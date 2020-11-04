https://ria.ru/20201104/nadrugatelstvo-1583081171.html

Жителя Истры заподозрили в надругательстве над двумя девочками

Жителя Истры заподозрили в надругательстве над двумя девочками

Следователи задержали жителя Истры, подозреваемого в совершении преступлений против половой неприкосновенности двух девочек; по данным следствия, он заманил с... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T22:47

2020-11-04T22:47

2020-11-04T22:47

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

истра

происшествия

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Следователи задержали жителя Истры, подозреваемого в совершении преступлений против половой неприкосновенности двух девочек; по данным следствия, он заманил с детской площадки детей в автомобиль, увез их и после надругался над ними, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий."По данным следствия, 4 ноября 2020 года около 18 часов вечера на детской площадке, расположенной в одном из поселков городского округа Истра, мужчина подошел к двум девочкам семи и девяти лет. Под надуманным предлогом он заманил их к себе в автомобиль и увез в неизвестном направлении. В салоне машины подозреваемый совершил в отношении детей преступления против их половой неприкосновенности", - сообщила Врадий.Также она отметила, что на месте преступления мужчина был задержан сотрудниками ППС ОМВД по Истре. В настоящее время с подозреваемым работают следователи.Задержанным оказался 34-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста)."Главное следственное управление обращается ко всем родителям, а также взрослым, несущим ответственность за детей, и напоминает о недопустимости оставления малолетних одних без присмотра. С детьми необходимо вести разъяснительные беседы, чтобы они были осторожны с незнакомыми, не доверялись им и никуда не следовали за ними", - добавила Врадий.

https://ria.ru/20201027/primore-1581732947.html

https://ria.ru/20201020/ubiystvo-1580630095.html

московская область (подмосковье)

истра

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), истра, происшествия