https://ria.ru/20201104/kongress-1582984717.html
Миронов прокомментировал предварительные итоги выборов в конгресс США
Миронов прокомментировал предварительные итоги выборов в конгресс США
Если обе палаты конгресса США по результатам выборов окажутся под контролем демократов, а президентскую гонку, как прогнозируют эксперты, выиграет Дональд... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T10:06
2020-11-04T10:06
2020-11-04T10:06
выборы президента сша — 2020
россия
дональд трамп
сергей миронов
конгресс сша
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Если обе палаты конгресса США по результатам выборов окажутся под контролем демократов, а президентскую гонку, как прогнозируют эксперты, выиграет Дональд Трамп, все его манёвры будут парализованы, а это грозит расколом общества и беспорядками в стиле "майдана", заявил РИА Новости лидер думских эсеров Сергей Миронов.В США проходят выборы президента, на пост главы государства претендуют республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Последние расчеты Fox, CNN и AP дают Байдену 237 выборщиков, Трампу 213 (для победы нужно 270)."Хотя победитель выборов еще не ясен, можно точно сказать, что Дональд Трамп выступил лучше, чем прогнозировали большинство экспертов. Впрочем, так было и в 2016 году. Теперь уже многие склоняются к тому, что действующий президент будет у власти еще четыре года", - сказал Миронов.Также политик обратил внимание на то, что обе палаты конгресса США по итогам выборов могут занять демократы, что фактически "парализует" Трампа - ему будет крайне трудно провести какой-либо серьезный закон и назначить нужных ему людей в администрацию.Он подчеркнул, что для России не имеет принципиального значения, кто будет президентом США."Оба кандидата и конгресс настроены на "сдерживание России". Потому нам нужно укреплять свою страну, экономику, в том числе наш рубль, и, главное, обороноспособность и безопасность. Тогда мы сможем проводить независимую политику и отстаивать собственные национальные интересы", - добавил политик.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
https://ria.ru/20201104/amerika-1582970458.html
https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дональд трамп, сергей миронов, конгресс сша, джо байден, сша, в мире
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости.
Если обе палаты конгресса США
по результатам выборов окажутся под контролем демократов, а президентскую гонку, как прогнозируют эксперты, выиграет Дональд Трамп
, все его манёвры будут парализованы, а это грозит расколом общества и беспорядками в стиле "майдана", заявил РИА Новости лидер думских эсеров Сергей Миронов
.
В США проходят выборы президента, на пост главы государства претендуют республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден
. Последние расчеты Fox, CNN и AP дают Байдену 237 выборщиков, Трампу 213 (для победы нужно 270).
"Хотя победитель выборов еще не ясен, можно точно сказать, что Дональд Трамп выступил лучше, чем прогнозировали большинство экспертов. Впрочем, так было и в 2016 году. Теперь уже многие склоняются к тому, что действующий президент будет у власти еще четыре года", - сказал Миронов.
Также политик обратил внимание на то, что обе палаты конгресса США по итогам выборов могут занять демократы, что фактически "парализует" Трампа - ему будет крайне трудно провести какой-либо серьезный закон и назначить нужных ему людей в администрацию.
"Это будет тупик, который грозит углублением раскола в американском обществе и беспорядками в стиле украинского "майдана", который США так щедро спонсировали", - добавил политик.
Он подчеркнул, что для России не имеет принципиального значения, кто будет президентом США.
"Оба кандидата и конгресс настроены на "сдерживание России". Потому нам нужно укреплять свою страну, экономику, в том числе наш рубль, и, главное, обороноспособность и безопасность. Тогда мы сможем проводить независимую политику и отстаивать собственные национальные интересы", - добавил политик.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>