https://ria.ru/20201104/kirgiziya-1582968310.html

Спикер парламента Киргизии Исаев заявил об отставке

Спикер парламента Киргизии Исаев заявил об отставке

Спикер парламента Киргизии Канат Исаев заявил во вторник на заседании законодательного собрания страны, что подает в отставку и намерен баллотироваться в... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T08:02

2020-11-04T08:02

2020-11-04T08:26

протесты в бишкеке

киргизия

в мире

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БИШКЕК, 4 ноя - РИА Новости. Спикер парламента Киргизии Канат Исаев заявил во вторник на заседании законодательного собрания страны, что подает в отставку и намерен баллотироваться в президенты республики."Мне необходимо сложить полномочия спикера парламента", - заявил он.Как объяснил Исаев, это решение связано с тем, что партия "Кыргызстан", которую он возглавляет, выдвинула его кандидатом в президенты на предстоящих 10 января выборах."Садыр Жапаров идет на выборы, а значит полномочия президента вернутся обратно к спикеру. Я не могу их принять, ведь тоже намерен баллотироваться", - подчеркнул он.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию. На фоне протестов ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов.Исаев отказался исполнять обязанности президента после отставки Жээнбекова. По закону Киргизии полномочия должны были перейти к нему.Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали 7 человек. После добровольной отставки Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась, протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к Жапарову.

https://radiosputnik.ria.ru/20201024/kirgiziya-1581316262.html

киргизия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киргизия, в мире