Лавров призвал ЕС присоединиться к конвенции по правам человека
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Греческой Республики Никосом Дендиасом
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Присоединиться к Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) без изъятий и исключений - в интересах Евросоюза, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в обращении к участникам 130-й министерской онлайн-сессии Комитета министров Совета Европы.
"ЕКПЧ стала опорой общего гуманитарного пространства на континенте. Причем пространства, скрепленного нормами международного права, а не некими "правилами", произвольно насаждаемыми отдельными странами и их блоками", - сказал Лавров.
"Однако это пространство не будет полноценным, пока к Конвенции не присоединится Европейский союз. Причем присоединится без изъятий и исключений. Это в интересах всех европейцев", - указал российский министр.
ЕКПЧ – международное соглашение между странами-участницами Совета Европы, в соответствии с которым устанавливаются неотъемлемые права и свободы каждого человека и обязывающее государства, ратифицировавшие Конвенцию, гарантировать ему эти права. В рамках Конвенции действует механизм защиты декларируемых прав в виде Европейского суда по правам человека.