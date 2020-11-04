https://ria.ru/20201104/obraschenie-1583060540.html

Байден намерен выступить с обращением к американцам

Байден намерен выступить с обращением к американцам

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден в течение дня выступит с обращением к американскому народу, заявила менеджер президентской кампании политика... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T19:08

2020-11-04T19:08

2020-11-04T23:55

выборы президента сша — 2020

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден в течение дня выступит с обращением к американскому народу, заявила менеджер президентской кампании политика Джен О'Мэлли Диллон."Мы ожидаем, что в определенный момент, позднее сегодня, (бывший - ред.) вице-президент обратится к американскому народу", - сказала Диллон, слова которой приводит CNN. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, сша, в мире