В Самарской области завершили капитальный ремонт сельского дома культуры
© REUTERS / Правительство Самарской областиCельский дом культуры в Августовке Самарской области после капитального ремонта
САМАРА, 4 ноя - РИА Новости. Капитальный ремонт крупнейшего в Самарской области сельского дома культуры завершили в Большечерниговском районе, сообщает пресс-служба правительства региона.
По данным пресс-службы, в среду, 4 ноября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и депутат Государственной Думы Александр Хинштейн во время рабочей поездки в Большечерниговский район оценили качество выполненного капитального ремонта дома культуры в селе Августовка.
"Работы по капитальному ремонту стартовали в начале года и уже завершились, сейчас идет наполнение ДК необходимым оборудованием… Учреждение стало одним из самых больших сельских ДК в Самарской области", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, дом культуры был построен в 1969 году, за последние 30 лет здание существенно обветшало. Жители Августовки вышли с инициативой к губернатору привести здание в порядок. "Совершенно очевидно, нужно было принимать решение по капитальному ремонту. Такое решение было принято, и благодаря нацпроекту "Культура", который реализуется по поручению президента России Владимира Владимировича Путина по всей территории страны, здесь, в Августовке, был проведен капитальный ремонт", - цитирует Азарова пресс-служба.
В обновленном доме культуры появилась театральная студия с собственной костюмерной, выставочный зал, комната звукозаписи, тренажерный и фитнес-залы, игровая зона с беспроводным доступом в интернет, заработала библиотека. Полностью обновилась основная концертная площадка – установлены новые кресла, закуплено новое световое и музыкальное оборудование, современный вид приобрела сцена. По словам сотрудников ДК, после капитального ремонта в поселке появилось современное культурное пространство для местных жителей – как молодежи, так и людей почтенного возраста.
Всего в рамках национального проекта "Культура" на территории Самарской области до конца этого года капитально отремонтируют девять сельских домов культуры. Общий объем финансирования нацпроекта в 2020 году составляет 431,58 миллионов рублей, из них больше половины – средства областного бюджета.
2 ноября, 19:47Житель Самары получил по почте наркотики из Китая