https://ria.ru/20201104/koronavirus-1582985721.html

Депутат Госдумы Александр Петров заразился коронавирусом

Депутат Госдумы Александр Петров заразился коронавирусом

Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров сообщил, что заразился коронавирусом: у него один процент поражения легких, слабость, он вынужден уйти РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T10:15

2020-11-04T10:15

2020-11-04T10:15

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коронавирус в россии

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здоровье - общество

госдума рф

москва

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров сообщил, что заразился коронавирусом: у него один процент поражения легких, слабость, он вынужден уйти на самоизоляцию."Пуля догнала. Вирус прилетел. С февраля с ним в прятки играл, работать надо было… Сдал мазок и антитела, до кучи гемостаз, общий, биохимию и еще показатели других возможных вариантов... Дальше КТ, врач. Изоляция дома. Итог. Один процент поражения легких, только море пота и слабость", - написал парламентарий на свой странице в Facebook.В конце октября председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным доложил, что коронавирусной инфекцией переболели или сейчас болеет 91 депутат, 38 человек находятся на больничных койках, один - в реанимации.В сентябре депутат Госдумы Сергей Гаврилов сообщил РИА Новости, что его коллега Ваха Агаев скончался после комы. Позднее депутат Казбек Тайсаев уточнил, что Агаев умер от последствий коронавируса. Депутатские полномочия Агаева были прекращены 29 сентября на пленарном заседании Госдумы. Его мандат был передан экс-кандидату в мэры Москвы Вадиму Кумину.Всего в Госдуме 450 депутатских мест.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, госдума рф, москва