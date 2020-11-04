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Ульяновского министра временно отстранили от работы после поездки в Ниццу
Ульяновского министра временно отстранили от работы после поездки в Ниццу
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов отстранил от должности министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Михаила Семенкина на... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T15:05
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сергей морозов (политик)
ульяновская область
ницца
политика
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САМАРА, 4 ноя — РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов отстранил от должности министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Михаила Семенкина на время проведения служебной проверки. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.Поводом для проверки стали публикации СМИ о дорогостоящей поездке Семенкина и главы Чердаклинского района Марии Шпак за границу на частном самолете, принадлежащем иностранной компании. Как сообщал портал Ulnovosti.ru, чиновники неделю отдыхали в Ницце, а стоимость полета на каждого в одну сторону могла составить более 30 тысяч евро. Антикоррупционную проверку проводит также областная прокуратура.В пресс-службе добавили, что Шпак отстранил от должности глава администрации Чердаклинского района.
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ульяновская область
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сергей морозов (политик), ульяновская область, ницца, политика

Ульяновского министра временно отстранили от работы после поездки в Ниццу

15:05 04.11.2020 (обновлено: 19:23 04.11.2020)
 
© Фото : Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Михаил Семенкин
Министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Михаил Семенкин - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© Фото : Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области
Читать ria.ru в
САМАРА, 4 ноя — РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов отстранил от должности министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Михаила Семенкина на время проведения служебной проверки. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Поводом для проверки стали публикации СМИ о дорогостоящей поездке Семенкина и главы Чердаклинского района Марии Шпак за границу на частном самолете, принадлежащем иностранной компании. Как сообщал портал Ulnovosti.ru, чиновники неделю отдыхали в Ницце, а стоимость полета на каждого в одну сторону могла составить более 30 тысяч евро. Антикоррупционную проверку проводит также областная прокуратура.
В пресс-службе добавили, что Шпак отстранил от должности глава администрации Чердаклинского района.
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Сергей Морозов (политик)Ульяновская областьНиццаПолитика
 
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