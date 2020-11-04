https://ria.ru/20201104/koronavirus-1582996592.html
Число пациентов с COVID-19 в Москве за месяц выросло в 2,5 раза
Число пациентов с COVID-19 в Москве за месяц выросло в 2,5 раза
Число людей, которые болеют коронавирусом в данный момент, в Москве за месяц выросло почти в 2,5 раза, рассчитали РИА Новости на основе данных оперативного... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T11:20
2020-11-04T11:20
2020-11-04T11:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Число людей, которые болеют коронавирусом в данный момент, в Москве за месяц выросло почти в 2,5 раза, рассчитали РИА Новости на основе данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.По состоянию на 4 октября в Москве было зарегистрировано 45 556 "активных" больных, при этом 4 ноября цифра возросла уже до 112 646 человек. Таким образом, число москвичей с COVID-19 увеличилось в 2,47 раза.При этом по всей России актуальное число больных возросло в 1,85 раза: по состоянию на 4 октября в стране было зарегистрировано 214,5 тысячи "активных" больных, на 4 ноября цифра возросла до 397,3 тысячи человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201104/kovid19-1582885920.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва