https://ria.ru/20201104/koronavirus-1582992684.html

В Москве за сутки госпитализировали 1453 человека с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1453 человека с COVID-19

В Москве зарегистрировано 5826 новых случаев COVID-19, за сутки госпитализировали 1453 пациентов с коронавирусом, на ИВЛ находятся 367 человек, сообщает... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T10:51

2020-11-04T10:51

2020-11-04T10:51

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

москва

общество

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. В Москве зарегистрировано 5826 новых случаев COVID-19, за сутки госпитализировали 1453 пациентов с коронавирусом, на ИВЛ находятся 367 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в российской столице.Отмечается, что 12,3% среди заболевших - дети, 41,6% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,2% - от 46 до 65 лет, еще 11,7% - от 66 до 79 лет. Также 4,2% среди заболевших - люди старше 80 лет.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва, общество