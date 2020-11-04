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Байден намерен выступить с обращением к американцам
Байден намерен выступить с обращением к американцам
Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден в течение дня выступит с обращением к американскому народу, заявила менеджер президентской кампании политика... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T19:08
2020-11-04T19:08
2020-11-04T23:55
выборы президента сша — 2020
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден в течение дня выступит с обращением к американскому народу, заявила менеджер президентской кампании политика Джен О'Мэлли Диллон."Мы ожидаем, что в определенный момент, позднее сегодня, (бывший - ред.) вице-президент обратится к американскому народу", - сказала Диллон, слова которой приводит CNN. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, сша, в мире