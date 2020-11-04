https://ria.ru/20201104/natsionalnosti-1583033162.html

Путин призвал укреплять отношения между людьми разных национальностей

Путин призвал укреплять отношения между людьми разных национальностей

Традициями доброго отношения между людьми разных национальной и вероисповеданий, существующими в России, мало просто гордиться, их нужно беречь и укреплять,... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T15:43

2020-11-04T15:43

2020-11-04T15:43

владимир путин

общество

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Традициями доброго отношения между людьми разных национальной и вероисповеданий, существующими в России, мало просто гордиться, их нужно беречь и укреплять, заявил президент РФ Владимир Путин.Однако "этим живым духовным наследием, опытом создания уникальной цивилизации мало просто гордиться", подчеркнул он."Конечно, мы вправе и должны гордиться этим, но этого недостаточно. Их нужно беречь, укреплять и развивать. Это наш общий долг перед нынешними, да и перед будущими поколениями", - подчеркнул президент.

https://ria.ru/20201104/putin-1583029110.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество