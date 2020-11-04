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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201104/kongress-1582984717.html
Миронов прокомментировал предварительные итоги выборов в конгресс США
Миронов прокомментировал предварительные итоги выборов в конгресс США
Если обе палаты конгресса США по результатам выборов окажутся под контролем демократов, а президентскую гонку, как прогнозируют эксперты, выиграет Дональд... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T10:06
2020-11-04T10:06
выборы президента сша — 2020
россия
дональд трамп
сергей миронов
конгресс сша
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Если обе палаты конгресса США по результатам выборов окажутся под контролем демократов, а президентскую гонку, как прогнозируют эксперты, выиграет Дональд Трамп, все его манёвры будут парализованы, а это грозит расколом общества и беспорядками в стиле "майдана", заявил РИА Новости лидер думских эсеров Сергей Миронов.В США проходят выборы президента, на пост главы государства претендуют республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Последние расчеты Fox, CNN и AP дают Байдену 237 выборщиков, Трампу 213 (для победы нужно 270)."Хотя победитель выборов еще не ясен, можно точно сказать, что Дональд Трамп выступил лучше, чем прогнозировали большинство экспертов. Впрочем, так было и в 2016 году. Теперь уже многие склоняются к тому, что действующий президент будет у власти еще четыре года", - сказал Миронов.Также политик обратил внимание на то, что обе палаты конгресса США по итогам выборов могут занять демократы, что фактически "парализует" Трампа - ему будет крайне трудно провести какой-либо серьезный закон и назначить нужных ему людей в администрацию.Он подчеркнул, что для России не имеет принципиального значения, кто будет президентом США."Оба кандидата и конгресс настроены на "сдерживание России". Потому нам нужно укреплять свою страну, экономику, в том числе наш рубль, и, главное, обороноспособность и безопасность. Тогда мы сможем проводить независимую политику и отстаивать собственные национальные интересы", - добавил политик.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20201104/amerika-1582970458.html
https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html
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россия, дональд трамп, сергей миронов, конгресс сша, джо байден, сша, в мире

Миронов прокомментировал предварительные итоги выборов в конгресс США

10:06 04.11.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов во время совещания в режиме видеоконференции с председателем Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Государственной Думе РФ Сергей Миронов во время совещания в режиме видеоконференции с председателем Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Если обе палаты конгресса США по результатам выборов окажутся под контролем демократов, а президентскую гонку, как прогнозируют эксперты, выиграет Дональд Трамп, все его манёвры будут парализованы, а это грозит расколом общества и беспорядками в стиле "майдана", заявил РИА Новости лидер думских эсеров Сергей Миронов.
В США проходят выборы президента, на пост главы государства претендуют республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Последние расчеты Fox, CNN и AP дают Байдену 237 выборщиков, Трампу 213 (для победы нужно 270).
Сторонник кандидата в президенты США Джо Байдена в Уилмингтоне в день выборов президента США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
Вчера, 08:44Выборы президента США — 2020
Трамп побеждает. Америка проиграла
"Хотя победитель выборов еще не ясен, можно точно сказать, что Дональд Трамп выступил лучше, чем прогнозировали большинство экспертов. Впрочем, так было и в 2016 году. Теперь уже многие склоняются к тому, что действующий президент будет у власти еще четыре года", - сказал Миронов.
Также политик обратил внимание на то, что обе палаты конгресса США по итогам выборов могут занять демократы, что фактически "парализует" Трампа - ему будет крайне трудно провести какой-либо серьезный закон и назначить нужных ему людей в администрацию.
"Это будет тупик, который грозит углублением раскола в американском обществе и беспорядками в стиле украинского "майдана", который США так щедро спонсировали", - добавил политик.
Он подчеркнул, что для России не имеет принципиального значения, кто будет президентом США.
"Оба кандидата и конгресс настроены на "сдерживание России". Потому нам нужно укреплять свою страну, экономику, в том числе наш рубль, и, главное, обороноспособность и безопасность. Тогда мы сможем проводить независимую политику и отстаивать собственные национальные интересы", - добавил политик.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
Итоги президентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
Вчера, 02:27Инфографика
Итоги президентских выборов в США
 
Выборы президента США — 2020РоссияДональд ТрампСергей МироновКонгресс СШАДжо БайденСШАВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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00:24CNN: Байден выигрывает в ключевом штате Мичиган
00:21Нельзя воспринимать оппонентов врагами, мы не враги, заявил Байден
00:18Байден: я вел кампанию как демократ, но буду президентом всех американцев
00:16Байден заявил, что может выиграть больше голосов, чем кто-либо в истории
00:15Байден заявил, что выиграл большинство голосов избирателей
00:14Байден: мы пока не заявляем, что победили на выборах
00:13Байден заявил, что наберет необходимые для победы голоса выборщиков
00:04ОБСЕ отметила высокую явку на выборах в США, несмотря на COVID-19
23:59NBC: демократы завоевали большинство в Палате представителей
23:59В ОБСЕ прокомментировали сообщения о "вмешательстве" в выборы в США
23:48Байден в ближайшее время выступит с заявлением
23:45Американский политик считает, что Трамп оспорит итоги голосования
23:42ОБСЕ обвинила Трампа в использовании служебного положения на выборах
23:39Наблюдатели ОБСЕ не получили доступ к избирательным участкам в 18 штатах
23:33Число погибших в ДТП с автобусом в Новгороде выросло до двух
23:33ОБСЕ не смогла наблюдать за досрочным голосованием в США
23:31Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Новгороде
23:30ОБСЕ заявила о беспрецедентном количестве исков из-за выборов в США
23:29ОБСЕ назвала заявления Трампа после выборов преждевременными
23:28ОБСЕ заявила о сложностях с реализацией прав некоторых избирателей в США
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