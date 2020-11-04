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https://ria.ru/20201104/konventsiya-1583073240.html
Лавров оценил исполнение конвенции по правам человека в России
Лавров оценил исполнение конвенции по правам человека в России
Россия всегда добросовестно выполняла и продолжит выполнять свои обязательства по Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ), заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T21:09
2020-11-04T21:09
коронавирус covid-19
сергей лавров
совет европы
в мире
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Россия всегда добросовестно выполняла и продолжит выполнять свои обязательства по Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в обращении к участникам 130 министерской онлайн-сессии комитета министров Совета Европы."Россия всегда добросовестно выполняла и продолжит выполнять свои обязательства по ЕКПЧ. Это относится и к нынешнему непростому периоду, когда все мы вынуждены принимать ограничительные меры для защиты своего населения от коронавируса", - говорится в обращении российского министра.По его словам, центральный аспект ЕКПЧ – право на жизнь. "Россия сделала все возможное для оказания содействия всем нуждающимся странам в борьбе с пандемией. Предложили снять все барьеры, отменить санкции, которые мешают помогать друг другу в это трудное время. Отрадно, что многие государства-члены действовали таким же образом", - подчеркнул Лавров.Он отметил, что "конвенция, увенчавшая три тысячелетия развития европейского права и гуманистической мысли, стала ответом на ужасы Второй мировой войны, гарантией их неповторения".
https://ria.ru/20201104/diskriminatsiya-1583038255.html
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коронавирус covid-19, сергей лавров, совет европы, в мире

Лавров оценил исполнение конвенции по правам человека в России

21:09 04.11.2020
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Россия всегда добросовестно выполняла и продолжит выполнять свои обязательства по Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в обращении к участникам 130 министерской онлайн-сессии комитета министров Совета Европы.
"Россия всегда добросовестно выполняла и продолжит выполнять свои обязательства по ЕКПЧ. Это относится и к нынешнему непростому периоду, когда все мы вынуждены принимать ограничительные меры для защиты своего населения от коронавируса", - говорится в обращении российского министра.
По его словам, центральный аспект ЕКПЧ – право на жизнь. "Россия сделала все возможное для оказания содействия всем нуждающимся странам в борьбе с пандемией. Предложили снять все барьеры, отменить санкции, которые мешают помогать друг другу в это трудное время. Отрадно, что многие государства-члены действовали таким же образом", - подчеркнул Лавров.
Он отметил, что "конвенция, увенчавшая три тысячелетия развития европейского права и гуманистической мысли, стала ответом на ужасы Второй мировой войны, гарантией их неповторения".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами МГИМО в День знаний - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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