https://ria.ru/20201104/napadenie-1583032438.html

При нападении с ножом у Белого дома пострадали четыре человека

При нападении с ножом у Белого дома пострадали четыре человека

Трое мужчин и женщина получили ранения при нападении неизвестных с ножом недалеко от Белого дома в Вашингтоне, сообщил телеканал NBC со ссылкой на полицию. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T15:38

2020-11-04T15:38

2020-11-04T17:56

вашингтон (город)

выборы президента сша — 2020

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1583052450_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_6be8e1b7f2919c71d32dabada02c5cc2.jpg

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Трое мужчин и женщина получили ранения при нападении неизвестных с ножом недалеко от Белого дома в Вашингтоне, сообщил телеканал NBC со ссылкой на полицию.Пострадавших доставили в больницу, ранения не угрожают жизни.Полиция разыскивает трех подозреваемых, которые, предположительно, могут входить в крайне правую группировку, поддерживающую действующего президента США Дональда Трампа.NBC подчеркивает, что власти пока не знают, связано ли нападение с прошедшими выборами. Голосование на выборах в США официально завершилось в 01:00 (09:00 мск) после закрытия участков на Аляске. В стране прошли выборы президента, членов палаты представителей, сената и местные выборы в ряде штатов.По информации телеканала Fox News, предварительно у кандидата от Демократической партии Джо Байдена — 238 голосов выборщиков, у Трампа — 213. Так как результаты подсчитали еще не во всех штатах (а в Северной Каролине и Пенсильвании на это может уйти несколько дней), говорить о победе того или иного кандидата преждевременно. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201104/vybory-1583031584.html

вашингтон (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры драки и нападения с ножом у Белого дома Кадры драки с ножом у Белого дома после 59-х президентских выборов. В результате потасовки пострадали не менее четырех человек. 2020-11-04T15:38 true PT0M21S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вашингтон (город), в мире