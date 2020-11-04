https://ria.ru/20201104/kultura-1583044925.html

В Самарской области завершили капитальный ремонт сельского дома культуры

В Самарской области завершили капитальный ремонт сельского дома культуры

Капитальный ремонт крупнейшего в Самарской области сельского дома культуры завершили в Большечерниговском районе, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T17:11

2020-11-04T17:11

2020-11-04T17:11

владимир путин

дмитрий азаров

самарская область

большечерниговский район

общество

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САМАРА, 4 ноя - РИА Новости. Капитальный ремонт крупнейшего в Самарской области сельского дома культуры завершили в Большечерниговском районе, сообщает пресс-служба правительства региона.По данным пресс-службы, в среду, 4 ноября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и депутат Государственной Думы Александр Хинштейн во время рабочей поездки в Большечерниговский район оценили качество выполненного капитального ремонта дома культуры в селе Августовка.По информации пресс-службы, дом культуры был построен в 1969 году, за последние 30 лет здание существенно обветшало. Жители Августовки вышли с инициативой к губернатору привести здание в порядок. "Совершенно очевидно, нужно было принимать решение по капитальному ремонту. Такое решение было принято, и благодаря нацпроекту "Культура", который реализуется по поручению президента России Владимира Владимировича Путина по всей территории страны, здесь, в Августовке, был проведен капитальный ремонт", - цитирует Азарова пресс-служба.В обновленном доме культуры появилась театральная студия с собственной костюмерной, выставочный зал, комната звукозаписи, тренажерный и фитнес-залы, игровая зона с беспроводным доступом в интернет, заработала библиотека. Полностью обновилась основная концертная площадка – установлены новые кресла, закуплено новое световое и музыкальное оборудование, современный вид приобрела сцена. По словам сотрудников ДК, после капитального ремонта в поселке появилось современное культурное пространство для местных жителей – как молодежи, так и людей почтенного возраста.Всего в рамках национального проекта "Культура" на территории Самарской области до конца этого года капитально отремонтируют девять сельских домов культуры. Общий объем финансирования нацпроекта в 2020 году составляет 431,58 миллионов рублей, из них больше половины – средства областного бюджета.

https://radiosputnik.ria.ru/20201103/samara-1582917671.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201102/posylka-1582720392.html

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большечерниговский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, дмитрий азаров, самарская область, большечерниговский район, общество