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https://ria.ru/20201104/nadrugatelstvo-1583081171.html
Жителя Истры заподозрили в надругательстве над двумя девочками
Жителя Истры заподозрили в надругательстве над двумя девочками
Следователи задержали жителя Истры, подозреваемого в совершении преступлений против половой неприкосновенности двух девочек; по данным следствия, он заманил с... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T22:47
2020-11-04T22:47
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
истра
происшествия
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Следователи задержали жителя Истры, подозреваемого в совершении преступлений против половой неприкосновенности двух девочек; по данным следствия, он заманил с детской площадки детей в автомобиль, увез их и после надругался над ними, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий."По данным следствия, 4 ноября 2020 года около 18 часов вечера на детской площадке, расположенной в одном из поселков городского округа Истра, мужчина подошел к двум девочкам семи и девяти лет. Под надуманным предлогом он заманил их к себе в автомобиль и увез в неизвестном направлении. В салоне машины подозреваемый совершил в отношении детей преступления против их половой неприкосновенности", - сообщила Врадий.Также она отметила, что на месте преступления мужчина был задержан сотрудниками ППС ОМВД по Истре. В настоящее время с подозреваемым работают следователи.Задержанным оказался 34-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста)."Главное следственное управление обращается ко всем родителям, а также взрослым, несущим ответственность за детей, и напоминает о недопустимости оставления малолетних одних без присмотра. С детьми необходимо вести разъяснительные беседы, чтобы они были осторожны с незнакомыми, не доверялись им и никуда не следовали за ними", - добавила Врадий.
https://ria.ru/20201027/primore-1581732947.html
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московская область (подмосковье)
истра
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ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), истра, происшествия

Жителя Истры заподозрили в надругательстве над двумя девочками

22:47 04.11.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Следователи задержали жителя Истры, подозреваемого в совершении преступлений против половой неприкосновенности двух девочек; по данным следствия, он заманил с детской площадки детей в автомобиль, увез их и после надругался над ними, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
"По данным следствия, 4 ноября 2020 года около 18 часов вечера на детской площадке, расположенной в одном из поселков городского округа Истра, мужчина подошел к двум девочкам семи и девяти лет. Под надуманным предлогом он заманил их к себе в автомобиль и увез в неизвестном направлении. В салоне машины подозреваемый совершил в отношении детей преступления против их половой неприкосновенности", - сообщила Врадий.
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Также она отметила, что на месте преступления мужчина был задержан сотрудниками ППС ОМВД по Истре. В настоящее время с подозреваемым работают следователи.
Задержанным оказался 34-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).
"Главное следственное управление обращается ко всем родителям, а также взрослым, несущим ответственность за детей, и напоминает о недопустимости оставления малолетних одних без присмотра. С детьми необходимо вести разъяснительные беседы, чтобы они были осторожны с незнакомыми, не доверялись им и никуда не следовали за ними", - добавила Врадий.
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Ольга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)ИстраПроисшествия
 
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