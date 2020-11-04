https://ria.ru/20201104/koronavirus-1583078926.html
Чехия обновила рекорд по смертности от коронавируса
Чехия обновила рекорд по смертности от коронавируса
Двести двадцать пациентов скончались в больницах Чехии за последние сутки, это самый высокий показатель за все время пандемии, всего в стране умерли от... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T22:17
2020-11-04T22:17
2020-11-04T22:17
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
чехия
в мире
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ПРАГА, 4 ноя – РИА Новости. Двести двадцать пациентов скончались в больницах Чехии за последние сутки, это самый высокий показатель за все время пандемии, всего в стране умерли от коронавируса 4 089 человек, сообщил вечером в среду минздрав республики."В последние дни растет число умерших от коронавируса, за семь дней скончалось около одной трети от общего числа умерших в период пандемии. Одновременно примерно на 10% в день повышается количество госпитализированных, во вторник их было 8 278 человек, а также тяжелобольных (во вторник - 1 244 человека). Оба показателя – самые высокие за период пандемии", - говорится в сообщении.Как сообщил журналистам глава минздрава Ян Блатны, за последние недели повысился также средний возраст госпитализируемых – с 75 до 80 лет.Одновременно уже вторую неделю снижается суточное число новых зараженных коронавирусом. За среду, к 18.00 (20.00 мск), зафиксировано 7 298 новых больных, что примерно на 1 тысячу меньше, чем во вторник на минувшей неделе.В целом в республике сейчас насчитывается 180 330 больных коронавирусом. Всего за период пандемии заразились 370,2 тысячи человек, из которых 185,8 тысячи выздоровели, а 4 089 скончались. Проведено 2,4 миллиона тестов. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201104/neuyazvimaya-1583052667.html
https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html
чехия
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, чехия, в мире
ПРАГА, 4 ноя – РИА Новости.
Двести двадцать пациентов скончались в больницах Чехии
за последние сутки, это самый высокий показатель за все время пандемии, всего в стране умерли от коронавируса 4 089 человек, сообщил вечером в среду минздрав республики.
"В последние дни растет число умерших от коронавируса, за семь дней скончалось около одной трети от общего числа умерших в период пандемии. Одновременно примерно на 10% в день повышается количество госпитализированных, во вторник их было 8 278 человек, а также тяжелобольных (во вторник - 1 244 человека). Оба показателя – самые высокие за период пандемии", - говорится в сообщении.
Как сообщил журналистам глава минздрава Ян Блатны, за последние недели повысился также средний возраст госпитализируемых – с 75 до 80 лет.
Одновременно уже вторую неделю снижается суточное число новых зараженных коронавирусом. За среду, к 18.00 (20.00 мск), зафиксировано 7 298 новых больных, что примерно на 1 тысячу меньше, чем во вторник на минувшей неделе.
В целом в республике сейчас насчитывается 180 330 больных коронавирусом. Всего за период пандемии заразились 370,2 тысячи человек, из которых 185,8 тысячи выздоровели, а 4 089 скончались. Проведено 2,4 миллиона тестов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.