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Полиция проверяет видео с избиением человека толпой в кубанской станице
Полиция проверяет видео с избиением человека толпой в кубанской станице
Полиция организовала проверку появившегося в местном паблике видео с избиением в кубанской станице человека толпой, сообщили РИА Новости в ГУМВД по... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T20:28
2020-11-04T20:28
россия
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 4 ноя - РИА Новости. Полиция организовала проверку появившегося в местном паблике видео с избиением в кубанской станице человека толпой, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Краснодарскому краю.В среду в одном из кубанских пабликов появилось видео, записанное камерой наблюдения 24 октября, на котором видно, как двое мужчин, находясь в магазине, начинают избивать третьего. В процессе побоев они стягивают с жертвы одежды и оттесняют его на улице, где к ним присоединяется толпа ориентировочно ещё из десятка человек. В комментарии к видео отмечается, что в последствии нападавшие раздели и супругу избиваемого, которая кинулась на помощь к мужу. По данным автора поста, инцидент произошёл в станице Старовеличковской Калининского района Кубани.Сообщается, что в итоге мужчина попал в реанимацию, никто в связи с происшествием не наказан.
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россия
краснодарский край
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россия, краснодарский край, происшествия

Полиция проверяет видео с избиением человека толпой в кубанской станице

20:28 04.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 4 ноя - РИА Новости. Полиция организовала проверку появившегося в местном паблике видео с избиением в кубанской станице человека толпой, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Краснодарскому краю.
В среду в одном из кубанских пабликов появилось видео, записанное камерой наблюдения 24 октября, на котором видно, как двое мужчин, находясь в магазине, начинают избивать третьего. В процессе побоев они стягивают с жертвы одежды и оттесняют его на улице, где к ним присоединяется толпа ориентировочно ещё из десятка человек. В комментарии к видео отмечается, что в последствии нападавшие раздели и супругу избиваемого, которая кинулась на помощь к мужу. По данным автора поста, инцидент произошёл в станице Старовеличковской Калининского района Кубани.
Избиение волгоградца после конфликта в родительском чате попало на видео - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
1 ноября, 21:46
Избиение волгоградца после конфликта в родительском чате попало на видео
Сообщается, что в итоге мужчина попал в реанимацию, никто в связи с происшествием не наказан.

"Проводится проверка", - ответили в ГУМВД по Краснодарскому краю, отвечая на соответствующий вопрос и не сообщая о каких-либо подробностях случившегося.

 
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