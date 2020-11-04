https://ria.ru/20201104/koronavirus-1582990675.html

В России за сутки 15 567 человек вылечились от коронавируса

В России за сутки 15 567 человек вылечились от коронавируса

За сутки в России выписаны рекордные 15 567 человек после лечения от COVID-19, за все время - 1 266 931, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T10:43

2020-11-04T10:43

2020-11-04T10:46

коронавирус в россии

распространение нового коронавируса

общество

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. За сутки в России выписаны рекордные 15 567 человек после лечения от COVID-19, за все время - 1 266 931, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Предыдущий рекорд по числу выписанных (15 331) был зарегистрирован днем ранее, 3 ноября.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, общество