https://ria.ru/20201104/nevada-1583032164.html

Трамп сократил отставание от Байдена в Неваде

Трамп сократил отставание от Байдена в Неваде

Президент США Дональд Трамп сократил отставание на выборах от своего соперника Джо Байдена в одном из ключевых в голосовании штатов - Неваде, следует из... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T15:37

2020-11-04T15:37

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выборы президента сша — 2020

дональд трамп

сша

невада

в мире

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сократил отставание на выборах от своего соперника Джо Байдена в одном из ключевых в голосовании штатов - Неваде, следует из результатов подсчета 86% голосов избирателей.Кандидат от демократов Байден на текущий момент набирает 49,3%, Трамп – 48,7%. По итогам подсчета 51% голосов у Байдена было 51,5%, а у Трампа – 46,5%.Штат даст кандидату-победителю шесть голосов выборщиков. На прошлых выборах Неваду выиграла Хиллари Клинтон.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

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невада

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, невада, в мире