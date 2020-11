https://ria.ru/20201104/lego-1582804227.html

В Сети появился трейлер "Бэтмена" из конструктора

Аниматоры (команда из 13 человек) воссоздали трейлер нового фильма о "Бэтмене" с использованием конструктора LEGO и разместили его в Сети.

2020-11-04T04:15

МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Аниматоры (команда из 13 человек) воссоздали трейлер нового фильма о "Бэтмене" с использованием конструктора LEGO и разместили его в Сети.Фанаты франшизы два месяца работали над своим проектом, начав на следующий же день после выхода официального ролика.Музыка в видео – та же, что и в трейлере Warner Bros. (“Something in the way" группы Nirvana). Под нее в кадре движутся и разговаривают лего-человечки.Какие именно сцены снимал каждый аниматор, – указано в конце трехминутного ролика. Пользователи в комментариях назвали его "абсолютным шедевром", подчеркнули внимательность к деталям, "точность воссоздания элементов оригинала" и согласованную работу всех участников проекта.Премьеру фильма "Бэтмен" из-за пандемии перенесли с октября 2021 года на март 2022.

