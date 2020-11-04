https://ria.ru/20201104/kongress-1582984717.html

Миронов прокомментировал предварительные итоги выборов в конгресс США

Миронов прокомментировал предварительные итоги выборов в конгресс США

Если обе палаты конгресса США по результатам выборов окажутся под контролем демократов, а президентскую гонку, как прогнозируют эксперты, выиграет Дональд... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T10:06

2020-11-04T10:06

2020-11-04T10:06

выборы президента сша — 2020

россия

дональд трамп

сергей миронов

конгресс сша

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Если обе палаты конгресса США по результатам выборов окажутся под контролем демократов, а президентскую гонку, как прогнозируют эксперты, выиграет Дональд Трамп, все его манёвры будут парализованы, а это грозит расколом общества и беспорядками в стиле "майдана", заявил РИА Новости лидер думских эсеров Сергей Миронов.В США проходят выборы президента, на пост главы государства претендуют республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Последние расчеты Fox, CNN и AP дают Байдену 237 выборщиков, Трампу 213 (для победы нужно 270)."Хотя победитель выборов еще не ясен, можно точно сказать, что Дональд Трамп выступил лучше, чем прогнозировали большинство экспертов. Впрочем, так было и в 2016 году. Теперь уже многие склоняются к тому, что действующий президент будет у власти еще четыре года", - сказал Миронов.Также политик обратил внимание на то, что обе палаты конгресса США по итогам выборов могут занять демократы, что фактически "парализует" Трампа - ему будет крайне трудно провести какой-либо серьезный закон и назначить нужных ему людей в администрацию.Он подчеркнул, что для России не имеет принципиального значения, кто будет президентом США."Оба кандидата и конгресс настроены на "сдерживание России". Потому нам нужно укреплять свою страну, экономику, в том числе наш рубль, и, главное, обороноспособность и безопасность. Тогда мы сможем проводить независимую политику и отстаивать собственные национальные интересы", - добавил политик.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201104/amerika-1582970458.html

https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html

россия

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дональд трамп, сергей миронов, конгресс сша, джо байден, сша, в мире