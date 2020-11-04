https://ria.ru/20201104/napadenie-1583035889.html
В Гвинейском заливе напали на танкер с российскими моряками
В Гвинейском заливе напали на танкер с российскими моряками
Танкер NEFELI II, в экипаже которого есть российские моряки, подвергся нападению в Гвинейском заливе, сообщается на портале компании Dryad Global,... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T16:02
2020-11-04T16:02
2020-11-04T16:36
панама
нигерия
в мире
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Танкер NEFELI II, в экипаже которого есть российские моряки, подвергся нападению в Гвинейском заливе, сообщается на портале компании Dryad Global, специализирующейся на морской безопасности.По данным компании, нападение на судно под флагом Панамы произошло примерно в 170 километрах от берегов Нигерии. Танкер передал сигнал об атаке с помощью системы SSAS.В Dryad Global всем судам напомнили о необходимости проявлять максимальную бдительность при прохождении через этот район.Регион Гвинейского залива считается опасным для моряков — пираты нередко нападают там на суда разных стран.
https://radiosputnik.ria.ru/20200908/piraty-1576952091.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
панама, нигерия, в мире