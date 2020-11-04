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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201104/koronavirus-1582991519.html
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Татарстане и Дагестане, он составляет 0,5%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T10:45
2020-11-04T10:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Татарстане и Дагестане, он составляет 0,5%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201102/koronavirus-1582652018.html
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коронавирус в россии

Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу

10:45 04.11.2020
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудница госпиталя для пациентов с COVID-19, расположенного во втором роддоме города Симферополя
Сотрудница госпиталя для пациентов с COVID-19, расположенного во втором роддоме города Симферополя - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Татарстане и Дагестане, он составляет 0,5%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Татарстан, Республика Дагестан 0,5%, 2. Московская область, Чувашская Республика 0,6%, 3. Чеченская Республика, Свердловская область, Республика Марий Эл, Ханты-Мансийский АО 0,7% ", - говорится в сообщении.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
2 ноября, 14:18Распространение нового коронавируса
Мишустин призвал регионы не замалчивать проблемы в борьбе с коронавирусом
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в России
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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