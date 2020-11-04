https://ria.ru/20201104/obrushenie-1583044143.html

Здание в Бейруте обрушилось спустя четыре месяца после взрыва в порту

Здание в Бейруте обрушилось спустя четыре месяца после взрыва в порту

Аварийное жилое здание обрушилось в Бейруте в районе Мдавар близ порта в результате проливных дождей и порывистого ветра, сообщает ливанский телеканал LBC. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T17:06

2020-11-04T17:06

2020-11-04T17:06

взрыв в бейруте

бейрут

ливан

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БЕЙРУТ, 4 ноя - РИА Новости. Аварийное жилое здание обрушилось в Бейруте в районе Мдавар близ порта в результате проливных дождей и порывистого ветра, сообщает ливанский телеканал LBC.Мдавар - один из наиболее пострадавших районов ливанской столицы от взрыва в порту 4 августа. МВД Ливана накануне предупреждало граждан о резком ухудшении погоды и порывистом ветре до 75 км в час. В том числе компетентное ведомство рекомендовала отказаться от посещения пострадавших от взрыва кварталов, так как последствия стихии в этой части столицы могут быть самыми непредсказуемыми.Здание в районе Мдавар на момент обрушения было аварийным, получив сильные повреждения после взрыва в порту. Людей на момент происшествия в нем было. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.Сегодня ровно четыре месяца с момента взрыва в порту Бейрута, унесшего жизни более 190 человек. Пострадали более 6 тысяч граждан. Восстановление пострадавших кварталов ливанской столицы продолжается. Эксперты еще в августе предупреждали, что есть обоснованные опасения, что масштабы последствия взрыва еще больше проявятся с началом сезона дождей, так как пострадали в основном кварталы, где преимущественно старая застройка, фундамент которой мог серьезно пострадать в результате воздействия взрывной волны, и визуально это определить невозможно.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв в бейруте, бейрут, ливан, в мире