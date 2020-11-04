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https://ria.ru/20201104/lego-1582804227.html
В Сети появился трейлер "Бэтмена" из конструктора
В Сети появился трейлер "Бэтмена" из конструктора
Аниматоры (команда из 13 человек) воссоздали трейлер нового фильма о "Бэтмене" с использованием конструктора LEGO и разместили его в Сети. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T04:15
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культура
кино и сериалы
новости культуры
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Аниматоры (команда из 13 человек) воссоздали трейлер нового фильма о "Бэтмене" с использованием конструктора LEGO и разместили его в Сети.Фанаты франшизы два месяца работали над своим проектом, начав на следующий же день после выхода официального ролика.Музыка в видео – та же, что и в трейлере Warner Bros. (“Something in the way" группы Nirvana). Под нее в кадре движутся и разговаривают лего-человечки.Какие именно сцены снимал каждый аниматор, – указано в конце трехминутного ролика. Пользователи в комментариях назвали его "абсолютным шедевром", подчеркнули внимательность к деталям, "точность воссоздания элементов оригинала" и согласованную работу всех участников проекта.Премьеру фильма "Бэтмен" из-за пандемии перенесли с октября 2021 года на март 2022.
https://ria.ru/20201102/batwoman-1582635624.html
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кино и сериалы, новости культуры, nirvana

В Сети появился трейлер "Бэтмена" из конструктора

04:15 04.11.2020
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Аниматоры (команда из 13 человек) воссоздали трейлер нового фильма о "Бэтмене" с использованием конструктора LEGO и разместили его в Сети.
Фанаты франшизы два месяца работали над своим проектом, начав на следующий же день после выхода официального ролика.
Музыка в видео – та же, что и в трейлере Warner Bros. (“Something in the way" группы Nirvana). Под нее в кадре движутся и разговаривают лего-человечки.
Какие именно сцены снимал каждый аниматор, – указано в конце трехминутного ролика.
Пользователи в комментариях назвали его "абсолютным шедевром", подчеркнули внимательность к деталям, "точность воссоздания элементов оригинала" и согласованную работу всех участников проекта.
Премьеру фильма "Бэтмен" из-за пандемии перенесли с октября 2021 года на март 2022.
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