https://ria.ru/20201104/napadenie-1583032438.html
При нападении с ножом у Белого дома пострадали четыре человека
При нападении с ножом у Белого дома пострадали четыре человека
Трое мужчин и женщина получили ранения при нападении неизвестных с ножом недалеко от Белого дома в Вашингтоне, сообщил телеканал NBC со ссылкой на полицию. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T15:38
2020-11-04T15:38
2020-11-04T17:56
вашингтон (город)
выборы президента сша — 2020
в мире
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Трое мужчин и женщина получили ранения при нападении неизвестных с ножом недалеко от Белого дома в Вашингтоне, сообщил телеканал NBC со ссылкой на полицию.Пострадавших доставили в больницу, ранения не угрожают жизни.Полиция разыскивает трех подозреваемых, которые, предположительно, могут входить в крайне правую группировку, поддерживающую действующего президента США Дональда Трампа.NBC подчеркивает, что власти пока не знают, связано ли нападение с прошедшими выборами. Голосование на выборах в США официально завершилось в 01:00 (09:00 мск) после закрытия участков на Аляске. В стране прошли выборы президента, членов палаты представителей, сената и местные выборы в ряде штатов.По информации телеканала Fox News, предварительно у кандидата от Демократической партии Джо Байдена — 238 голосов выборщиков, у Трампа — 213. Так как результаты подсчитали еще не во всех штатах (а в Северной Каролине и Пенсильвании на это может уйти несколько дней), говорить о победе того или иного кандидата преждевременно. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
https://ria.ru/20201104/vybory-1583031584.html
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Новости
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры драки и нападения с ножом у Белого дома
Кадры драки с ножом у Белого дома после 59-х президентских выборов. В результате потасовки пострадали не менее четырех человек.
2020-11-04T15:38
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вашингтон (город), в мире