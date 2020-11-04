Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201104/koronavirus-1582985721.html
Депутат Госдумы Александр Петров заразился коронавирусом
Депутат Госдумы Александр Петров заразился коронавирусом
Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров сообщил, что заразился коронавирусом: у него один процент поражения легких, слабость, он вынужден уйти РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T10:15
2020-11-04T10:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
госдума рф
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1582985529_0:0:3025:1702_1400x0_80_0_0_f1792b9ff904bb554c8bf18e5e2040db.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров сообщил, что заразился коронавирусом: у него один процент поражения легких, слабость, он вынужден уйти на самоизоляцию."Пуля догнала. Вирус прилетел. С февраля с ним в прятки играл, работать надо было… Сдал мазок и антитела, до кучи гемостаз, общий, биохимию и еще показатели других возможных вариантов... Дальше КТ, врач. Изоляция дома. Итог. Один процент поражения легких, только море пота и слабость", - написал парламентарий на свой странице в Facebook.В конце октября председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным доложил, что коронавирусной инфекцией переболели или сейчас болеет 91 депутат, 38 человек находятся на больничных койках, один - в реанимации.В сентябре депутат Госдумы Сергей Гаврилов сообщил РИА Новости, что его коллега Ваха Агаев скончался после комы. Позднее депутат Казбек Тайсаев уточнил, что Агаев умер от последствий коронавируса. Депутатские полномочия Агаева были прекращены 29 сентября на пленарном заседании Госдумы. Его мандат был передан экс-кандидату в мэры Москвы Вадиму Кумину.Всего в Госдуме 450 депутатских мест.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201027/kovarstvo-1581832069.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1582985529_294:0:3025:2048_1400x0_80_0_0_a311d62d3ad4e2d4cf42172448d33e72.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, госдума рф, москва

Депутат Госдумы Александр Петров заразился коронавирусом

10:15 04.11.2020
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкДепутат Госдумы РФ и председатель Наблюдательного совета Уральского биомедицинского кластера Александр Петров
Депутат Госдумы РФ и председатель Наблюдательного совета Уральского биомедицинского кластера Александр Петров - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров сообщил, что заразился коронавирусом: у него один процент поражения легких, слабость, он вынужден уйти на самоизоляцию.
"Пуля догнала. Вирус прилетел. С февраля с ним в прятки играл, работать надо было… Сдал мазок и антитела, до кучи гемостаз, общий, биохимию и еще показатели других возможных вариантов... Дальше КТ, врач. Изоляция дома. Итог. Один процент поражения легких, только море пота и слабость", - написал парламентарий на свой странице в Facebook.
Пассажиры на одной из станций Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября, 20:21Распространение нового коронавируса
Россиян предупредили о "коварстве" коронавируса
В конце октября председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным доложил, что коронавирусной инфекцией переболели или сейчас болеет 91 депутат, 38 человек находятся на больничных койках, один - в реанимации.
В сентябре депутат Госдумы Сергей Гаврилов сообщил РИА Новости, что его коллега Ваха Агаев скончался после комы. Позднее депутат Казбек Тайсаев уточнил, что Агаев умер от последствий коронавируса. Депутатские полномочия Агаева были прекращены 29 сентября на пленарном заседании Госдумы. Его мандат был передан экс-кандидату в мэры Москвы Вадиму Кумину.
Всего в Госдуме 450 депутатских мест.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоГосдума РФМосква
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:24CNN: Байден выигрывает в ключевом штате Мичиган
00:21Нельзя воспринимать оппонентов врагами, мы не враги, заявил Байден
00:18Байден: я вел кампанию как демократ, но буду президентом всех американцев
00:16Байден заявил, что может выиграть больше голосов, чем кто-либо в истории
00:15Байден заявил, что выиграл большинство голосов избирателей
00:14Байден: мы пока не заявляем, что победили на выборах
00:13Байден заявил, что наберет необходимые для победы голоса выборщиков
00:04ОБСЕ отметила высокую явку на выборах в США, несмотря на COVID-19
23:59NBC: демократы завоевали большинство в Палате представителей
23:59В ОБСЕ прокомментировали сообщения о "вмешательстве" в выборы в США
23:48Байден в ближайшее время выступит с заявлением
23:45Американский политик считает, что Трамп оспорит итоги голосования
23:42ОБСЕ обвинила Трампа в использовании служебного положения на выборах
23:39Наблюдатели ОБСЕ не получили доступ к избирательным участкам в 18 штатах
23:33Число погибших в ДТП с автобусом в Новгороде выросло до двух
23:33ОБСЕ не смогла наблюдать за досрочным голосованием в США
23:31Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Новгороде
23:30ОБСЕ заявила о беспрецедентном количестве исков из-за выборов в США
23:29ОБСЕ назвала заявления Трампа после выборов преждевременными
23:28ОБСЕ заявила о сложностях с реализацией прав некоторых избирателей в США
Лента новостейМолния