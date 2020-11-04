https://ria.ru/20201104/koronavirus-1582991519.html

Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу

Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Татарстане и Дагестане, он составляет 0,5%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T10:45

2020-11-04T10:45

2020-11-04T10:45

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Татарстане и Дагестане, он составляет 0,5%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201102/koronavirus-1582652018.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии