертолетов.

© REUTERS / Issam Abdallah
 
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