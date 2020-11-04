https://ria.ru/20201104/oborudovanie-1583026503.html
"Нижнекамскнефтехим" передаст оборудование больнице в Нижнекамске
"Нижнекамскнефтехим" передаст оборудование больнице в Нижнекамске
Одно из крупнейших предприятий Татарстана передаст оборудование и защитные средства для борьбы с COVID-19 примерно на 20 миллионов рублей Нижнекамской... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T15:05
2020-11-04T15:05
2020-11-04T15:05
республика татарстан
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
нижнекамскнефтехим
республика татарстан (татарстан)
нижнекамск
общество
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КАЗАНЬ, 4 ноя - РИА Новости. Одно из крупнейших предприятий Татарстана передаст оборудование и защитные средства для борьбы с COVID-19 примерно на 20 миллионов рублей Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице (НЦРМБ), сообщает компания."Наше предприятие передаст медикам два аппарата ИВЛ, эндоскопическое оборудование для бронхоскопии, микроконвексный полостной датчик УЗИ для сканирования легких, а также редукторы для кислородных баллонов, баллоны для медицинских газов для насыщения кислородом пациентов, заболевших коронавирусом", - говорится в сообщении со ссылкой на генерального директора "Нижнекамскнефтехима" Айрата Сафина.По его словам, кроме этого, для больницы закупили шесть аппаратов ЭКГ, пять ультрафиолетовых бактерицидных облучателей-рециркуляторов, питательные зонды для отделения реанимации и интенсивной терапии, а также увлажнители кислорода, флоуметры, бесконтактные термометры, назальные катетеры, маски для неинвазивной вентиляции и другие материалы.В компании напомнили, что в мае "Нижнекамскнефтехим" передал НЦРМБ оборудование и материалы на сумму порядка 8 миллионов рублей. Кроме этого, коллективу больницы были переданы более 71 тысячи защитных масок и свыше 200 тысяч масок – различным медицинским, общественным, оздоровительным и спортивным организациям, которые по долгу службы контактируют с большим количеством людей. Все маски были выпущены на производственной линии дочерней компании "Полиматиз".Кроме того, "Нижнекамскнефтехим" организовал для врачей, борющихся с коронавирусом, в период с апреля по июнь полноценный отдых на базе своего ведомственного детского оздоровительного лагеря "Юность".Татарстан, по данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, остаётся одним из регионов РФ с наименьшим темпом прироста заболевания COVID-19 – 0,5%. За минувшие сутки в республике зарегистрировано 47 новых случаев заболевания COVID-19, всего с начала пандемии – 8596 случаев. За весь период выздоровели 7644 человека. Умерли от новой коронавирусной инфекции 112 жителей республики.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20201102/lidery-1582605184.html
https://ria.ru/20201026/koyki-1581603888.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, нижнекамскнефтехим, республика татарстан (татарстан), нижнекамск, общество
КАЗАНЬ, 4 ноя - РИА Новости.
Одно из крупнейших предприятий Татарстана
передаст оборудование и защитные средства для борьбы с COVID-19 примерно на 20 миллионов рублей Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице (НЦРМБ), сообщает компания.
"Наше предприятие передаст медикам два аппарата ИВЛ, эндоскопическое оборудование для бронхоскопии, микроконвексный полостной датчик УЗИ для сканирования легких, а также редукторы для кислородных баллонов, баллоны для медицинских газов для насыщения кислородом пациентов, заболевших коронавирусом", - говорится в сообщении со ссылкой на генерального директора "Нижнекамскнефтехима
" Айрата Сафина.
По его словам, кроме этого, для больницы закупили шесть аппаратов ЭКГ, пять ультрафиолетовых бактерицидных облучателей-рециркуляторов, питательные зонды для отделения реанимации и интенсивной терапии, а также увлажнители кислорода, флоуметры, бесконтактные термометры, назальные катетеры, маски для неинвазивной вентиляции и другие материалы.
В компании напомнили, что в мае "Нижнекамскнефтехим" передал НЦРМБ оборудование и материалы на сумму порядка 8 миллионов рублей. Кроме этого, коллективу больницы были переданы более 71 тысячи защитных масок и свыше 200 тысяч масок – различным медицинским, общественным, оздоровительным и спортивным организациям, которые по долгу службы контактируют с большим количеством людей. Все маски были выпущены на производственной линии дочерней компании "Полиматиз".
Кроме того, "Нижнекамскнефтехим" организовал для врачей, борющихся с коронавирусом, в период с апреля по июнь полноценный отдых на базе своего ведомственного детского оздоровительного лагеря "Юность".
Татарстан, по данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, остаётся одним из регионов РФ с наименьшим темпом прироста заболевания COVID-19 – 0,5%. За минувшие сутки в республике зарегистрировано 47 новых случаев заболевания COVID-19, всего с начала пандемии – 8596 случаев. За весь период выздоровели 7644 человека. Умерли от новой коронавирусной инфекции 112 жителей республики.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.