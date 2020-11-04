https://ria.ru/20201104/koronavirus-1582991519.html
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Татарстане и Дагестане, он составляет 0,5%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T10:45
2020-11-04T10:45
2020-11-04T10:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Татарстане и Дагестане, он составляет 0,5%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201102/koronavirus-1582652018.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии