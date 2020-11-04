https://ria.ru/20201104/izbienie-1583068939.html

Полиция проверяет видео с избиением человека толпой в кубанской станице

Полиция проверяет видео с избиением человека толпой в кубанской станице

Полиция организовала проверку появившегося в местном паблике видео с избиением в кубанской станице человека толпой, сообщили РИА Новости в ГУМВД по... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T20:28

2020-11-04T20:28

2020-11-04T20:28

россия

краснодарский край

происшествия

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КРАСНОДАР, 4 ноя - РИА Новости. Полиция организовала проверку появившегося в местном паблике видео с избиением в кубанской станице человека толпой, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Краснодарскому краю.В среду в одном из кубанских пабликов появилось видео, записанное камерой наблюдения 24 октября, на котором видно, как двое мужчин, находясь в магазине, начинают избивать третьего. В процессе побоев они стягивают с жертвы одежды и оттесняют его на улице, где к ним присоединяется толпа ориентировочно ещё из десятка человек. В комментарии к видео отмечается, что в последствии нападавшие раздели и супругу избиваемого, которая кинулась на помощь к мужу. По данным автора поста, инцидент произошёл в станице Старовеличковской Калининского района Кубани.Сообщается, что в итоге мужчина попал в реанимацию, никто в связи с происшествием не наказан.

https://ria.ru/20201101/napadenie-1582573975.html

россия

краснодарский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, краснодарский край, происшествия