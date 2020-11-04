https://ria.ru/20201104/kartina-1583054656.html

В Нижнем Новгороде открыли обновленный зал с картиной "Воззвание Минина"

В Нижнем Новгороде открыли обновленный зал с картиной "Воззвание Минина"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин открыл обновленный зал художника Константина Маковского, автора картины "Воззвание Минина", в Нижегородском... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T18:28

2020-11-04T18:28

2020-11-04T18:28

нижегородская область

россия

глеб никитин

кузьма минин (сухорукий)

нижний новгород

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 ноя - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин открыл обновленный зал художника Константина Маковского, автора картины "Воззвание Минина", в Нижегородском художественном музее в День народного единства, сообщает пресс-служба правительства региона.Картина "Воззвание Минина" считается самым большим по размеру (6,98х5,94 метра) станковым произведением в отечественном искусстве, написанным на историко-патриотическую тему. Произведение посвящено созданию Нижегородского ополчения, спасшего в 1612 году Москву и всю Русь от иноземных захватчиков. В центре полотна – земский староста Кузьма Минин, призывающий сограждан отдать деньги и имущество ради освобождения Отечества. Всего в полотне представлено более 100 портретно решенных персонажей.В рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода на ремонтно-реставрационные работы зала Константина Маковского из областного бюджета было выделено более 4,7 миллиона рублей. В помещении уже прошел комплексный ремонт системы отопления и вентиляции, создающей нужный для произведений искусства температурно-влажностный режим. Специалисты отремонтировали и отреставрировали паркет, а также покрасили стены и установили современное музейное освещение.В зале появилась VR-экспозиция, которая позволит совершить виртуальную экскурсию по картине "Воззвание Минина". Оказавшись в специальной зоне, зрители могут виртуально встретиться с художником Маковским и его персонажами, которые сами расскажут о себе. Проект был разработан нижегородской студией dreamlaser.Константин Егорович Маковский (1839–1915) – один из наиболее талантливых отечественных живописцев второй половины XIX века, принадлежал к знаменитой творческой династии. К числу самых известных исторических картин Маковского относится картина "Воззвание Минина", которую он завершил в 1896 году. От первых эскизов до окончания работы прошло около 20 лет. Непосредственно процесс написания шедевра занял у художника около шести лет. Впервые это произведение было показано в Нижнем Новгороде на XVI Всероссийской промышленной и художественной выставке 1896 года в отдельном павильоне.

https://ria.ru/20201104/edinstvo-1583031116.html

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россия

нижний новгород

нижегородская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, глеб никитин, кузьма минин (сухорукий), нижний новгород, нижегородская область