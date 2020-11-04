https://ria.ru/20201104/koronavirus-1583083192.html

В Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом

В Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом

Еще 67 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 7071, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T23:05

2020-11-04T23:05

2020-11-04T23:05

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Еще 67 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 7071, следует из данных оперативного штаба."В Москве скончались 67 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.Днем ранее сообщалось о 68 умерших. Таким образом, общее число умерших в столице достигло 7071. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200515/1571520997.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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