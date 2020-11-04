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Нижегородская область
https://ria.ru/20201104/kartina-1583054656.html
В Нижнем Новгороде открыли обновленный зал с картиной "Воззвание Минина"
В Нижнем Новгороде открыли обновленный зал с картиной "Воззвание Минина"
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин открыл обновленный зал художника Константина Маковского, автора картины "Воззвание Минина", в Нижегородском... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T18:28
2020-11-04T18:28
нижегородская область
россия
глеб никитин
кузьма минин (сухорукий)
нижний новгород
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 ноя - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин открыл обновленный зал художника Константина Маковского, автора картины "Воззвание Минина", в Нижегородском художественном музее в День народного единства, сообщает пресс-служба правительства региона.Картина "Воззвание Минина" считается самым большим по размеру (6,98х5,94 метра) станковым произведением в отечественном искусстве, написанным на историко-патриотическую тему. Произведение посвящено созданию Нижегородского ополчения, спасшего в 1612 году Москву и всю Русь от иноземных захватчиков. В центре полотна – земский староста Кузьма Минин, призывающий сограждан отдать деньги и имущество ради освобождения Отечества. Всего в полотне представлено более 100 портретно решенных персонажей.В рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода на ремонтно-реставрационные работы зала Константина Маковского из областного бюджета было выделено более 4,7 миллиона рублей. В помещении уже прошел комплексный ремонт системы отопления и вентиляции, создающей нужный для произведений искусства температурно-влажностный режим. Специалисты отремонтировали и отреставрировали паркет, а также покрасили стены и установили современное музейное освещение.В зале появилась VR-экспозиция, которая позволит совершить виртуальную экскурсию по картине "Воззвание Минина". Оказавшись в специальной зоне, зрители могут виртуально встретиться с художником Маковским и его персонажами, которые сами расскажут о себе. Проект был разработан нижегородской студией dreamlaser.Константин Егорович Маковский (1839–1915) – один из наиболее талантливых отечественных живописцев второй половины XIX века, принадлежал к знаменитой творческой династии. К числу самых известных исторических картин Маковского относится картина "Воззвание Минина", которую он завершил в 1896 году. От первых эскизов до окончания работы прошло около 20 лет. Непосредственно процесс написания шедевра занял у художника около шести лет. Впервые это произведение было показано в Нижнем Новгороде на XVI Всероссийской промышленной и художественной выставке 1896 года в отдельном павильоне.
https://ria.ru/20201104/edinstvo-1583031116.html
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россия, глеб никитин, кузьма минин (сухорукий), нижний новгород, нижегородская область

В Нижнем Новгороде открыли обновленный зал с картиной "Воззвание Минина"

18:28 04.11.2020
 
© РИА Новости / Роман ВладимировДевушки у инсталляции, составленной из нескольких тысяч портретов жителей Нижнего Новгорода, в виде картины Константина Маковского "Воззвание Минина к народу", установленной в честь Дня народного единства на центральной площади у памятника Козьме Минину
Девушки у инсталляции, составленной из нескольких тысяч портретов жителей Нижнего Новгорода, в виде картины Константина Маковского Воззвание Минина к народу, установленной в честь Дня народного единства на центральной площади у памятника Козьме Минину - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Роман Владимиров
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 ноя - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин открыл обновленный зал художника Константина Маковского, автора картины "Воззвание Минина", в Нижегородском художественном музее в День народного единства, сообщает пресс-служба правительства региона.
Картина "Воззвание Минина" считается самым большим по размеру (6,98х5,94 метра) станковым произведением в отечественном искусстве, написанным на историко-патриотическую тему. Произведение посвящено созданию Нижегородского ополчения, спасшего в 1612 году Москву и всю Русь от иноземных захватчиков. В центре полотна – земский староста Кузьма Минин, призывающий сограждан отдать деньги и имущество ради освобождения Отечества. Всего в полотне представлено более 100 портретно решенных персонажей.
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"Нижегородский художественный музей – это, безусловно, наша гордость. Именно здесь находится одно из самых масштабных произведений русской станковой живописи на историческую тему – полотно Константина Маковского "Воззвание Минина". Художник работал над созданием этой монументальной картины в течение 20 лет. Я рад, что нам удалось по-новому раскрыть эту картину. Теперь в зале Маковского смонтировано современное музейное освещение с заливным светом, которое позволит рассмотреть нижегородцам и гостям города все детали, которые ранее были недоступны зрителям", – цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.

В рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода на ремонтно-реставрационные работы зала Константина Маковского из областного бюджета было выделено более 4,7 миллиона рублей. В помещении уже прошел комплексный ремонт системы отопления и вентиляции, создающей нужный для произведений искусства температурно-влажностный режим. Специалисты отремонтировали и отреставрировали паркет, а также покрасили стены и установили современное музейное освещение.
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"Зал оснащен современным оборудованием для создания виртуальной реальности: зрители могут погрузиться в монументальное историческое полотно Константина Маковского и оказаться непосредственно внутри тех легендарных событий, когда собиралось нижегородское ополчение. Этот проект будет интересен не только детям, но и взрослым", – добавил губернатор.

В зале появилась VR-экспозиция, которая позволит совершить виртуальную экскурсию по картине "Воззвание Минина". Оказавшись в специальной зоне, зрители могут виртуально встретиться с художником Маковским и его персонажами, которые сами расскажут о себе. Проект был разработан нижегородской студией dreamlaser.
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"Для многих туристов, приезжающих в Нижний Новгород, обязательный пункт программы – посещение зала с картиной Маковского "Воззвание Минина". Уверен, что нижегородцам тоже будет интересно ощутить себя внутри этих героических событий", – сказал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Константин Егорович Маковский (1839–1915) – один из наиболее талантливых отечественных живописцев второй половины XIX века, принадлежал к знаменитой творческой династии. К числу самых известных исторических картин Маковского относится картина "Воззвание Минина", которую он завершил в 1896 году. От первых эскизов до окончания работы прошло около 20 лет. Непосредственно процесс написания шедевра занял у художника около шести лет. Впервые это произведение было показано в Нижнем Новгороде на XVI Всероссийской промышленной и художественной выставке 1896 года в отдельном павильоне.
 
Нижегородская областьРоссияГлеб НикитинКузьма Минин (Сухорукий)Нижний НовгородНижегородская область
 
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