https://ria.ru/20201104/napadenie-1583035889.html

В Гвинейском заливе напали на танкер с российскими моряками

В Гвинейском заливе напали на танкер с российскими моряками

Танкер NEFELI II, в экипаже которого есть российские моряки, подвергся нападению в Гвинейском заливе, сообщается на портале компании Dryad Global,... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T16:02

2020-11-04T16:02

2020-11-04T16:36

панама

нигерия

в мире

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Танкер NEFELI II, в экипаже которого есть российские моряки, подвергся нападению в Гвинейском заливе, сообщается на портале компании Dryad Global, специализирующейся на морской безопасности.По данным компании, нападение на судно под флагом Панамы произошло примерно в 170 километрах от берегов Нигерии. Танкер передал сигнал об атаке с помощью системы SSAS.В Dryad Global всем судам напомнили о необходимости проявлять максимальную бдительность при прохождении через этот район.Регион Гвинейского залива считается опасным для моряков — пираты нередко нападают там на суда разных стран.

https://radiosputnik.ria.ru/20200908/piraty-1576952091.html

панама

нигерия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

панама, нигерия, в мире