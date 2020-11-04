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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201104/napadenie-1583032438.html
При нападении с ножом у Белого дома пострадали четыре человека
При нападении с ножом у Белого дома пострадали четыре человека
Трое мужчин и женщина получили ранения при нападении неизвестных с ножом недалеко от Белого дома в Вашингтоне, сообщил телеканал NBC со ссылкой на полицию. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T15:38
2020-11-04T17:56
вашингтон (город)
выборы президента сша — 2020
в мире
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Трое мужчин и женщина получили ранения при нападении неизвестных с ножом недалеко от Белого дома в Вашингтоне, сообщил телеканал NBC со ссылкой на полицию.Пострадавших доставили в больницу, ранения не угрожают жизни.Полиция разыскивает трех подозреваемых, которые, предположительно, могут входить в крайне правую группировку, поддерживающую действующего президента США Дональда Трампа.NBC подчеркивает, что власти пока не знают, связано ли нападение с прошедшими выборами. Голосование на выборах в США официально завершилось в 01:00 (09:00 мск) после закрытия участков на Аляске. В стране прошли выборы президента, членов палаты представителей, сената и местные выборы в ряде штатов.По информации телеканала Fox News, предварительно у кандидата от Демократической партии Джо Байдена — 238 голосов выборщиков, у Трампа — 213. Так как результаты подсчитали еще не во всех штатах (а в Северной Каролине и Пенсильвании на это может уйти несколько дней), говорить о победе того или иного кандидата преждевременно. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20201104/vybory-1583031584.html
вашингтон (город)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Кадры драки и нападения с ножом у Белого дома
Кадры драки с ножом у Белого дома после 59-х президентских выборов. В результате потасовки пострадали не менее четырех человек.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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вашингтон (город), в мире

При нападении с ножом у Белого дома пострадали четыре человека

15:38 04.11.2020 (обновлено: 17:56 04.11.2020)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Трое мужчин и женщина получили ранения при нападении неизвестных с ножом недалеко от Белого дома в Вашингтоне, сообщил телеканал NBC со ссылкой на полицию.
Пострадавших доставили в больницу, ранения не угрожают жизни.
Полиция разыскивает трех подозреваемых, которые, предположительно, могут входить в крайне правую группировку, поддерживающую действующего президента США Дональда Трампа.
NBC подчеркивает, что власти пока не знают, связано ли нападение с прошедшими выборами.
Голосование на выборах в США официально завершилось в 01:00 (09:00 мск) после закрытия участков на Аляске. В стране прошли выборы президента, членов палаты представителей, сената и местные выборы в ряде штатов.
По информации телеканала Fox News, предварительно у кандидата от Демократической партии Джо Байдена — 238 голосов выборщиков, у Трампа — 213. Так как результаты подсчитали еще не во всех штатах (а в Северной Каролине и Пенсильвании на это может уйти несколько дней), говорить о победе того или иного кандидата преждевременно.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
Вчера, 15:31Выборы президента США — 2020
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Выборы президента США — 2020Вашингтон (город)В мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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Заголовок открываемого материала
00:43Двое пострадавших в ДТП в Новгороде находятся в тяжелом состоянии
00:24CNN: Байден выигрывает в ключевом штате Мичиган
00:21Нельзя воспринимать оппонентов врагами, мы не враги, заявил Байден
00:18Байден: я вел кампанию как демократ, но буду президентом всех американцев
00:16Байден заявил, что может выиграть больше голосов, чем кто-либо в истории
00:15Байден заявил, что выиграл большинство голосов избирателей
00:14Байден: мы пока не заявляем, что победили на выборах
00:13Байден заявил, что наберет необходимые для победы голоса выборщиков
00:04ОБСЕ отметила высокую явку на выборах в США, несмотря на COVID-19
23:59NBC: демократы завоевали большинство в Палате представителей
23:59В ОБСЕ прокомментировали сообщения о "вмешательстве" в выборы в США
23:48Байден в ближайшее время выступит с заявлением
23:45Американский политик считает, что Трамп оспорит итоги голосования
23:42ОБСЕ обвинила Трампа в использовании служебного положения на выборах
23:39Наблюдатели ОБСЕ не получили доступ к избирательным участкам в 18 штатах
23:33Число погибших в ДТП с автобусом в Новгороде выросло до двух
23:33ОБСЕ не смогла наблюдать за досрочным голосованием в США
23:31Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Новгороде
23:30ОБСЕ заявила о беспрецедентном количестве исков из-за выборов в США
23:29ОБСЕ назвала заявления Трампа после выборов преждевременными
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