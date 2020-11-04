https://ria.ru/20201104/konventsiya-1583072367.html

Лавров призвал ЕС присоединиться к конвенции по правам человека

Лавров призвал ЕС присоединиться к конвенции по правам человека

Присоединиться к Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) без изъятий и исключений - в интересах Евросоюза, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в обращении РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T20:57

2020-11-04T20:57

2020-11-04T20:57

сергей лавров

европейский суд по правам человека

евросоюз

совет европы

в мире

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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Присоединиться к Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) без изъятий и исключений - в интересах Евросоюза, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в обращении к участникам 130-й министерской онлайн-сессии Комитета министров Совета Европы."ЕКПЧ стала опорой общего гуманитарного пространства на континенте. Причем пространства, скрепленного нормами международного права, а не некими "правилами", произвольно насаждаемыми отдельными странами и их блоками", - сказал Лавров."Однако это пространство не будет полноценным, пока к Конвенции не присоединится Европейский союз. Причем присоединится без изъятий и исключений. Это в интересах всех европейцев", - указал российский министр.ЕКПЧ – международное соглашение между странами-участницами Совета Европы, в соответствии с которым устанавливаются неотъемлемые права и свободы каждого человека и обязывающее государства, ратифицировавшие Конвенцию, гарантировать ему эти права. В рамках Конвенции действует механизм защиты декларируемых прав в виде Европейского суда по правам человека.

https://ria.ru/20201104/diskriminatsiya-1583038255.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, европейский суд по правам человека, евросоюз, совет европы, в мире