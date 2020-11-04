Путин призвал укреплять отношения между людьми разных национальностей
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Традициями доброго отношения между людьми разных национальной и вероисповеданий, существующими в России, мало просто гордиться, их нужно беречь и укреплять, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Традиции доброго, уважительного отношения между людьми разных национальностей и вероисповеданий завещаны нам нашими предками", - заявил Путин в среду на встрече с представителями религиозных конфессий, которая прошла в режиме видеоконференции.
Однако "этим живым духовным наследием, опытом создания уникальной цивилизации мало просто гордиться", подчеркнул он.
"Конечно, мы вправе и должны гордиться этим, но этого недостаточно. Их нужно беречь, укреплять и развивать. Это наш общий долг перед нынешними, да и перед будущими поколениями", - подчеркнул президент.