В Москве за сутки госпитализировали 1453 человека с COVID-19
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. В Москве зарегистрировано 5826 новых случаев COVID-19, за сутки госпитализировали 1453 пациентов с коронавирусом, на ИВЛ находятся 367 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в российской столице.
"В столице подтверждено 5826 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1453 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 367 человек", - говорится в сообщении.
24 сентября, 07:55ИнфографикаКто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
Отмечается, что 12,3% среди заболевших - дети, 41,6% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,2% - от 46 до 65 лет, еще 11,7% - от 66 до 79 лет. Также 4,2% среди заболевших - люди старше 80 лет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.