https://ria.ru/20201104/oborudovanie-1583026503.html

"Нижнекамскнефтехим" передаст оборудование больнице в Нижнекамске

"Нижнекамскнефтехим" передаст оборудование больнице в Нижнекамске

Одно из крупнейших предприятий Татарстана передаст оборудование и защитные средства для борьбы с COVID-19 примерно на 20 миллионов рублей Нижнекамской... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T15:05

2020-11-04T15:05

2020-11-04T15:05

республика татарстан

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

нижнекамскнефтехим

республика татарстан (татарстан)

нижнекамск

общество

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КАЗАНЬ, 4 ноя - РИА Новости. Одно из крупнейших предприятий Татарстана передаст оборудование и защитные средства для борьбы с COVID-19 примерно на 20 миллионов рублей Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице (НЦРМБ), сообщает компания."Наше предприятие передаст медикам два аппарата ИВЛ, эндоскопическое оборудование для бронхоскопии, микроконвексный полостной датчик УЗИ для сканирования легких, а также редукторы для кислородных баллонов, баллоны для медицинских газов для насыщения кислородом пациентов, заболевших коронавирусом", - говорится в сообщении со ссылкой на генерального директора "Нижнекамскнефтехима" Айрата Сафина.По его словам, кроме этого, для больницы закупили шесть аппаратов ЭКГ, пять ультрафиолетовых бактерицидных облучателей-рециркуляторов, питательные зонды для отделения реанимации и интенсивной терапии, а также увлажнители кислорода, флоуметры, бесконтактные термометры, назальные катетеры, маски для неинвазивной вентиляции и другие материалы.В компании напомнили, что в мае "Нижнекамскнефтехим" передал НЦРМБ оборудование и материалы на сумму порядка 8 миллионов рублей. Кроме этого, коллективу больницы были переданы более 71 тысячи защитных масок и свыше 200 тысяч масок – различным медицинским, общественным, оздоровительным и спортивным организациям, которые по долгу службы контактируют с большим количеством людей. Все маски были выпущены на производственной линии дочерней компании "Полиматиз".Кроме того, "Нижнекамскнефтехим" организовал для врачей, борющихся с коронавирусом, в период с апреля по июнь полноценный отдых на базе своего ведомственного детского оздоровительного лагеря "Юность".Татарстан, по данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, остаётся одним из регионов РФ с наименьшим темпом прироста заболевания COVID-19 – 0,5%. За минувшие сутки в республике зарегистрировано 47 новых случаев заболевания COVID-19, всего с начала пандемии – 8596 случаев. За весь период выздоровели 7644 человека. Умерли от новой коронавирусной инфекции 112 жителей республики.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201102/lidery-1582605184.html

https://ria.ru/20201026/koyki-1581603888.html

республика татарстан (татарстан)

нижнекамск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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