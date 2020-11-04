В России за сутки 15 567 человек вылечились от коронавируса
10:43 04.11.2020 (обновлено: 10:46 04.11.2020)
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкМедицинские работники акушерского отделения ковид-госпиталя, организованного в центральной районной больнице в городе Шебекино в Белгородской области
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. За сутки в России выписаны рекордные 15 567 человек после лечения от COVID-19, за все время - 1 266 931, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Предыдущий рекорд по числу выписанных (15 331) был зарегистрирован днем ранее, 3 ноября.
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"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 15 567 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 1 266 931", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.