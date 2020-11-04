Депутат Госдумы Александр Петров заразился коронавирусом
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкДепутат Госдумы РФ и председатель Наблюдательного совета Уральского биомедицинского кластера Александр Петров
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров сообщил, что заразился коронавирусом: у него один процент поражения легких, слабость, он вынужден уйти на самоизоляцию.
"Пуля догнала. Вирус прилетел. С февраля с ним в прятки играл, работать надо было… Сдал мазок и антитела, до кучи гемостаз, общий, биохимию и еще показатели других возможных вариантов... Дальше КТ, врач. Изоляция дома. Итог. Один процент поражения легких, только море пота и слабость", - написал парламентарий на свой странице в Facebook.
В конце октября председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным доложил, что коронавирусной инфекцией переболели или сейчас болеет 91 депутат, 38 человек находятся на больничных койках, один - в реанимации.
В сентябре депутат Госдумы Сергей Гаврилов сообщил РИА Новости, что его коллега Ваха Агаев скончался после комы. Позднее депутат Казбек Тайсаев уточнил, что Агаев умер от последствий коронавируса. Депутатские полномочия Агаева были прекращены 29 сентября на пленарном заседании Госдумы. Его мандат был передан экс-кандидату в мэры Москвы Вадиму Кумину.
Всего в Госдуме 450 депутатских мест.
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