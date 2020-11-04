https://ria.ru/20201104/ministr-1583026664.html
Ульяновского министра временно отстранили от работы после поездки в Ниццу
Ульяновского министра временно отстранили от работы после поездки в Ниццу
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов отстранил от должности министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Михаила Семенкина на... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T15:05
2020-11-04T15:05
2020-11-04T19:23
сергей морозов (политик)
ульяновская область
ницца
политика
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САМАРА, 4 ноя — РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов отстранил от должности министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Михаила Семенкина на время проведения служебной проверки. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.Поводом для проверки стали публикации СМИ о дорогостоящей поездке Семенкина и главы Чердаклинского района Марии Шпак за границу на частном самолете, принадлежащем иностранной компании. Как сообщал портал Ulnovosti.ru, чиновники неделю отдыхали в Ницце, а стоимость полета на каждого в одну сторону могла составить более 30 тысяч евро. Антикоррупционную проверку проводит также областная прокуратура.В пресс-службе добавили, что Шпак отстранил от должности глава администрации Чердаклинского района.
https://realty.ria.ru/20201102/omsk-1582610869.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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сергей морозов (политик), ульяновская область, ницца, политика