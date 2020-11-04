https://ria.ru/20201104/koronavirus-1583083192.html
В Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом
Еще 67 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 7071, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T23:05
2020-11-04T23:05
2020-11-04T23:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Еще 67 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 7071, следует из данных оперативного штаба."В Москве скончались 67 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.Днем ранее сообщалось о 68 умерших. Таким образом, общее число умерших в столице достигло 7071. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20200515/1571520997.html
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество